Konferenca - Bushati: Shpejt mbledhja e qeverive Kosovë-Shqipëri, Pacolli: Në Korçë!

Vizitën e parë zyrtare si ministër i Jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli e ka zhvilluar në Tiranë.

Homologu i tij Ditmir Bushati tha se mbledhja e radhës e dy qeverive do të zhvillohet shumë shpejt, duke shtuar se shpresonte brenda këtij viti. Kryediplomati kosovar tha se kishte propozuar që mbledhja e dy qeverive të zhvillohej në Korçë.

Pjesë nga deklaratat:

Bushati: Për ne, Kosova është partner strategjik dhe duhet ta thellojmë këtë marrëdhënie jo thjesht për mbajtjen e mbledhjes së përbashkët mundësisht brenda këtij viti, por eliminimin e të gjitha barrierave që ekzistojnë në fushën tregtare.

Kemi diskutuar edhe për sa i përket nevojës për racionalizimin e forcave, burimeve njerëzore në përfaqësimin diplomatik. Ka tre praktika të mira, Milano, Bari dhe Mynihu. Ne do ta zgjerojmë këtë praktikë.

E ftova zt.Pacolli edhe për një aktivitet që do të bëjmë së shpejti për diplomacinë ekonomike.

Pacolli: Jam shumë i lumtur që ne ta kthejmë diplomacinë tonë në diplomaci pro aktive. Duhet të kemi qasje të përbashkët në sfidat e ardhshme si për Shqipërinë por edhe më të mëdhaja për Kosovën. Në të ardhmen besoj shumë se ne do të punojmë së bashku jo si di ministri të ndara, por qasja do të jetë e përbashkët. Ne sot biseduam që sa më shpejt të vazhdojmë traditën me institucione diplomatike të përbashkëta. Lëvizja e lirë është një parim që gjithmonë është sjellë në vëmendje time dhe me qeverinë Rama dhe Haradinaj do ta implementojmë pikë për pikë.

Do të riaktivizojmë edhe takimet tona qeveritare. Shumë shpejt do ta dini ku do të jetë takimi i parë. Unë propozova Korçën. E kam shumë për zemër.

/Ora News.tv/

