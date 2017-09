Aksioni për pasuritë kriminale - Burim të dyshimtë kriminal, sekuestrohen vila, njësi tregtare dhe automjete

Policia ka avancuar aksionin e saj për konfiskimin e pasurive me burim të dyshimtë kriminal. Pas mjeteve luksoze, policia ka sekuestruar njësi tregtare, vila dhe apartamente.

Strukturat vendore të Policisë në Drejtoritë e Policive Tiranë, Vlorë, Lezhë dhe Berat kanë referuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda disa raste për procedim pasuror në ngarkim të personave të dyshuar për aktivitet kriminal ne fushën e krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.

Policia thotë se “ këto pasuri janë evidentuar si pasuri të dyshuara si janë krijuar, rrjedhin apo lidhen me veprimtarinë kriminale, apo që lidhen me to dhe që nuk justifikohen me burime të ligjshme dhe përcjellë Prokurorisë për hetime të mëtejshme në lidhje me origjinën e tyre”.

Më konktretisht bëhet fjalë për 9 njësi tregëtare, 8 banesa apartamente në sipërfaqe totale 678 m2, 1 vilë trekatëshe, 15 automjete luksoze me vlera monetare të konsiderueshme.

Nga ana e bluve vijon puna në të gjithë territorin e vendit për këtë qëllim.

“Bazuar në planin e masave operacional ”Vjeshtë 2017”, të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për forcimin e masave për goditjen e grupeve kriminale dhe identifikimin, gjetjen, kapjen me qëllim sekuestrimi, konfiskimi dhe rikuperimi të aseteve kriminale, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurise publike, 12 Drejtoritë Vendore të Policisë kanë marrë masa të posaçme opracionale.

Drejtoritë Vendore po punojnë për identifikimin e të gjithë personave për të cilët ka të dhëna se kanë ushtruar dhe ushtrojne aktivitet kriminal, janë shqetësues për komunitetin dhe disponojnë, ekspozojnë, administrojnë dhe përdorin pasuri të lidhura me veprimtarinë kriminale apo që nuk justifikohen me burime të ligjshme dhe më pas në bashkëpunim me Prokuroritë, Gjykatat e rretheve gjyqësore dhe Gjykatën për Krimet e Rënda me qëllim sekuestrimin, konfiskimin e pasurive kriminale” sqaron policia.

/Oranews.tv/

