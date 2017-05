Emisioni investigativ - BOOM/Liqeni i Luleve në Belsh “mollë sherri” mes qeverisë dhe bashkisë

Janë 60 anëtarë të Shoqatës së Peshkatarëve me Grep të cilët janë në konflikt të hapur me administratorin e liqenit të luleve në fshatin Fierze të Belshit.

Emisioni investigative BOOM ka udhëtuar në këtë fshat, për të parë nga afër këtë konflikt.

Në vitin 2006 shteti i ka dhënë një firmë private liqenin për shfrytëzim. Kjo kontratë shfrytëzimi është rinovuar përsëri në vitin 2015 në kohën e kryeministrit Rama, çka i jep mundësi kësaj firme ta shfrytëzojë liqenin edhe për 10 vitet e ardhshme.

Nga ana e tyre anëtarët e Shoqatës së Peshkatarëve Amatorë nuk lejohen që të peshkojnë me grep nga administratori, pavarësisht se kanë licencë dhe kanë marrë leje nga bashkia e Belshit.

Deputeti i zonës Musa Ulqni në një aktivitetet elektoral tha se do të rishikohet kontrata që është dhënë për shfrytëzim.

Vëllai i administratorit: Ta marr?

Operatori i Ora News: Si ta marrësh kamerën ti?

Vëllai i administratorit: Po të pyes a ta marr?

Operatori i Ora Nees: Jo

Gazetarja: Përshëndjetje, si kaluat?

Vëllai i administratorit: Mirë si jeni?

Gazetarja: Jam gazetarja…

Vëllai i administratorit: Të jesh, shumë bukur s’më intereson fare. Ty të bona një pyetje ta marr kamerën?

Operatori i Ora News: Kush jet ti që më flet mua ashtu?

Vëllai i administratorit: Ore unë pot ë them a ta marr kamerën?

Operatori i Ora News: Kush je ti që më flet mua ?

Vëllai i administratorit: Unë jam i zoti i këtij liqeni.

Operatori i Ora News: I kujt është liqeni? më trego letrat. Unë jam operator i Ora Neës.

Vëllai i administratorit: Këta ca duan këtu? Ju kanë thënë që këtu është pronë, është me licensë?

Anëtari i Shoqatës së Peshikimit me Grep: Gjërat po bëhen me letra.

Vëllai i administratorit: Po ik ore të dhj….letrat e tua, po ik o mos u bëj idot.

Gazetarja: Kam takuar edhe Kryetarin e Bashkisë së Belshit dhe ai më ka thënë shprehimisht që këta persona kanë të drejtë për të gjyuajtur me grep.

Vëllai i administratorit: Kryetari i bashkisë është ish-baxhanaku që ka këtë dhe do me ia fut. Do me bo sherr. E kupton tani ku është loja e gjithë?

Anëtari i Shoqatës së Peshikimit me Grep: Unë kam qenë që në …

Vëllai i administratorit: Po të hedh me lecka në ujë mop o ikë ore…

Anëtari i Shoqatës së Peshikimit me Grep: A e ke letrën për agrokulturë?

Vëllai i administratorit: Ky është copë trapi, bëj muhabet me këtë.

Anëtari i Shoqatës së Peshikimit me Grep: A ta bëjmë intervistën buzë liqenit? Të marrim leje ty meqë je ti pronari i liqenit.

Vëllai i administratorit: A ti bëj ça të duash, e kupton ça loje është ?!

Gazetarja: Ça loje është ?

Vëllai i administratorit: Vetëm për vota. Kanë ardhur vetëm për vota, asgjë nuk i interesonm. Ashtu e bënë edhe para dy vitesh, kaluan zgjedhjet këtë i futën ja këtij bashkë dhe këtyre të tjerëve.

Intervistë me anëtarët e shoqatës së peshkimit

Gazetarja: Kemi udhëtuar drejt fshatit Fierzë, i cili është nën administrimin e Bashkisë së Belshit. Janë rreth 60 anëtarë të shoqatës së peshkimit me grep, të cilët kanë një konflikt të pazgjidhur.

Peshkatari 1: Konflikti është se kemi qenë në të gjithë liqenet që gjuajmë që para 7-8 vitesh pa asnjë lloj problemi.

Gazetarja: Ju jeni një shoqatë me një license?

Peshkatari 1: Po, kemi licensë, edhe vendimin e gjykatës që kemi marrë licensën, dhe autorizimin nga Bashkia që ne të gjuajmë në të gjitha liqenet e Dumresë. Edhe vetë zotëria që bën debate, thotë bëj cfarë dua unë në liqen. Të hedh glasa, konserva të prishura, domate, speca, cdo gjë.

Peshkatari 2: Kam nxjerrë leje peshikimi me grep. Kam paguar aq lekë sa ka caktuar shoqata, shteti dhe kërkova që ta njohë dhe zotëria se një orë që e kam në dispozicion për tu argëtuar, dua të hedh një grep atje dhe të mos më shqetësojë njeri.

Peshkatari 3: Më ka parë nga shtëpia me dylbi dhe ka ardhur, më ka thyer kallamin dhe më ka rrahur, unë kam qarë. Babai më ka vdekur, unë dua të rri te gjoli, por ai nuk më lë.

Peshkatari 4: Nuk na lë, unë jam gati 70 vjec dhe e kam patur mision që të gjuaj.

Gazetarja: E keni për sport këtë?

Peshkatari 4: Po po, sport.

Peshkatari 5: Nuk na lejon të gjuajmë për peshk. Na kërcënon me policinë. Vjen policia, unë kam në dorë këtë dokument. Vjen policia që i kalon kompetencat, bën gjithcka. Vjen merr rrogën atje zotëria dhe na thyjnë kallamat. Na tha që nuk pyes për policinë, nuk pyes për kryetar bashkie, nuk pyes për ty si farefis, unë të vras të zhduk. Gjatë përplasjes fizike, më shtyn edhe unë bie në tokë e vras gjurin.

Peshkatari 6: Pagujmë shtetin në bazë të rregullores, paguajmë tarifën edhe vijmë të gjuajmë. Zotëria na vjen edhe na bën presion, hedh glasë pulë që është me helme, me ilace me cdo gjë. Lopët nuk pijnë ujë.

Gazetarja: Ju cfarë kërkoni?

Peshkatari 7: Ne kërkojmë si shoqatë që të vijmë si amatorë të gjuajmë peshk me grep.

Intervistë me kryetarin e Bashkisë së Belshit, Arif Tafani

Gazetarja: Keni një leje thotë kryetari, që ju mund të peshkoni, ndërkohë është një individ që i ka penguar disa herë sepse nuk i lejon që të peshkojnë. Ndërkohë që bashkia ia ka dhënë këtë mundësi.

Tafani: Unë nuk e di cfarë konflikti ka. Këto janë konflikte të hershme. Ne po përpiqemi që ti anullojmë këto kontrata me subjektet e peshkimit si dhe ata që abuzojnë me pronën publike.

Gazetarja: Dmth, peshkatarët mund të peshkojnë?

Tafani: Peshkatarët, autorizmi që Bashkia u ka dhënë është i ligjshëm dhe mund të peshkojnë.

Intervista me deputetin Musa Ulqini

Ulqini: Partia që na tregon me gisht ne për këto koncesionet, i ka dhënë të gjitha liqenet e Belshit, një pasuri e madhe e kësaj zone, i ka dhënë me koncesion duke dëmtuar në thelbin e vet cdo gjë kjo krahinë ka tipike. Që janë liqenet dhe bukuritë natyrore. Dhe për të rritur peshkun, ata që i kanë marrë, që është një histori në vete, shkojnë i hedhin mbeturina organike pulave dhe uji qelbet atje. Kjo është një histori që duhet të kishte marrë fund.

Gazetarja: Ju nuk mund të ndërhyni?

Ulqini: Është një gjë që ne nuk e kemi bërë si duhet, është një gjë që ne kemi bërë autokritikë. Është një gjë që do ta kishin bërë më mirë nqs ministritë do ta kishin më mirë për ta bërë këtë gjë, që ishin Ministria e Bujqësisë dhe e Mjedisit të PS. Është një gjë që sapo ka ardhur kryetari i Bashkisë, shkresa e parë e Arif Tafanit, drejtuar kryeministrit ka qenë për liqenin e Belshit. Unë, bashkë me Taulantin, Arifin dhe bashkë me Edi Ramën në këtë cështje jemi të vendosur që ta ndryshojmë situatën.

Gazetarja: Cfarë do të thotë që ta ndryshoni situatën?

Ulqini: Të prishen pra ato kontrata. Liqeni i degës, që quhet ndryshe liqeni i luleve, që është monument kulture ti kthehet këtyre qytetarëve dhe të jetë një atraksion turistik, të përdoret për peshkim dhe mjedisi të kthehet në atraksion të vërtetë. Gjërat nuk bëhen për një ditë prandaj po kërkojmë mandatin e dytë. Ne do ti shikojmë të gjitha kontratat, ne do t’ua kthejmë liqenet qytetarëve të Belshit.

Intervista me administratorin e liqenit, Servet Mollosmani

Gazetarja: Mund të më thoni se si qëndron e vërteta e shfrytëzimit të këtij liqeni?

Servet Mollosmani, administrator i liqenit: Sipas ligjeve në fuqi, kanë bërë kërkesën pasi e kanë patur nga 2006 këtë liqen, 5-vjecar ka qenë për momentin e para. Me rinovim të licensës, doli ligji i ri që do të jetë me konkurim publik. Paraqiten letrat, Ministria e Bujqësisë sipas kërkesave të tenderit, shpenzimet që unë do të detajoja me gjithë ato që mund ti jap shtetit dhe mund ti mbetet shtetit. Mu dha e drejta në 2015, për një kontratë 10-vjeçare dhe është e drejta ime ta administroj sipas ligjeve në fuqi.

Gazetarja: Deputeti i zonës ka thënë që ky është një koncesion abuziv dhe do ta rishikoj…

Servet Mollosmani, administrator i liqenit: Deputeti që mund të ketë folur mund ta japë me shkrim nëse urdhëron këta zotërinjte të peshkojnë pa u vrarë ne me fshatin, ti japim me ligje, shteti ka marrë masa për të gjitha. Shtetit ja di për nder, kryeministrit në momentin që mua më paraqiten njerëz në subjekt njoftoj 129 më përgjigjet policia. Deputeti Musa Ulqni ta shikojë mirë kur e kam marrë këtë kontratë, nuk e kam marrë në kohën e Berishës e kam marrë në kohën e Ramës, me ligjet në fuqi. Është me vendim dhe çdo gjë të shikohet me imtësi nëse unë jam gabim të më vihen hekurat.

Gazetarja: Si mendoni se mund të zgjidhet situata ?

Servet Mollosmani, administrator i liqenit: Unë di të them këtë, ata kanë të drejtë të merren vesh bashkia me ministrinë, të gjejnë zonat e lira ku mund të peshkojnë, ti menaxhojë bashkia, shteti ti pajisë këta zotërinj dhe tarifa të shkojë në shtet, jo ai zotëria ka marrë 8 mln lekë kundrejt këtij subjekti.

Gazetarja: Këta persona kanë pretendimin se ju keni hedhur peshk hamur që po dëmton të gjithë zambakët?

Servet Mollosmani, administrator i liqenit: Kjo nuk i ngelet këtyre ta arsyetojnë këtë çështje pasi ka ministri përkatëse për këtë punë. Në momentin që ministria e Bujqësisë ka bërë marrëveshje para se të dalë kjo kontratë e imja ka dy deri në tre muja kohë që bën marrëveshja ministria e Bujqësisë me ministritë përkatëse.

/Oranews.tv/

