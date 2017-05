Emisioni investigativ - BOOM/Fshati pa rrugë, ujë e mjek bojkoton zgjedhjet e 18 qershorit

Emisioni investigativ “BOOM” në RTV Ora News ka trajtuar problematikën e banorëve të fshatit Xherie, në Njësinë Administrativ Shalë që i përket bashkisë së Cërrikut.

Janë rreth 150 banorë, të cilët ankohen se në fshatin e tyre nuk është investuar prej vitesh. Ata thonë se rruga që lidh fshatin Xherie me Xibrakën nuk është e shtruar. Janë vetëm 6 km rrugë dhe askush nuk kujtohet për shtrimin e saj.

Kamera e BOOM udhëtoi drejt fshatit për të dëgjuar problemin e këtyre fshatarëve. Hallet e tyre nuk mbarojnë këtu. Ky fshat nuk ka as ujë, pasi i vjen vetëm 30 minuta në ditë, ndërkohë nuk kanë mjek dhe shkolla është në një gjendje të mjerueshme.

I vetmi investim sipas tyre është zhavori i hedhur në rrugë, por që sa herë bie shi, ai zhduket. Kanalet anësore janë të bllokuara dhe gjithça duhet që banorët e fshatit Xherie ta bëjnë vetë.

Por ata kanë marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Të gjithë banorët, të majtë dhe të djathtë kanë rënë dakord që të bojkotojnë zgjedhjet e 18 qershorit nëse nuk fillohet puna për rehabilitimin e kanaleve dhe shtrimin e rrugës.

Ata shprehen se nuk do të pranojnë as kutite me fletët e votimit dhe jo më të shkojnë në qendrat e votimit. Janë të një mendimi pasi peripecitë që kalojnë nuk përballohen më. Banorët shprehen të shqetësuar që edhe taksitë nuk shkojnë për t’i marrë sepse iu demtohen makinat. Në dimër nuk hyn asnjë lloj makine dhe i duhet të ecin në këmbë 6 km deri në fshatin Xibrak. Ata shprehen se vota kanë dhëne gjithmonë dhe nuk kanë marrë asnjë investim në kembim.

Banori 1: Problemi kryesor për fshatin tonë është rruga. Rruga këtu është para 20 vitesh dhe nuk janë bërë investime. Ato pak investime i kemi bërë me forca tona. Jemi mobilizuar vetë, kemi dhënë para në çdo familje dhe e kemi mirëmbajtur.

Banori 2: Ka shumë vështirësi sidomos kur kemi halle probleme. Jemi të detyruar të paguajmë taksinë, jo një-fish, por dhjetë-fish kur kemi një sëmundje, jemi të detyruar ta paguajmë 25-30 mijë makinën dhe makinës duhet t’i thuash 100 herë pa të vijë një herë, sepse nxjerr problemin e rrugës.

Banori 3: Ne duam 4 orë që të zbresim poshtë me një të sëmurë, e kemi çuar me traktor me zinxhira se në dimër nuk del dot.

Banori 4: Para 10 vitesh janë investuar 200 mln lekë. Shtruan ca me zhavorr, bënë ca nënkalime. Ndërkohë që me 200 mln lekë mund të shtrohej me asfalt.

Gazetarja: Nuk do të merrni pjesë në zgjedhje?

Banori 1: Po e vërtetë është, nuk do votojmë fare si popull. Do mundohemi që mos pranojmë as kutinë e votimit që të vijë këtu fare. Nuk kemi nevojë fare për ata, vijnë për premtime boshe.

Gazetarja: Edhe ti nuk do votosh?

Banori 2: Jo në asnjë mënyrë

Gazetarja : Edhe ti nuk do votosh?

Banori 3: Jo, fare nuk do marrim pjesë

Gazetarja: Edhe ti?

Banori 4: Jo, asnjëherë, asnjëherë…

Gazetarja: Nëna, po ti do votosh?

E moshuara: Jo nuk do votoj, nuk do votoj se një këmbë e kam të thyer. Plasëm duke hedhur vota kot.

Ish-komisionerët e zgjedhjeve të kaluara.

Gazetarja: Duke folur për zgjedhjet, sigurisht që të lind interesi dhe ideja se përse të mos flasësh me 3 komisionerë të paktën që kanë marrë në zgjedhjet e shkuara. Pranë meje është ish-komisioneri i LSI, PS dhe PD, tre partitë kryesore në vend. Por që të tre, të paktën në fshatin Xherie janë të bashkuar për një vendim.

Ish-komisioneri i LSI: Për punën e rrugës që nuk është vënë dorë fare . Ne u bashkuam bashkë dhe pamë që kjo zgjedhje nuk do të vazhdojë më këtu në Xherie, nuk do të marrim pjesë kaq.

Gazetarja: Edhe për përfaqësuesin e PS është e njëjta zgjidhje?

Ish-komisioneri i PS: Zgjidhja për PS këtu ishte që PS dhe PD, bashkë me LSI, jemi mbledhur të tre si komisionerë që s’do të marrim pjesë pa u shtruar rruga.

Gazetarja: E keni vendosur?

Ish-komisioneri i PS: Është e vendosur.

Gazetarja: Edhe PD?

Ish-komisioneri i PD: Po, është normale. Sic e tha dhe bashkëfshatari që PS, LSI dhe PD nuk kanë më vend këtu sepse ka 25 vite që vuajmë për një rrugë, dhe sa është 6km. Nuk ka më vend këtu për ata.

Gazetarja: Ndoshta 3 liderët tuaj, liderët e partive kryesore nuk po gjejnë gjuhën e dialogut, por në fshatin Xherie 3 komisionerë të tre partive kryesore e kanë gjetur dialogun. Dhe në rast se nuk rregullohet kjo rrugë, ata sabotojnë zgjedhjet.

Intervista me kryetarin e bashkisë së Cërrikut, Altin Toska.

Toska: Për dijeninë tuaj ne kemi projektet që kemi bërë për atë rrugë dhe e kemi paraqitur tek FSHZH, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe FZHR të rajoneve dhe po presim investime sepse është një investim që kap vlerën gati 1 milion dollarë janë 8km rrugë.

Gazetarja: A është e vërtetë që janë hedhur lekë edhe dy herë të tjera për atë rrugë, dhe nuk dihet se ku kanë përfunduar?

Toska: Jo unë nuk e di se kur janë hedhur paratë. Ne si Bashki Cërrik nuk kemi hedhur para përvec se kur privatisht jam munduar që t’ua zgjidh problemin. Ju nqs do të kishit qenë një vit e gjysmë përpara atje nuk do të shkonit dot as me gomar. Pastaj aty kemi një projekt që ka mbaruar tenderimi për mirëmbajtjen. Do të fillojë javës tjetër një tender i vogël që të sistemojmë kanalizimet anësore.

Gazetarja: Po, ishte dhe ky një problem i ngritur nga banorët përsa i përket kanaleve anësore.

Toska: Po, po atë e kemi bërë sepse na takon ne mirëmbajtja. Javën tjetër mund ta shikoni që… Unë u kam thënë banorëve se do të bëhet mirëmbajtja. Kurse rregullimi duhet patjetër, që ne me fondet e Bashkisë e kemi të pamundur që ta rregullojmë.

Intervista me banorët e fshatit.

Gazetarja: Jam vendosur mes disa nga zonjave të fshatit Xherie, të cilat kanë një shqetësim shumë të madh, atë të mungesës së ujit.

Banorja 1: Ujë s’ka, vjen një herë në 24 orë gjysëm ore, më tepër nuk vjen. Ai ujë që vjen, vjen llum, nuk vjen i pastër.

Gazetarja: Po si ia bëni?

Banorja 1: Më shumë sëmuremi sepse uji i pistë edhe të sëmur.

Banorja 2: Shkojmë me gomar, kemi një përrua këtu poshtë dhe dimër, borë, ftohtë, shi andej e mbushim. Këtu nuk funksionon fare për të pirë ujin.

Gazetarja: Në 2017 dhe kjo situatë?

Banorja 2: Po, katastrofë e vërtetë. Në këtë fshat nuk banohet.

Banorja 1: Mjekun e kemi, është caktuar mjeku për të ardhur dhe nuk vjen. Rri në Xibrak, një herë në javë do vijë për ditë të enjte se është caktuar për të ardhur këtu.

Banorja 3: Doktori thotë unë makinën e bleva për vete, nuk shkoj në Xherie ta prish rrugës.

Gazetarja: Se e keni rrugën e keqe?

Banorja 3: Po, rrugë e keqe dhe ai s’ka faj.

Gazetarja: Po si ia bëni?

Banorja 3: Po i japim sa do ai i taksisë, 30 mijë, 20 mijë, pensioni, drita, vizitë, ilace , mëngjes kemi 1 kokërr vezë që hamë bukë.

Banorja 4: Doktori të na vijë të paktën një herë në javë, edhe ujin e mbajmë me gomar. E vejmë në gomar, e kemi larg, mbushim ujë, rrugën e kemi shumë të keqe.

Gazetarja: Të gjitha jua paskan lënë juve.

Banorja 4: Hajde i kemi këto që marrin votat dhe deri këtu.

Gazetarja: Nuk vijnë nuset deri këtu?

Banorja 2: Nuk vijnë, edhe ne që erdhëm na zhgënjyen.

Intervista me Inspektorin e UK të Cërrikut, Agronin.

Gazetarja: Si jeni? Domenika nga Ora News.

Inspektori: Agroni i ujësjellësit. Atje uji është i pijshëm, uji është me analiza nuk ka asnjë problem. Tani një familje, dy mund të dalin pasi nga linja domethënë përgjegjësia jonë është momenti që ta sjellim deri tek sahati ose matësi. Pastaj se cfarë bën individi nga këtu tek shtëpia, e ka futur në tub të ndryshkur, ajo pisllëk do sjellë.

Gazetarja: Ju e pranoni që mungesa është për shkak se depoja është jashtë funksionit, depoja e furnizimit?

Inspektori: Po, kjo mungesë.

Gazetarja: Deri në rregullim të asaj depoje, kjo do vazhdojë të jetë një problem?

Inspektori: Po, po. Për kufizimin e orarit. Ujë ka, pa ujë nuk janë. 1 orë e kanë të gjithë linjat.

Intervista me drejtorin e qendrës shëndetësore Shalës, Adriatik Belshi

Belshi: Në qendrën shëndetësore Shalës marrin shërbim rreth 6900 banorë të fshatrave Licaj, Shalës, Kurtalli, Xibrak, Xherie dhe Kodras. Këtu punojnë rreth 11 infermiere dhe duhet të ishin 3 mjekë. Por ne jemi aktualisht 2 mjekë pasi mjeku i tretë, para 3 vitesh është larguar për në Gjermani. Ai kishte për detyrë të mbulonte në shërbim fshatrat Xibrak, Xherie dhe Kodras me qendër në Xibrak. Ne jemi munduar që të mbulojmë me shërbime dhe në këto fshatra me 2 ditë në javë duke shkuar ne mjekët që jemi aktualisht në qendër, ditë të martë dhe ditë të enjte.

Gazetarja: Në Xibrak?

Balshi: Në Xibrak, se aty është qendra.

Intervista me nxënësit e shkollës

Një tjetër shqetësim i banorëve të fshatit Xherie është edhe shkolla 9-vjecare “14 Dëshmorët.” Kjo shkollë është totalisht e amortizuar. Pamjet flasin më shumë sesa fjalët.

Gazetarja: Në cfarë klase je ti?

Nxënësi: Në klasë të nëntë. Shumë keq.

Gazetarja: Si ia bëni se tani ju ngrohet koha, po në dimër se shoh dritaret e thyera?

Nxënësi: Me zjarr, po prap ftohtë.

Gazetarja: Me soba druri?

Nxënësi: Po, dhe banjot janë shumë të shkatërruara.

Gazetarja: Në cfarë klase je ti?

Nxënësja: Në klasë të shtatë.

Gazetarja: Në kushtet e shkollës, cfarë të shqetëson më shumë të kjo shkolla?

Nxënësja: Psh banjot, ne jemi vajza. Kur shkojmë në banjo do marrim dhe vajza tjera sepse ka djem këtu dhe janë shumë të pista.

Gazetarja: Nuk ka pastrues shkolla?

Nxënësja: Kemi marrë një, kemi paguar lekë por nuk pastron banjot, vetëm shkollën.

Intervista me kryetarin e bashkisë Cërrik, Altin Toska për gjendjen e shkollës.

Toska: Kjo shkollë është në planin tonë që t’i bëjmë një mirëmbajtje totale. Shtatori, viti i ri shkollor do ta gjejë të rregulluar, të paktën nga ato që ju sapo thatë.

