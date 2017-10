Nën shembullin e mësuesve - Brenda 100 ditëve edhe portali “Infermierë për Shqipërinë”

Brenda 100 ditëve qeveria do të hapë portalin “Infermierë për Shqipërinë”. Kjo u bë e ditur në Asamblenë Kombëtare të PS nga kryeministri Rama dhe ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu.

Kreu i qeverisë, Rama tha se të gjithë infermierët do të testohen dhe asnjë parti nuk do të goxojë ti futë apo ti heqë nga puna.

Edi Rama: Nën shembullin “Mësues për Shqipërinë” do të hapet portali për infermierët. Në 100 ditë do të organizohet portali për infermierët. Se dhe infermierët u kthyen në histori të turpshme që nuk ka shtet në botë që e bëjnë. Të gjithë infermierët do të testohen do të marrë kreditet dhe asnjë parti nuk do të guxojë ti heqë nga puna apo ti fusë në punë.

Edhe ministrja Manastirliu tha se fokusi në përzgjedhjen e infermierëve do të jetë merita.

Ogerta Manastirliu: Brenda këtij afati do të përfundojmë procesin e përzgjedhjes dhe rekrutimit të 16 menaxherëve që do të vihen në krye të 16 spitaleve universitare dhe rajonale në gjithë vendin. Ne do të ngremë portalin Infermierë për Shqipërinë, me transparencë dhe fokus mbi meritën, ne do përzgjedhim infermierët më të mirë për sistemin parësor dhe atë spitalor duke i dhënë fund abuzimit, padrejtësisë dhe paanshmërisë në përzgjedhje.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter