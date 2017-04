Atentati në Sukth - Atentati, burime të Ora News: Ish-shefi i Krimeve u vra me 20 plumba

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me vrasjen e dyfishtë në Sukth të Durrësit, ku humbën jetën shtetasit Ervin Dalipaj, ish-shefi i Krimit Ekonomik në Policinë e Tiranës dhe Juxhin Dautaj.

Burime të Ora News bëjnë me dije se në drejtim të makinës ku udhëtonin viktimat janë shkrepur plot 50 plumba, ndërsa 20 plumba janë gjetur në trupin e të ndjerit Ervin Dalipaj.

Ekzekutimi duket se ka qenë i mirëpërgatitur, çka viktimat nuk kanë pasur asnjë shans për të shpëtuar. Dyshohet se në drejtim të tyre është qëlluar me dy armë zjarri automatike.

Burimet bëjnë me dije se Dalipaj është qëlluar me armë në pjesën e fytyrës, në kraharor dhe në shpatull. Hetimet për atentatin mafioz janë duke u zhvilluar.

Ish-zyrtari lartë i policisë 37-vjeçari, Ervin Dalipaj, ishte një nga personat e dyshuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut, madje këtë të martë në Gjykatën e Krimeve të Rënda ishte edhe gjyqi i tij, por seanca u shty.

Ai ishte shpallur në kërkim nga policia.

Ervin Dalipaj së bashku me mikun e tij Juxhin Dautaj që njihej me pseudonimin “Labi”, janë qëlluar me breshëri automatiku teksa mjeti tip ‘Audi’ me të cilin udhëtonin ishte në lëvizje në zonën e Sukthit.

