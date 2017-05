Pakti Rama-Basha - Brukseli: Të implementohet marrëveshja për zgjedhjet dhe vettingun

Përfaqësuesja e lartë e Politikës së Jashtme të BE-së, Federica Mogherini dhe Komisioneri për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Johannes Hahn kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur mes kreut të mazhorancës dhe atij të opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve me 25 qershor.

Përmes një deklarate të përbashkët për shtyp, zyrtarët e BE shprehen se klasa politike tregoi pjekuri demokratike.

“Përgëzojmë partitë politike në Shqipëri për marrëveshjen e arritur, që do të çojë në mbajtjen e zgjedhjeve në 25 qershor 2017 me pjesëmarrjen e të gjitha partive. Udhëheqësit politikë u janë përgjigjur pritshmërive të qytetarëve të tyre dhe treguan pjekuri demokratike”, lexohet në deklaratë.

Mogherini dhe Hahn kërkojnë implementimin sa më parë të marrëveshjes për garantimin e standardeve zgjedhore. Njëkohësisht zyrtarët e BE nënvizojnë edhe rëndësinë e ngritjes së organeve të vettingut.

“Ky ishte një hap i parë thelbësor. Tani, kjo marrëveshje duhet të implementohet për të përgatitur zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Duke qenë se vota në Parlament për ngritjen e organeve të vetting-ut është pjesë e marrëveshjes, ne përsërisim rëndësinë e një implementimi solid dhe të besueshëm të procesit të vetting-ut, që është kyç për progresin drejt anëtarësimit në BE. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë dhe aspiratat legjitime të popullit të saj për një të ardhme më të mirë” përfundon deklarata.

/Oranews.tv/

