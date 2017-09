Bum kërkesash për çerdhet publike

Permirësimi i kushteve në çerdhet publike ka rritur interesin e prindërve për t`i regjistruar fëmijët në këto institucione. Edhe pse procesi i regjistrimit ka përfunduar në muajin korrik, numri i kërkesave vijon të mbetet i lartë. Drejtorja e Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve Zhaneta Beqiri, thotë se për një vend të lirë që hapet në çerdhe paraqiten 8 aplikime.

Zhaneta Beqiri: U jepet prioritet si për reduktim pagese po ashtu edhe për frekuentim atyre fëmijë që vijnë nga familje në nevojë. Janë fëmijë me nevoja të veçanta, po nga prindër me nevoja të veçanta dhe fëmijë që janë të prindërve që janë të punësuar. Duke iu referuar fluksit të madh të aplikimeve që është mbyllur në fund të qershorit dhe kërkesave të shumta të këtyre ditëve për një vend në çerdhet e Tiranës janë 8-9 kërkesa

Numri i lartë i aplikimive lidhet me ndërgjegjësimin e prindërve se kushtet në cerdhet publike kanë ndryshuar, kjo jo vetëm për shkak të përmirësimit të infrastrukturës por edhe raportit edukatore fëmijë që është një me 7.

Zhaneta Beqiri: Regjistrime të reja do të thotë cënim i cilësisë së këtij shërbimi që ne ofrojmë rritja maksimale e aplikimeve për këtë shërbim ka ardhur si pasojë e rritjes së besimit ndaj këtij shërbimi, e rritjes së shërbimit që ofrohet, dhe sigurisë. Ambiente të sigurta dhe të shëndetshme.

Në këto kushte, prindërit janë të detyruar të presin për regjistrimin e fëmijëve në cerdhet publike deri në muajin shtator, ku Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëijëve do të bëj një rivlerësim të kapaciteteve, që mund të çoj në krijimin e vendeve të lira. Ndërkohë në dy vitet e ardhshme, paralelisht me ndërtimin e shkollave do të ngrihen edhe 10 kopshte të rinj.

/Oranews.tv/

