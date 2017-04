Denoncimi - BOOM: Mungon mjeku gjinekolog ne Burrel. Gratë lindin në Tiranë e Lezhë

Spitali i Burrelit “Xhavit Mara” prej kohësh vuan mungesën e mjekut obstetër-gjonekolog. Kamera e emisionit “BOOM” në RTV Ora News ka udhëtuar drejt këtij qyteti për të parë nga afër vështirësitë që kanë nënat shtatzëna në këtë zonë.

Gratë shtatëzëna dërgohen në spitalin rajonal të Lezhës dhe Tiranës me urgjencë, pasi materniteti i Burrelit nuk ka kapacitetet njerëzore që të asistojnë në lindjen e grave.

Shumë raste janë nisur me urgjencë, drejt këtyre dy qyteteve, ndërsa rasti më i fundit është në shtator të 2016-ës kur një grua erdhi me urgjencë në Burrel dhe këta të fundit e nisën drejt Lezhës, por që nuk arriti dot në kohë në spital duke e lindur fëmijën gjatë rrugës.

Gratë shtatëzëna në rrethin e Matit janë të detyruara të bëjnë lindje me planifikim, në spitalin e Lezhës dhe Tiranës.

Materniteti i Burrelit nuk pranon asnjë rast lindjeje. Mamitë pranë këtij spitali tregojnë se ka ardhur një mjeke gjinekologe, por që bën vetëm kontrolle rutinë me kohë të pjesshme, dhe jo të planifikojë lindje apo ndërhyrje çezariane. Mjekja gjinekologë vjen një herë në javë dhe vetëm për eko dhe kontroll, ndërsa lindje nuk bëhen në maternitetin e Burrelit.

Gazetari: Ka gjinekolog sot?

Mamia e maternitetit: Sot s’ka edhe ai vjen njëherë në javë. Sot e pati për të ardhur, e ka lënë të vijë të hënën. Ai vetëm bën vizitë këtu, lindje kështu s’pret.

Gazetari: S’ka sa herë gjinekolog këti apo sot?

Mamia e maternitetit: Ka herë që nuk ka. Ka një vit që s’kemi këtu. Ka nja 1 muaj na ka ardhur një nga Tirana, po ai vetëm bën eko, ndjek gruan gjatë barrës, ndërsa…

Gazetari: Nuk bën lindje kështu…?

Mamia e maternitetit: Jo, lindje jo

Qytetarja pyet për doktoreshën

Mamia e maternitetit: Nuk ka ardhur doktoresha, pat thënë për sot, tashi ka thënë për të hënën.

Qytetarja: Ça është kjo punë kështu, hec me fëmij të vogël përditë këtu.

Mamia e maternitetit: Nuk kemi çfarë të bëjmë ne…ne e duam këtu.

Qytetarja: Në orarin tonë është ndryshe, fëmijën tha vijë e shoh, të paktën mos…

Mamia e maternitetit: Kështu na ka thënë dje tani vjen të hënën. Për merak mund ta çosh atje. Gjatë këtyre ditëve të hënën vjen doktoresha.

Gazetari: Kjo është gjinekologe?

Mamia e maternitetit: Gjinekologe është por nuk është për ata që janë për të lindur. Për ndjekjen e gruas është shumë mirë.

Gazetari: Ok, në rregull.

Mamia e maternitetit: Të thotë je mirë, s’je mirë. Këto ditë nuk është. Këto ditë mund të shkosh te mjeki që ka qenë këtu tek ne, që ka dalë në pension.

Gazetari: Punon, është në punë?

Mamia e maternitetit: Po punon, punon në privat, ka një dhomë te sheshi, mund ta ndjekësh.

Gazetari: Për lindje sbëhet fjalë fare ?

Mamia e maternitetit: Jo, jo

Denoncimi i qytetarit

Një qytetar denoncon mungesën e mjekut gjinekolog. Ai tregon për eksperiencat e tija personale, ku të afërmit e tij janë dërguar në gjendje të rëndë drejt Lezhës nga spitali i Burrelit.

Banor i Burrelit, denoncues: Këta që janë në krye nuk sjellin mjekë, se mjekë ka sa të duash, Shqipëria ka specialistë sa të duash, specialistët tanë po shkojnë edhe në Gjermani në Amerikë dhe në vuajmë për një specialistë. Kam pasur raste, motrat, kushërinjtë e mij, njerëzit e mij që kanë shkuar direkt për në Lezhë për të bërë një lindje dhe ka lindur në mënyrë jashtë normale, shyqyr zotit që i ka fal jetën. Edhe qytetari e ka në kurriz, shpenzimin rrugën njërën-tjetrën duke qenë se një qytet prej 22 mijë banorësh mos ketë një gjinekolog. Kjo është një paradosk i paparë. kërkojm të na sjellin gjinekologun. Njeriu nuk sëmuret njëherë në javë, njeriu sëmurt cdo ditë, dhe çdo ditë duhet doktori. I kërkoj shtetit, i kërkoj qëverisë që të verë nbë zbatim doktoratën siç ka qenë përpara 10 vitesh. Këtë populli i Matit nuk ja fal askujt, asnjë lloj qeverie që të vijë në pushtet.

Dëshmia e infermierit

Urgjenca na tregon se kjo situatë vijon ende, dhe nuk pritet të rregullohet edhe për ditët në vazhdim. Të gjitha gratë -shprehet infermieri i urgjencës mundohemi t’i nisim sa më shpejt .

Infermieri i Urgjencës: Mungesa e mjekut na i bën këto, na i shton këto. Nuk është problem gruaja, gruaja vjen këtu dhe s’ka si e mban gruan këtu, pa mjekë pa gjë. Mundohemi t’i nisim sa më shpetj, sa më shpejt. Në momentin që vjen gruaja këtu bëhet vizita e parë me infermieren me ato mundësi që kemi ne dhe direkt nisemi sa më shpejt me ambulancë. Mos të rri më duke folur jo po kështu jo ashtu.

Gazetarja: Po mamia e shoqëron?

Infermieri i Urgjencës: patjetër dy mami jo një. Sepse presupozohet që ajo mund të lindë rrugës. Sepse ajo e para e punës duhet parë një herë nga mjekja. Gratë këtu e masin sepse gratë këtu janë të specializuara për atë punë. Gjithësesi prania e mjekut…Edhe normalisht nuk është njësoj si një grua që është një lindje për herë të parë, si një grua që është prind për herë të dytë, tretë sepse ato lindin shpejt.

Gazetarja: Është mjekja obstetër-gjinekologe?

Infermieri i Urgjencës: Po është mjekja obstetër-gjinekologe.

Gazetarja: Sa herë vjen në spital?

Infermieri i Urgjencës: 3 herë më duket në javë.

Gazetarja: Vetëm për kontrolle, jo raste lindjesh?

Infermieri i Urgjencës: Problemi është se ndoshta nuk i bie. Kur vjen ajo si most ë jetë s’ka çfarë bën. Nëse është në Tiranë dhe vjen e lind këtu imagjino çfarë mund të presi.

Gazetarja: Nevojat nuk janë tre herë në javë

Infermieri i Urgjencës: Nevojat janë orë e minutë këtu, tani zgjidhja kjo ka qenë për momentin, s’ke çtë bësh. Drejtori e ka kërkuar disa herë, ka shkuar vetë në ministri, është marrë me këtë punë. Po s’ka njeri për këtu.

Drejtori i spitalit “Xhavit Mara” në Burrel, Dritan Neli

Drejtori i spitalit “Xhavit Mara” në Burrel, Dritan Neli thotë se ka ardhur një mjeke gjinekologe, me orar të pjesshëm dhe jo me orar 24h/24. Vetëm një mjekë e sjellë nga ministria e Shëndetësisë nuk e mbulon shërbimin, shprehet Neli.

Gazetarja: Ka apo nuk ka mjek gjinekolog aktualisht në spital?

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Aktualisht ka mjek gjinekolog. E ka sjellë ministria tani po bën edhe ato shkëputjet e veta që të vijë gjatë gjithë kohës afërsisht. Por shërbimin 24 orë në 24 nuk e mbulin dot një mjek i vetëm.

Gazetarja: Ju keni këmbëngulur te kjo pjesë tek Ministria e Shëndetësisë që na nevojitet një mjek gjinekolog 24 orë në 24?

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Unë i kam bërë të gjitha detyrimet e mia ndaj saj por është shumë e vështirë të sjellësh mjekë. Nuk vijnë…nuk vijnë. Ma gjej ti një mjeke ta marr unë. Nuk vijnë kanë vende të tjera punojnë poshtë.

Gazetarja: Gratë që vijnë shtatzëna, ku i nisni?

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Kur janë urgjencë nisen o në drejtim të maternitetit të Lezhës ose në drejtim të Tiranës, varet nga vlerësimi i mjekut.

Gazetarja: Përderisa nuk është mjeku aty si mund të nisen drejt Tiranës apo Lezhës?

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Mjeku është por nuk është 24 orë, po mjeku është.

Gazetarja: Shtatëzania nuk është me planifikim me falni zoti Neli?

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Ma thuaj ti zgjidhjen

Gazetarja: Lindja nuk është me planfikim

Dritan Neli, Drejtori i Spitalit “Xhavit Mara” në Burrel: Dëgjoni Tanin moj Dafina. Unë do ta çoj informacionin siç e ke kërkuar, unë për të gjitha do të përgjigjem. Do ta jap informacionin me shkrim dhe e ke zyrtar, mund ta publikosh kur të duash se nuk i trembem asgjëje që ta dish. Unë kam bërë të gjitha detyrimet e mia, është maksimumi që mund të bëjë një drejtor.

Rastësisht një i plagosur erdhi me urgjencë në spitalin e Burrelit. I plagosuri i sjellë me një minibus u drejtua për në hyrjen qëndrore të spitalit, për të marrë ndihmën e parë. Edhe pse mjekët ndodheshin aty, asnjë nuk e shoqëroi të plagosurin me barrelë dhe nën asistencën e tyre apo infermierit drejt urgjencës së spitalit.

