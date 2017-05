Kriza stress-test i drejtësisë - Bushati: Problemi real për PD nuk janë zgjedhjet, por drejtësia

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati deklaron se kriza politike në Shqipëri është një “stress-test” i drejtësisë.

Në një intervistë për “Koha Ditore”, i pyetur mbi zhvillimet politike edhe në vendet e rajonit si Bosnjë, Kosovë, Mal të Zi e Serbi, Bushati thote se gjithkund vihet re një rezistencë ndaj forcimit të shtetit ligjor.

Bushati: Situata në Shqipëri, është në thelb produkt i frikës nga ndryshimi që pritet të ndodhë për shkak të zbatimit të reformës në drejtësi. Cdo krahasim i këtyre situatave do të ishte i mangët, por gjithsesi ka një fill që i përshkon të gjitha: është ajo që unë e kam cilësuar “stress-test-i” i drejtësisë. Sepse në forma e mënyra të ndryshme gjithkund vihet re një rezistencë ndaj veprimit të drejtësisë, forcimit të shtetit ligjor. Gjithkush e kupton se problemi real për PD nuk janë zgjedhjet por frika nga drejtësia. Dyshja Berisha-Basha ka marrë peng zbatimin e reformës në kundërshtim me atë që kërkojnë 93% e shqiptarëve.

I pyetur mbi ndikimin rus në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Bushati shprehet se projekti europian duhet të jetë më i shpejtë.

Bushati: Ne mendojmë se Rusia nuk është e nuk mund të jetë kurrsesi alternativë e besueshme për askend në rajon. Ne nuk besojmë se ndokush në rajon është aq naiv sa të joshet nga e ashtuquajtura ofertë ruse përkundrejt asaj që ofron procesi euroatlantik. Në çdo rrethanë, kjo nuk ështe e nuk do të jetë ndonjëherë zgjedhja jonë. Prandaj është e shumë e rëndësishmë që projekti evropian të jetë më dinamik, më konkret dhe i shpejtë e më rezultativ.

Duke folur për të ashtuquajturën “Shqipëri të Madhe”, Ministri Bushati shprehet se kjo ide është “pjellë e frikës së bartur historikisht nga të tjerë”.

Lidhur me zgjedhjet në Kosovë, Bushati uron që të prodhojnë një zgjidhje që do të ndihmojnë Kosovën të të ecë më shpejt në rrugën e afrimit me Bashkimin Europian.

/Oranews.tv/

