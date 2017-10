Denoncimi - BOOM ndërmjetëson kthimin e KEMP-it për të dënuarin në Zahari

Emisioni BOOM në RTV Ora News trajtoi mbrëmjen e sotme një rast delikat. Ka të bëjë me një të sëmurë të shëndetit mendor, 36 vjeç, i cili ka kryer një krim, ka vrarë të atin. Ndërkohë në kohën që është kryer krimi ky shtetas ka qenë me probleme të shëndetit mendor.

Në këto kushte për këtë person gjykata e Elbasanit ka përcaktuar masën “Mjekim i detyruar në një institucion mjekësor” dhe për këtë arsye ai ndodhet në burgun e Zaharisë në Krujë, i cili është një burg që zëvendëson një spital psikiatrik ligjor që ne nuk e kemi.

Sipas vëllait që bëri denoncimin në BOOM, ky zotëri ka marrë KEMP nga viti 2010 deri në vitin 2016. Në vitin 2016 ka pasur datën për t`u riparaqitur në Komision për t`u vlerësuar. Pra duhet të dërgohej nga burgu i Zaharisë në KMCAP-in e Gramshit, i cili mblidhet në Gramsh një herë në javë, ditë kur shkojnë atje mjekët e Shërbimit Social të Qarkut Elbasan për t`i vlerësuar këta të sëmurë.

I vëllai i 36 vjeçarit është paraqitur sa te burgu për ti thënë që duhet paraqitur i sëmuri në x datë dhe sa te komisioni që i ka thënë burgu do kërkesën tuaj për t`u a sjell vëllain këtu. Por nuk janë marrë vesh.

Drejtoria e burgut të Zaharisë nuk ka marrë një kërkesë zyrtare që ta shoqërojë zotërinë në fjalë në KEMP në datën e caktuar. Kështu që ai ka humbur të drejtën për të përfituar pagesën e KEMP-it prej 103 mijë lekë të vjetra, me arsyen për mosparqitje në 2016-ën.

Por që ai të paraqitet duhet të bashkëpunojnë institucionet, se ai vetë nuk mundet se është në burg dhe për më tepër i papërgjegjshëm (me probleme të shëndetit mendor) dhe së dyti as familjarët nuk mund ta shoqërojnë në Komision pasi ai është në burg.

Denoncimi i vëllait të 36-vjeçarit për BOOM

Denoncuesi: Unë jam një qytetar nga Gramshi. Kam një vëlla të sëmurë me të meta mendore. Para një viti e ca i kanë prerë KEMP-in për arsye se nuk paraqitet në Elbasan. Kemi vajtur në Elbasan. Tani për momentin është në burgun e Krujës, në spitalin e Zaharisë. Ka që nga viti 2011. Në spitalin e Zaharisë. Tani na krijojnë problem, që shkoni në burgun e Zaharisë na e sillni në Elbasan, pra dosja është mbyllur për mosparaqitje asnjë gjë tjetër.

Gazetarja: Keni komunikuar atje te burgu, i takon KEMP-i?

Denoncuesi:Ata na thonë i takon ka dhe të tjerë që marrin mirëpo këta të Elbasanit thonë ne duam të shohim personin.

Gazetarja: Ju i keni kërkuar atyre të burgut të Zaharisë ta shoqërojnë vëllain tuaj në Elbasan ditën e vlerësimit për KEMP?

Denoncuesi:Po, po ata thonë të na i sjelli Elbasani në rrugë ligjore, pra duan njoftim zyrtar nga KMCAP-i Elbasan. Elbasani thotë, nuk e dërgojmë ne zyrtarisht. Vëllai merrte 103 mijë lekë të vjetra, i ka marrë nga viti 2010. Mban të njëjtën diagnozë. Këto lekë i përdorim, për veshmbathje, ushqime, do cigare. Dhe nuk i dalin, nga Gramshi në Zahari do tre ditë të shkosh. Kam vajtur dhe në Elbasan i kam thënë doktorit se unë nuk mund ta bie se ai është me vendim gjykate brenda, se kam në shtëpi. Prandaj ju drejtova ju të më ndihmoni.

Juristi i burgut të Zaharisë: Nuk kemi marrë njoftim nga KMCAP-i Gramsh

BOOM pyeti juristin e burgut të Zaharisë se përse nuk është paraqitur zotëria në datën dhe orën e caktuar në Komision nga ana e tyre.

Ai sqaroi se nuk kanë marrë një njoftim zyrtar nga KMCAP-i Gramsh siç ndodhte me rastet e tjera.

Ai deklaron gjithashtu se dërgimi para komisioneve i këtyre personave është i jashtëligjshëm pasi ata janë persona të papërgjegjshëm me vendim gjykate dhe të vlerësuar nga mjekët mjeko-ligjor dhe për këtë arsye nuk mund t`i vlerësojnë këto Komisione me mjekë të thjeshtë.

Gazetarja: Duhet të jetë KMCAP-i i Gramshit po më thoni ….

Juristi i IEVP Krujë: Po, që të bëj një njoftim, një kërkesë për t`u paraqitur në filan datë. Dhe e transporton Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, nuk e transporton institucioni jonë.

Gazetarja: Ndërkohë ju keni pasur ndonjë komunikim për këtë rast me KMCAP-in e Gramshit?Ju ka ardhur një komunikim nga ata?

Juristi i IEVP Krujë: Jo, jo. S`ka ardhur pra, se po të kishte ardhur, do ta kishim dërguar. Është ligj që i dërgon KMCAP-ja njoftim IEVP-së, institucion i veçantë, dhe bëhet shoqërimi me forcat e Drejtorisë së Përgjithshme pranë KEMP-it.

Gazetarja: Pra ju po më konfirmoni se në çdo rast tjetër të ngjashëm si rasti i z.Avni …..juve ju vjen kërkesa nga KMCAP-i i rrethit përkatës?

Juristi i IEVP Krujë: Po.

Gazetarja: Ka një pretendim tjetër që duhet të jetë Njësia Administrative e zotërisë ajo e cila duhet të lajmëroj, sepse atje janë dosjet.

Juristi i IEVP Krujë: Ne rastet e tjera i kemi vetëm me njoftim që i bën KMCAP-ja, drejtorisë sonë dhe ne ja dërgojmë drejtorisë së përgjithshme dhe Drejtoria e Përgjithsme e Burgjeve bën shoqërimin. Si duhet të jetë:

Juristi i IEVP Krujë: Si rregull, ato nuk duhet të dalin fare në KMCAP deri sa janë me vendim gjykate të formës së prerë, “Mjekim i detyruar”.

Gazetarja: Ky arsyetimi juaj është shumë i drejtë, po si e ka ligji?

Juristi i IEVP Krujë: Dikush i kërkon, dikush s`i kërkon. Po kush i kërkon, i kemi dërguar.

Gazetarja: Si ligj si duhet të jetë, se ju jeni jurist?

Juristi i IEVP Krujë: Nuk duhet t`i kërkojnë.

Mjeku i KEMP-it: Burgun duhet ta njoftojë komuna Kukur

BOOM takoi edhe mjekun nga Shërbimi Social i Elbasanit që shkon në Gramsh. Ai thotë se nuk është detyra e tij sipas ligjit që të lajmërojë burgun e Zaharisë në Krujë, por është detyrë e Administratorit Shoqëror në komunën Kukur të Gramshit, ku zotëria ka pasaportizimin.

Arben Alla: Personi i paaftë A.L banor i njësisë administrative Kukur, dosja e të cilit ka qëndruar në KMCAP Gramsh për tre muaj, nuk është riparaqitur për t`u rivlerësuar ndaj KMCAP-it i ka lindur e drejta sipas pikës 62 të rregullores, ta mbylli dosjen për mosparaqitje dhe t`ja kthej atë njësisë ku rrinë dhe dosjet e gjithë personave të paaftë.

Gazetarja: Si procedurë këtë njoftim kush duhet ta bënte?

Arben Alla: Njoftimet i bën njësia vendore. Pasi dosja gjendet e rregullt nga ana jonë njoftohet njësia vendore për t`i lajmëruar personat për t`u paraqitur në KMCAP.

Gazetarja: Kur mund të jetë koha më e afërt që ju mund të lini që ky person të dal në komision?

Arben Alla: KMCAP-i në Gramsh mblidhet 2 herë në muaj dhe ai pasi të sjell dokumentat këtu do njoftohet një muaj, dy muaj para dhe mund të paraqitet.

Administratorja shoqërore në Kukur nuk di detyrimet e saj

Juristi ia faturon përgjegjësinë Komisionit të KEMP-it, doktori i Komisionit tha se kam unë, e ka administratorja e ndihmës ekonomike në komunën Kukur. Por kjo e fundit që e ka për detyrë ligjore ta bëj këtë lajmërim, se ka fare këtë informacion.

Gazetarja: Fletë drejtimi për KEMP, gjithë dokumentat ky zotëria i ka pasur në rregull deri në periudhën kur duhet të dilte vjet në komision në 2016, apo ka pasur ndonjë mungesë?

Administratorja shoqërore: Dokumentacioni më thoni?

Gazetarja:Po.

Administratorja shoqërore: Jo, i ka pasur të gjitha.

Gazetarja: Nga e morët njoftimin ju që ky zotëri duhet të paraqitej në komision në Gramsh? Bëhet një njoftim zyrtar nga Shërbimi Social Shtetëror ose nga KMCAP-i. Si është procedura?

Administratorja shoqërore:Tani marrin njoftim, më përpara nuk funksiononte kështu.

Gazetarja:Në 2016 si funksiononte?

Administratorja shoqërore:Këtu tek ne nuk është se funksiononte dhe rrjeti elektronik që të merreshim vesh me e-maile.Procedura jonë ligjore ishte kështu: Merrte dosjen antari i familjes ose dhe personi nëse ishte jashtë, për t`u kujdesur për dosjen e vetë, bënte epikrizën dhe shkonte e çonte te komisioni dhe dilte në komision. Dhe dosja pastaj na vinte ne në rrugë zyrtare. I tërhiqja unë vetë personalisht në drejtorinë rajonale.

Gazetarja:Domethënë merrej vetë familjari thoni ju me këtë gjë?

Administratorja shoqërore: Po merrej vetë familjari. Ndërsa sot nuk merret vetë familjari, bën vetëm epikrizën m`i dërgojnë mua dhe unë bëj procedurën ligjore.Edhe dosjen sa për informacion e ka marrë Ardiani në dorë.

Gazetarja: Ai, i vëllai që ka ardhur edhe tek ne, nuk e kryen dot rikomisionin për shkak se i vëllai është në një institucion të veçantë, dhe është detyrë e institucioneve tani të bashkërendojnë punën për ta çuar këtë zotëri përpara komisionit në datën e caktuar nga KMCAP-i.E dini arsyen e mos komisionimit?

Administratorja shoqërore: Jo, nuk e di.

Gazetarja: Arsyetimi është që ky person nuk ka mundur dot të paraqitet në komision.Ju e dini që jeni ju përgjegjësit që duhet të njoftonit në institucionin ku zotëria ndodhet, pasi ju keni pasur dosjen, të njoftonit spitalin burg të Zaharisë.

Administratorja shoqërore: Anëtari i familjes ka thënë që mua më beni vetëm fotokopje të letrave dhe ne nuk e bëmë dot komisionin sepse e kemi kështu kështu…

Gazetarja: Jo, jo është përgjegjësi e juaja zonjë në bazë të ligjit është përgjegjësi e njësisë administrative në të cilën rrinë dosjet të njoftojë institucionin.

Administratorja shoqërore: Gjë që familjari s`ma ka kërkuar.Jo, jo, as nuk e kisha këtë informacion.Ju shumë faleminderit për informacionin që më dhatë mua, unë do ta ndjek, do ta shqyrtoj tani.

Pra gjithë ky problem është shkaktuar për shkak se kjo zonjë që mban këtë vend pune, nuk e ka kryer detyrën.

Por jo vetëm. Mirë kjo që se dinte, po Shërbimi Social Elbasan, mjeku, nuk mund të komunikonin pas ankesave të të vëllait për ta lajmëruar Komunën Kukur, që duhet të niste kërkesën në Burgun e Zaharisë?

Për ta sqaruar zyrtarisht dhe ligjërisht gjithë këtë çoroditje të institucioneve, BOOM kërkoi informacion në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, me qendër në Tiranë.

Aty na thanë që administratori Shoqëror në Komunën Kukur duhet të kishte bërë lajmërimin në burgun e Zaharisë. Pra zonja, që se dinte fare.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, sqarimi ligjor

Emisioni BOOM kërkoi zyrtarisht informacion edhe pranë Shërbimit Social Shtetëror.Në lidhje me rastin ky i fundit na sqaron:

“Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 618 datë 7.9.2006 pika 24, Administratori shoqëror, pra punonjësi u njësisë vendore çdo muaj dorëzon me procesverbal pranë mjekut të DRSSHS listën e personave që do paraqiten dhe riparaqiten pranë KMCAP së bashku me dokumentacionin përkatës dhe njofton personat për datën e paraqitjes pranë këtyre komisioneve. Mjeku verifikon nëse dosjet e paraqitura janë të plotësuara me dokumentacionin përkatës dhe më pas i përcjell ato në KMCAP. Është detyrë e administratorit shoqëror të njoftoj personin familjarët apo nëse ka pas djeni se është në IEVP Krujë të dërgojë njoftimin për rikomisionimin e z.Lila në IEVP-në e Krujës.Në KMCAP i sëmuri paraqitet në datën e kontrollit që caktohet nga KMCAP.Kur për arsye të gjendjes së rëndë shëndetësore, nuk mund të paraqitet në komision në datën e caktuar, atëherë komisionimi i tij bëhet në banesë , ose në spitalin ku gjendet i shtruar”.

BOOM ndërmjetëson zgjidhjen, 36-vjeçarit i kthehet KEMP-i

Pas interesimit të BOOM në të gjitha institucionet më në fund ato e gjetën gjuhën e bashkëpunimit, e shoqëruan në komision zotërinë në fjalë, dhe tani ai gëzon të drejtën e tij të humbur për faj të po këtyre institucioneve për një vit e gjysme.

Tani ai ka nisur ta marrë përsëri KEMP-in. Më saktë këtë pagesë e merr nëna e tij, e cila me këto lekë blen ushqime, veshje dhe cigare për të birin e ja çon ato në burg.

Vëllai i tij falenderon BOOM dhe Ora News, duke thënë se ata i kishin humbur të gjitha shpresat

Denoncuesi: Më në fund Ora News më ndihmoi për hallin që pata për KEMP-in e vëllait. Para dy ditësh më morën në telefon nga komuna Kukur. Ju falenderoj ju Ora News për ndihmën. Pasi ju shkuat atje më kërkoi komuna Kukur epikrizën dhe një certifikatë, i cova këto dhe të tjerat i bënë vetë. E ka shoqëruar spitali i Krujës dhe e ka çuar në Gramsh. Ka dalë në komision dhe ka përfituar KEMP-in, do marrë pagesën.Këtë lajmërim e mora nga komuna Kukur që do fillojë pagesa në muajin tetor. Ai kishte një vit e gjysmë që i ishte ndërprerë KEMP-i dhe jemi sorollatur zyrave të shtetit në Krujë, Elbasan, Gramsh e njëjta rrugë. Faleminderit ju Ora News se për ne kjo punë kishte mbaruar.

Gazetarja: Për nënën tuaj kjo është një mundësi të shkojë ta shohë djalin.

Denoncuesi: Po kishte 7 muaj pa vajtur, tani do të shkojë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter