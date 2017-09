BOOM - Pasaporta s’njihet si mjet identifikimi për ndryshimin e vendbanimit

Të gjitha qytetarët të cilët duhet të regjistrojnë adresën e vendbanimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti, pasi pasaporta nuk njihet si dokument identifikimi.

Emisioni investigative BOOM, në RTV Ora News ka bërë një vëzhgim për të parë se çfarë heqin qytetarët për të regjistruar vendbanimin, sipas një urdhëri të nxjerrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Kjo e fundit vuri si afat 27 korrikun e këtij viti për deklarimin e vendbanimit për shtetasit që e kanë ndryshuar atë. Në rast të kundër do të aplikohej masa e gjobës prej 10. 000 lekësh të reja.

BOOM nisi vëzhgimin e tij nga një ankesë e ardhur në emisionin “Ora Juaj” të gazetarit Patrik Sadikaj.

Qytetari nga Fieri shprehu shqetësimin se nuk mund të ndryshonte dot vendbanimin e tij, pasi një djalë e kishte në Amerikë dhe zyra e gjendjes civile nuk i njihte pasaportën, por vetëm kartën e identitetit të cilën ai nuk e kishte.

Gazetarët e BOOM kanë qenë në disa njësi administrative, ku kanë pyetur në lidhje me këtë problem qytetarët dhe punonjësit e gjendjes civile. Sipas tyre zgjidhja e vetme për të realizuar këtë proces ka qenë, nxjerrja e kartave të identitetit.

Gazetarja: Çfarë problemi keni ju? Se dhe unë kam një mungesë karte?Do të bësh ndryshim vendbanimi?

Qytetarja: Po.

Gazetarja: Ëhë dhe çfarë të kanë thënë?

Qytetarja: Duhet karta e identitetit.Po unë si kisha. Më ka humbur e vjerrës dhe e bashkëshortit edhe erdha me fotokopjen e pashaportës. Nuk më lejohet thotë.

Gazetarja: Nuk lejohet ë…E çfarë do bëni tani?

Qytetarja: E duhet karta patjetër, shko denonco, hajde.

Njësia Administrative 7

Gazetarja: Kam një rast të tillë.Dua ta sjell nga njësia 4 këtu vendbanimin se këtu e kam shtëpinë tani.Ne në certifikatën familjare kemi dhe një vëlla i cili është në Amerikë dhe ai nuk ka ardhur për të bërë kartë identiteti këtu. Në këtë moment ne kemi të drejtë ta ndryshojmë vendbanimin? Si do veprojmë?

Punonjësja: Ik fol njëçik me administratoren. Pa kartë identiteti ne s`bëjmë dot veprime.

Gazetarja: Po pasaportë? Pasaporta bën punë?

Punonjësja: Jo,jo kartë identiteti, kështu e përmban ligji. Po ik fol me administratoren.

Administratorja: Kam pyetur te Ministria dhe më kanë thënë personat jashtë shtetit që janë në Amerikë, kanë ambasadë në Amerikë atje ku aplikohet për kartë identiteti.Se ne nuk kemi ku ta mbështesim në ligj.

Gazetarja: Po ka pasaportë shqiptare.

Administratorja: Duhet të këtë kartë. Pa kartë nuk bëhen veprime.

Gazetarja: Ndryshe ne nuk e bëjmë dot, penalizohemi dhe ne të tjerët?

Administratorja: Po.

Njësia Administrative 1

Gazetarja: Zonjë të lutem një sqarim. Duke qenë se dua të ndryshoj vendbanimin, ta sjell këtu tek ju.

Punonjësja: Po.

Gazetarja: Unë dhe familja ime që jetojmë bashkë, përveç një vëllai që kemi jashtë shtetit i kemi të gjithë kartat e identitetit, kurse vëllai nuk e ka.

Punonjësja: Duhet patjetër fotokopja e kartës së identitetit.

Gazetarja: Po në rastin që nuk e ka, se ai ka shumë vite jashtë.

Punonjësja: Duhet të aplikojë në ambasadë. Ku bëhen pasaportat bëhen dhe kartat e identitetit.

Gazetarja: Të aplikoj për kartë identiteti për këtë, që ta sjelli kartën këtej. Po me pasaportë nëse ka pasaportë të vendit atje, jo ë?

Punonjësja: Vetëm me kartë identiteti.

Gazetarja: Mirë, faleminderit. Domethënë penalizohemi dhe ne, nuk e bëjmë dot.

Punonjësja: Patjetër që se bën dot. Ose do bësh shkëputje nga vëllai.

Njësia Administrative 4

Gazetarja: Unë në certifikatën familjare, domethënë familja ime kemi edhe një vëlla i cili në fakt ka tetë vjet që është në Itali.Por nuk ka nxjerr kartë identiteti shqiptare, të re. Tani ne kemi mundësi që ta bëjmë ndryshimin e vendbanimit?

Punonjësi: Jo, ju mund të bëni ndryshimin nëse ndaheni nga ai vëllai. Në një leje banimi duhen vetëm kartat e identitetit dhe dokumenti i shtëpisë.

Gazetarja: Po pasaporta për shembull.

Punonjësi: Jo.

Si aplikohen gjobat?

Gazetarja: Domethënë ne mund të gjobitemi për këtë arsye?

Punonjësi i gjendjes civile: Në momentin që ti do të deklarosh, do ta deklarosh.Ti për shembull ka vite që e ke atë shtëpi. Ti do paguash gjobë, kur të vesh atje të regjistrohesh. Nëse do regjistrohesh. Nuk regjistrohesh, s`do ta marrësh gjobën. Gjobë nuk të vë njeri te shtëpia.

Gazetarja: Kur, kur të regjistrohem? Kur të dua unë?

Punonjësi i gjendjes civile: Po, kur të duash ti.

Gazetarja: Kur të dua unë të ndryshoj vendbanimin do ta marrë gjobën?

Punonjësi i gjendjes civile: Po.

Gazetarja: Po atëherë unë s`po e ndryshoj fare. Po unë se ndryshoj, s`kam pse ta ndryshoj.

Punonjësi i gjendjes civile: Po,pra.

Boom i dërgoi një kërkesë për informacion dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile për këtë problem. Në përgjigje sqarohet se ligji parashikon vetëm kartën e identitetit si dokument për identifikimin e shtetasve shqiptarë dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton dokumentat me të cilat kryhen procedurat në gjendje civile, përcakton letërnjoftimin si dokument për këtë procedurë, ndërsa pasaporta bometrike shërben vetëm për udhëtim jashtë shtetit thotë DPGJC.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter