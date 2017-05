Denoncimi - BOOM: Tregu i produkteve kozmetike jashtë çdo kontrolli

Fusha e kozmetikës në vendin tonë, si shampo, parfume,apo kremëra janë terësisht jashtë çdo kontrolli. Denoncimi në emisionin investigativ “BOOM” në RTV Ora News vjen nga kryetari i Shoqatës së Mbrojtjes së Konsumatorëve, Hasan Stafa.

Sipas tij në zyrën e konsumatorëve kanë mbërritur shumë ankesa për efektet negative nga përdorimi i tyre, madje ai thotë se ka pasur raste kur nga larja me shampo konsumatorit i kanë rënë të gjitha flokët.

Stafa thekson se këto produkte kanë në përbërje lëndë të ndryshme kimike dhe nuk kemi asnjë laborator të kontrollojmë nëse sasitë e këtyre lëndëve janë brenda normave të lejuara apo jo.

Fakti i lindjes së këtyre problemeve, sipas tij, tregon që normat dhe standardet në lidhje me përdorimin e tyre nuk janë zbatuar.

“BOOM” i faktoi këto pretendime përmes investigimit të tij në dyqane parfumerish, farmaci por dhe tregtimin e produkteve kontrabandë në rrugë.

Hasan Stafa: Ndër problemet e shumta dhe ankesat e shumta të konsumatorëve në shumë vite, depozituar në zyrën tonë janë ato që lidhen me produktet kozmetike, kryesisht me shampot, me kremrat dhe parfumerinë. Janë produkte që janë lënë komplet jashtë kontrollit, nuk ka një institucion në Shqipëri që të jap një informacion bazë. Nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e konsumatorit, i cili përcakton qartë që çdo produkt që futet në Shqipëri duhet të jetë i shkruar qartë me gjithë të dhënat, vendin e prodhimit, përbërësit e produktit, kushtet e ruajtjes, mënyrën e përdorimit dhe efektet anësore si dhe datën e skadencës së çdo produkti.

Ne kemi raste konkrete në Fier, Durrës dhe Tiranë, kur nga përdorimi i shampove , brenda dy javëve thuajse i kanë rënë të gjithë flokët. Kemi dhe 11 ankesa ku konsumatorët ankohen se kanë skuqje lëkure, kruarje, dermatide dhe alergji të ndryshme nga përdorimi i këtyre shampove. Konsumatori pavarësisht se bën ankesën, ne si zyrë e mbrojtjes së konsumatorit nuk dimë se ku ta adresojmë për zgjidhje pasi nuk ka një institucion shkencor, ose laborator përkatës, që të marrë përsipër dhe të jap të dhëna të sakta rreth këtij produkti. Aty ka brenda kimikate, dhe këto të dhëna nuk jepen te produkti ndaj quhen të pasigurta. Duhet të japi dhe efektet anësore, kush duhet ta përdori.

Se ata që janë me sëmundje kancerogjene, nuk mund të përdorin këto produkte, se ai paguan për ta ruajtur atë shëndet, por duke përdorur këto produkte me këto kimikate, jo vetëm që jep efekt mjekimi, por rëndohet më tepër dhe shkurtohet jeta e konsumatorit. Janë elemente kimike, është një listë shumë e gjatë, konsumatori nuk ka të dhëna nëse janë përdorur standardet apo ka diçka tejkaluar standardeve, mund të ketë ngarkesë më tepër.Përderisa ne kemi probleme dhe ankesa, do të thotë që nuk janë zbatuar këto norma dhe standarde.

Shampot kanë elementë kimik që mund të shkaktojnë edhe kancer

Kur flasim për shampot nënkuptojmë një sërë kimikatesh të cilët nga përzierja e tyre krijojnë këtë produkt. Ekziston një listë e gjatë e këtyre përbërësve, për të cilët në studime të ndryshme është vërtetuar se mund të jenë edhe shkaktarë të sëmundjes së kancerit.

Një nga këta element është dhe sodium lauryl sulfat të cilin nga vëzhgimi që ne bëmë mbi disa shampo që tregtohen në vendin tonë rezulton prezent në shumicën prej tyre.

Studimet e kimistëve më të njohur në botë kanë treguar se ky element kimik është shumë i rrezikshëm sidomos nëse përdoret në sasi më të larta se norma e lejuar.

Tre dyqane ku shiten produkte kozmetike të pasigurta

Në listën e elementëve kimik të cilët nga studime të shumta të kryera nga kimistët më të shquar në botë kanë treguar se një tjetër element siç është Fragrance, shkakton alergji.

Gazetari: Doja të shihja një parfum?

Shitësja: Për vete?

Gazetari: Po.

Shitësja: Të rëndë apo të ëmbël?

Gazetari: Të ëmbël.

Gazetari: Ta shikoj pak? Kanë kështu një lloj përbërësi, fragrance?

Shitësja: Fragrance kanë të gjitha këto, janë ode parfum jo ode tualet.

Shitësja: Je alergjik ndaj fragrances?

Gazetarja: Po e ka në përqindje sa fragrance ka?

Shitësja: Jo, nuk e ka.

Por edhe farmacistët shpesh kanë mungesë informacioni në lidhje me efektet anësore që mund të kenë kremërat që ata tregtojnë.

BOOM kërkoi në dy farmaci një krem për fëmijë dhe konstatoi që farmacistët nuk i njihnin efektet e tyre anësore.

Gazetari: Përshëndetje. Doja të pyesja për krem bebesh. ……krem mbani?

Shitësja: Po.

Gazetari: Në fakt unë e kam nipin një vjeç, nuk e di kanë ndonjë moshë të caktuar këto për t`u përdorur?

Farmacistja: Jo, nuk ka asnjë moshë. Për bebe janë.

Gazetari: Po sasia që duhet përdorur?

Farmacistja: Një shtresë normale lyerje.

Gazetari: Përditë mund ta përdorim ne?

Farmacistja: Po, kur e ka situatën e agravuar do ta përdorësh përditë, pastaj kur është mirë mund edhe të mos e përdorësh përditë. Këto janë për t`ja hequr atë skuqjen.

Gazetari: Ka ndonjë efekt anësor ky?

Farmacistja: Jo, jo, krem është ai, në lëkurë jashtë është, s`ka për ta pirë ai.

Për të njëjtin krem në një tjetër farmaci

Gazetari: Ka blerë motra ime si kjo dhe ka krijuar skuqje.Bëjnë reaksion këta?

Farmacistja: Edhe mund të japi, po kjo është për skuqje. Përdoret për skuqje.

Jo në pak raste këto produkte shiten edhe në rrugë, madje janë të vjedhura ose kontrabandë. Një rast të tillë e ka filmuar dhe BOOM.

Gazetarja: Më fal, çfarë janë parfume?

Shitësja: Jo, janë vetëm kremëra.

Gazetarja: Kremëra, çfarë kremi?

Shitësja: Shife e ke pudër. Ja shife ç`a ere kanë.

Gazetarja: Sa lekë janë ?

Shitësja: Janë dyshe këto. Të dyja 4 mijë lekë.

Gazetarja: Nga vijnë, çfarë kremi është?

Shitësja: Janë të vjedhura mi grue. Shih është me kuti, shih. Krem pudër italian. Shife këtë. Këtë e ke pastrim fyryre. Kjo të bën fytyrën akull. Ja ku janë i kam pa hapur, ja.

Gazetarja: Po nga janë moj, nga janë?

Shitësja: Janë nga Arabia, janë të gjitha të vjedhme, për kokë të këtyre në daç më beso në daç jo, m`a di ai që është lart.

Dëshmia e parukieres për problemet me produktet kozmetike

Një parukiere e cila tashmë e ka lënë këtë punë jep përvojën e saj në lidhje me pasojat që ka parë nga përdorimi i shampove apo produkteve të tjera kozmetike.

Fatbardha Gega: Unë kam punuar një kohë të gjatë parukiere, kam përdorur lloje të ndryshme të shampove, bojrat kremrat, por ka shumë shampo dhe kremra e bojra që s`kanë datë skadence dhe kanë hapur shumë probleme në kruarjen, diegien e lëkurës, deri në rënien e flokut.

E pyetur se ku i merrte këto produkte ajo thotë:

Fatbardha Gega: Në supermarkete dhe magazina profesionale.Kam pasur ankesa dhe nga të tjerë që bënin punë diku dhe më thonin më ndodh kjo ose kjo, nga klientelë që më njihnin.

Dermatologia për rastet dhe këshillat

Brunilda Bardhi: Ne gjithmonë theksojmë që është roli i mjekut se mjeku ka bërë shkollën dhe i di pak a shumë përbërësit të cilët janë brenda në shampo dhe ka përbërës të cilët janë të aprovuar, ka përbërës të cilët janë të ndaluar dhe ne jemi më të abdejtuar me çdo ndryshim apo rregull që del për produktet që nuk duhet të përdoren apo për përqindjet. Është detyra jonë ti themi njerëzve kush duhet përdorur, kush nuk përdoret më, pasi vërtetë nga përdorimi i gabuar i shampove mund të kenë kruarje, skuqje , irritime.

Produktet kozmetike të cilat në përbërjen e tyre kanë përqindje të lartë apo ingredint të cilët s`janë të aprovuar ose përdoren në mënyrë të gabuar nga jo profesionistë, japin këto probleme. Dhe ne kemi plot raste që na vijnë me dermatite alergjike, me rënie floku, skuqje, irritime, diegie. Kremrat duhet të jenë pa konservantë, pa parfum brenda që të mos shkaktojnë irritime apo alergji. Apo edhe vënia e parfumeve kur i vënë pas veshi që vijnë me dermatite kontakti, alergjizantë.

/Oranews.tv/

