Ekopolitikë - Bushati: Pasi dështoi në dy fazat e para, PD kërcënoi me bllokim të zgjedhjeve

Deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati i ftuar në studion e “Ekopolitikë” nga Aurora Sulçe në Ora News, sqaroi tre hapat e opozitës gjatë protestës më se 90 ditore.

Pjesë nga biseda:

Bushati: Në 40 ditëshin e parë, çadra tentoi të destabilizonte Shqipërinë. Në 40 ditë e pa që nuk ra as mazhoranca dhe nuk ndodhi as destabiliteti. Në 40 ditëshin e dytë tha se do të bojkotonte zgjedhjet. Po në fund, arritëm në përfundimin se do të ishte vetëm një fjali në raportin e OSBE dhe kaloi në fazën e tretë, në kërcënimin me dhunë. Në fund fare tha se nuk do të lëmë Shqipërinë që të ketë zgjedhje.

/Ora News.tv/

