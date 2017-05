Zgjedhjet 2017 - Borchardt takon Ramën, nuk komenton bojkotin e opozitës

Ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt, zhvilloi sot një takim me kryeministrin Edi Rama në selinë e Partisë Socialiste.

Në fokus të takimit prej 30 minutash kanë qenë zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit.

Pas takimit, Borchardt është pyetur nga gazetarët lidhur me bojkotin e opozitës në zgjedhje por nuk ka preferuar të komentojë, duke deklaruar sëbashku me përfaqësuesit e tjerë të OSBE-së që e shoqëronin se ata gjenden këtu në cilësinë e vëzhguesve të zgjedhjeve.

“Ishte një takim informues rreth monitorimit të zgjedhjeve. Jemi me mision vëzhgues, nuk bëjmë komente për situatën politike”.

Takimi i Bernd Borchardt me Ramën vjen para se ky i fundit të takohet me zyrtarin e lartë amerikan Hyot Yee, i cili gjendet në Tiranë me misionin për ti dhënë një zgjidhje krizës politike në vend.

/Oranews.tv/

