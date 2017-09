Denoncimi - BOOM: Të burgosurit me tuberkuloz dy muaj pa ilaçin ‘Etambutol’

Emisioni investigativ BOOM në RTV Ora News denoncoi mbrëmjen e sotme mungesën e ilaçeve në spitalin e burgut.

Në redaksinë e emisionit BOOM ka mbërritur një telefonatë nga ky spital, ku një i dënuar që kurohet brenda ambienteve të ketij spitali u shpreh se ka 2 muaj që nuk merr ilaçin ‘Etambutol’, i cili është domosdoshmëri për të sëmurët që vuajnë nga tuberkulozi.

Janë 2 të sëmurë brenda këtyre ambienteve që kanë nevojë për këtë medikament, mungesa e të cilit u rrezikon jetën.

Denoncimi i të dënuarit: Jemi në gjendje të rëndë

I dënuari: Marr nga spitali i burgut. Jemi dy të sëmurë që kurohemi në spital të burgut, te spitali Nënë Tereza me sëmundje tuberkulozi. Jam unë E.H dhe J.H. U bë dy muaj që nuk kemi ilaçe.Ne për ato ilaçe, dmth i kemi shumë të domosdoshme, po si patëm ato i bie që jo me u shëru, por me vdek. Se tuberkulozi dihet se çfarë sëmundje e keqe është.

Gazetarja: Gjendja juaj shëndetësore pa ilaçe si është?

I dënuari: Bllokim frymëmarrje, kur nxjerr sekrecionet del gjak, djersë, temperaturë.

Gazetarja: Në këto momente çfarë ilaçesh merrni, me çfarë qetësoheni?

I dënuari: Këtu s’ka asgjë. Kjo sëmundje tuberkulozi ka ilaçet e veta.

Gazetarja: Si quhet ilaçi që ju mungon?

I dënuari:Ilaçi që mungon quhet Etambutol. Që se vrasin mendjen fare na kanë mbyllur aty, mos me fol për kushtet pastaj që janë skandaloze.

Gazetarja: Kushtet si janë?

I dënuari: Lagështirë, ne me atë sëmundje nuk duam lagështirë. Aty rri ujë dhoma përditë.

Situata është dramatike. Mirë që ilaçe nuk kanë dhe por edhe kushtet brenda spitalit të burgut janë skandaloze, sepse ka shumë lagështi. Mungesa e kurave për një ditë agravon sëmundjen, po 2 muaj rresht pa mjekim?

Mjeku: Ilaçi nuk gjendet fare në Shqipëri

Gazetarja e “BOOM” takon mjekun e spitalit të burgut që ndjek këto 2 pacientë. Mjeku pranon se ilaçi Etambutol mungon. E pyetur nga gazetarja nëse mund ta sigurojë vetë personalisht, mjeku thotë se nuk ka fare në Shqipëri.

Më tej ai thotë se gjendja shëndetësore e J.H nuk është e mirë dhe në të ardhmen ai duhet ti nënshtrohet një operacioni. Mjeku është i shqetësuar se edhe mjekimin nuk e ka marrë komplet, si pasoje e mungesës së ilaçit.

Gazetarja:Mund të flas me një infermiere, ose me një mjek? Jam e interesuar për një ilaç që dua t’ia sjell një personi të shtruar këtu.

Efektivi i policisë: Çfarë e ke ti?

Gazetarja: E kam të njohur.Ka një problem shëndetësor shumë të rëndë.

Efektivi i policisë: Tani për analizat ke këto dy vajzat, se lidhen vet me mjeken këto.

Gazetarja: Eshtë i shtruar një i njohuri im këtu …. Ai vuan nga tuberkulozi dhe ka dy muaj pa mjekim, Etambutol quhet ilaçi. Mund t’ia sjellim ne, ta blej dhe t’ia sjell sepse këtu nuk ka.

Infermierja: Të flas me doktorin dhe të kthej përgjigje.

Pas 15 minutash….

Gazetarja: Doktor desha të pyes, jam e interesuar për …

Mjeku: Po.

Gazetarja: Vuan nga tuberkulozi dhe nuk ka ilaçin Etambutol.

Mjeku: Etambutol nuk është në rang Shqipërie.

Gazetarja: A ta blej unë dhe t’ia sjell?

Mjeku: Ku e merr ti, ku ka?

Gazetarja: Ta marr jashtë, ta porosis në Itali.

Mjeku: Ah po, e pranojmë.

Gazetarja: E pranoni?

Mjeku: Po, po. Bile me kënaqësi dhe ta di për nder, për njeriun tënd ta di për nder unë.

Gazetarja: Dy muaj ka që se përdor dhe është shumë keq.

Mjeku: Fatkeqësia që mushkria vazhdon të jetë e sëmurë. Mendoj që në të ardhmen ai ti nënshtrohet kirurgjisë, ta heqi atë pjesë të mushkërisë së kalbur, po i them e kalbur unë. Se ai e ka me boshllëqe në mes dhe aty rrinë mikrobet nuk dalin.Unë i bej b.c direkt më del pozitiv, i bëj kultur më del negativ, dhe kjo më shqetëson shumë. Por edhe është fakti tjetër që këtë mjekimin se ka marrë komplet.

Drejtoria e Burgjeve pranon situatën por zgjidhje nuk ka

BOOM iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, institucion i cili ka në varësi Spitalin e Burgjeve.

Në përgjigjen e dhënë kjo Drejtori pranon se këto 2 të sëmurë me tuberkuloz kanë 2 muaj që nuk mjekohen me Etanbutol por ky ilaç nuk është në asnjë farmaci të vendit, as te spitali Universitar Shefqet Ndroqi.

Eshte ky spital që furnizon me Etanbutol spitalin e burgut, por ilaç nuk ka as për të sëmurët që mjekohen te Sanatoriumi. Ky ilaç pritet të vijë por nuk saktësohet se kur.

