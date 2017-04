Lushnje - BOOM ndërmjetëson në zgjidhjen e një konflikti mes dy vëllezërve

Emisioni investigativ “BOOM” në RTV Ora News trajtoi mbrëmjen e sotme një konflikt mes dy vëllezërve në fshatin Zhelizhan të Lushnjes.

Familja e zotit Pali Liçi prej 9 vitesh ka një problem me fqinjin i cili ka qëlluar të jetë edhe vëllai.

Pas ndërtimit të një banese në krah të shtëpisë së Palit, këtij i bllokohen kanalet kulluese dhe vaditëse, çka ka sjellë si pasojë përmbytjen e tokës bujqësore të kësaj familje në kohë reshjesh, njëkohësisht edhe amortizimin e shtëpise si pasojë e lagështisë.

Konflikti i pazgjidhur prej vitesh ka shkuar deri aty mbi Lumturi Liçin, bashkëshorten e Palit, nënë e tre fëmijëve, të ushtrohet dhune.

“BOOM” iu drejtua për këtë problem Bashkisë së Lushnjes ku së bashku me Drejtorin e Drejtorisë Bujqësore bënë të mundur ti japin zgjidhje këtij problemi.

Lumturi Liçi: Kjo është rruga, vija kulluese që kullon parcelat. Janë 2 hektarë tokë që kullojnë në këtë vi kulluese dhe me kanal kullues janë zënë. Në dimër ne mbushemi plot. Rruga mbushet plot me ujë, noton ujë, nuk kalojmë dot. Kemi vajtur në të gjithë organet dhe e kemi ngritur shqetësimin tonë mirëpo nuk na japin rrugëzgjidhje, na mbajnë ngecur. Lagështira në shtëpi ka ardhur nga kanalet që nuk janë hapur.Shikoni si më kanë rënë muret, shtëpia po më bie përtokë, u bënë 10 vjet që shtëpia është ndërtuar dhe shikoni në çfarë gjendje katastrofe është. Mbushet kati i parë plot sepse janë bllokuar kanalet.

Gruaja denoncon dhunën

Lumturi Liçi: Nuk kam qenë këtu dhe kur kam ardhur nga dyqani kam gjetur burrin, kryeplakun dhe policin e komunës dhe i drejtohem policit të komunës Aleks Basha, o Leko i them, ne sqaruam njëherë këtë problem me policinë.Ai mu drejtua dhe më goditi me shqelma dhe më ka lënë pa ndjenja.Kam ndenjur rreth çerek ore pastaj jam përmendur, pastaj kapën çunin. Në momentin kur afrohem atje, vjen Llazani më qëllon me grushtë këtu. Dhuna më është ushtruar nga polici dhe Pastol Ferracaku, kryeplaku i fshatit. Pastaj ne u drejtuam në polici dhe si përfundim ata e lanë çështjen zvarrë. As na ka thirrur prokuroria dhe as asgjë, i vendosën vetë dhe i shkruajtën vetë. Kanë kaluar dy vite dhe prokuroria nuk ka marrë asnjë lloj mase që unë jam dhunuar.

‘BOOM’ iu drejtua Bashkisë Lushnje dhe takoi Drejtorin e Drejtorisë Bujqësore, Shpëtim Kasapi, i cili tha se e njihte rastin në fjalë, por më herët ishte Njësia Administrative Allkaj ajo që kishte marrë përsipër për ta zgjidhur.

Duke u nisur nga fakti që familja nuk ishte e kënaqur me përgjigjen e marrë, zoti Kasapi premtoi se do të ngrinte një grup pune për ta verifikuar çështjen në terren dhe do të përpiqej ti jepte zgjidhje.

Shpëtim Kasapi: Për rastin në fjalë të familjes Pali Liçi ka një kërkesë për zgjidhjen e kërkesë-ankesave pranë bashkisë. Aktualisht të gjithë kërkesat që ne disponojmë në Bashkinë Lushnje i shpërndajmë sipas njësinë vendore ku ato bëjnë pjesë. Për kërkesën e Pali Liçes ka marrë një zgjidhje nga njjësia vendore Allkaj, ku është menduar zgjidhja përkatëse.Qytetari për momentin ka menduar se kjo zgjidhje nuk është zgjidhja reale që ai mendon dhe ka ardhur pranë njësisë vendore të kërkojë zgjidhjen që mendon. Për rastin konkret menjëherë do ngrihet grupi i punës nga bashkia Lushnje dhe ky problem do të zgjidhet brenda kësaj jave. Familja pretendon se grupi i punës nuk ka qenë i pranishëm në zgjidhjen e konfliktit. Kjo do të vërtetohet kur të ngrihet grupi i punës nga bashkia, për të parë nëse ka funksionuar apo jo.

Lumturi Liçi: Vetëm zgjdhje duam, të më hapet rruga sipas dokumentit. As më shumë, as më pak.

Drejtori i Drejtorisë Bujqësore, Shpëtim Kasapi, e mban premtimin ndaj “BOOM” dhe një ditë më pas dërgon grupin e punës në terren për të parë nga afër situatën. Në një prononcim ai thotë:

Shpëtim Kasapi: Kemi kaluar në terren grupin e punës dhe verifikuam në vend, duke parë kërkesën e Pali Liçes bashkë me komshinë ku ai mendon se duher të kishte një rrugë për të kaluar.E vërteta është se kjo rrugë ka qenë në 2007, gjurmët e rrugës kanë qenë në hapura, por nga menaxhimi që është bërë më pas, në 2015 është mbyllur dhe sot në sistem nuk ka gjurmë rruge. Gjithësesi Bashkia Lushnje ka arritur ta zgjidhë situatën duke ndërmjetësuar me familjen që ka bllokuar kanalin, e cila ka rënë dakort që në oborrin e shtëpisë së saj të lejojë vendosjen e tombinove të cilat do ti japin mundesi kullimit te tokave bujqesore dhe njekohesisht do te eleminoje lageshtine ne banesen e zotit Pali Lici.

