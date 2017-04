Emisioni investigativ - BOOM: Qytetari vonon këstet e kredisë, Fondi BESA e çon në përmbarim

Emisioni BOOM në RTV Ora News kishte në fokus mbrëmjen e sotme denoncimin e një qytetari lidhur me kredinë.

Denoncuesi kishte marrë 10 mijë euro kredi tek fondi BESA, por për shkak të vonesave brenda muajit Fondi e ka dërguar çështjen në Përmbarim, ndonëse qytetari paguante edhe kamatvonesen kur nuk bënte pagesen disa dite pas afatit te caktuar.

Por problemi nuk përfundon këtu, pasi kur qytetari i është drejtuar gjykates se Tiranës, ka konstatuar se Fondi ka derguar nje kontrate marrje kredie nga ky shtetas qe daton 24.2.2015, ndërkohe që kredia eshte marre dy muaj me vone ne 24.4.2015.

Në baze të kesaj kontrate, gjykata ka nxjerre nje urdher ku lejon permbarimin qe ti bllokoje te gjitha llogarite ketij shtetasi edhe 3 familjareve të tjerë të cilet kanë dalë garant për të.

Denoncimi në BOOM

Qytetari: Jam drejtuar tek emisioni “BOOM” sepse mendoj se fondi BESA po më bën padrejtësi. Kam marrë një kredi dhe për vonesat brenda muajit më kanë dërguar në përmbarim, ndërkohe që letra nga gjykata më vjen sikur unë e kam marrë kredine 2 muaj para se ta marr realisht. Unë kam firmosur te noteri se e kam marrë kredinë në 24.4.2015, ndërkohë që në gjykatë kanë dërguar një kopje të tillë ku thuhet se e kam marrë kredinë në 24.2.2015 dhe çdo vendim gjykate dhe çdo shkresë që më vjen nga përmbarimi me vjen me këtë datë.

Gazetarja: Ku mendon se fondi BESA ka abuzuar me ty?

Qytetari: Ka abuzuar duke më dërguar në përmbarim pa ndonjë arsye sepse për vonesat brenda muajit unë paguaj kamata dhe nuk raportohen as në BSH dhe në asnjë lloj vendi.

Gazetarja: Çfarë ka ndodhur me gjykatën?

Qytetari: Gjykata ka nxjerrë një vendim sikur unë e kam marrë kredinë dy muaj përpara se ta marr realisht. Kjo justifikon dhe dërgimin në përmbarim.

Gazetarja: Përmbarimi çfarë ju ka thënë?

Qytetari: Përmbarimi ka bllokuar llogaritë të gjitha, sekuestro konservative.

Gazetarja: Si u justifikuan për faktin se të kanë dërguar në gjykatë sikur ti e ke marrë dy muaj para kredinë?

Qytetari: Justifikohen me nenin 11/a që thotë kur kredimarrësi nuk paguan dy këste të njëpasnjëshme brenda afateve të parashikuara në këtë kontratë. I thashë sa muaj jam me vonesë? Jo tha, duhet ta paguash brenda datës 8. Në rast se dy muaj rresht e paguan me 9, ne të dërgojmë në përmbarim. Gjë që në asnjë bankë nuk ndodh.

Gazetarja: Çfarë ka ndodhur më pas me pjesën e përmbarimit?

Qytetari: Unë u thashë dakort e keni bërë si e keni bërë, sa janë detyrimet. Më thanë 430 euro. 200 shkojnë në përmbarim dhe do hedhësh dhe një këst avancë 230 euro. Një kës avancë që të bëjmë marrëveshje, të jem një këst përpara. Dakord i thashë, ti hedh sot lekët tek përmbarimi 200 euro dhe po hedh dy këste rresht brenda datës 8, më thanë dakord, u bë. I thashë bëji një shkresë përbarimit ta pezullojë sepse në rast se bie dakord brenda 10 ditëve është ezekutim vullnetar, paguan vetëm gjysmën e shumës së përmbarimit, më thanë dakord. Marr atë të përmbarimit në telefon dhe më thotë jo nuk ma kanë sjellë. Kaluan 5 ditë, brenda 5 ditëve ke të drejtë ta apelosh në gjykatë, ditën e 6 më thonë nuk na e pranojnë ta paguash me këste këtë dhe do të paguajë vlerën e përbarimit, vlerën reale, 78 mijë lekë të reja.

Gazetarja: Zonja që kishte çështjen tëndë në komunikimin me telefon çfarë trë ka thënë?

Qytetari: I thashë ku ta bëj pagesën, më tha tek arka jonë tek 21. Vajta aty i pagova, i thashë si ti paguaj shpenzim përmbarimor apo këst kredie? Jo tha këst kredie se i kthejnë financat tona vetë.

Qytetari: Pastaj ndodhi ajo që nuk i kanë dërguar as shkresë përmbarimi, asgjë.

Gazetarja: Si e justifikuan këtë pjesë?

Qytetari: Nuk na e oranoi Drejtori. I thashë më jep adresën e Drejtorit, më thanë nuk kemi të drejtë ta japim. Unë këtu erdha jo për të shpëtuar gjë për veten time, e kam ndarë mendjen që këto do ti paguaj. Por të jenë të kujdesshëm të tjerët.

