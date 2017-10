Denoncimi - BOOM: Komshiu i bllokon rrugën 2 vjet pas ndërtimit të banesës me leje

Një qytetar nga denoncuar pranë emisionit BOOM bllokimin e rrugës nga komshiu, çka i ka shkaktuar mos shfrytëzimin e objektit disa katesh. Stavri Buli thotë se ka marrë lejen në vitin 2005 dhe e ka rinovuar në vitin 2007, ndërsa pretendimet për rrugën janë shfaqur në vitin 2009.

Stavri Buli: Lejen e ndërtimit e kam marrë në 2005 dhe e kam rinovuar në 2007. Në dhjetor të 2008-s kam përfunduar punimet.

Gazetarja: Bashkia ju ka informuar për këtë rrugë se është në pronësi të zotërisë?

Stavri Buli: Në të gjithë dokumentet e bashkisë, kjo rrugë deri në 2011 nuk i njihet familjes Tela. Jam detyruar të hap një derë nga dyqani për të komunikuar lart. Projekti është aprovuar në këtë krah dhe shkallët janë përcaktuar që në fillimin e betonit nga bodrumi në katin e parë. Hyrjet i kam pasur në këtë krah. Bashkia nuk mund të më pajiste me leje pa e pasur të qartë se si unë do të komunikoj me shtëpinë. Shqetësimet me familjen Tela më ka detyruar të vë derën dhe një murë përpara se më prishin bravat e derës. U detyrova dhe hapa murin këtu. Deri në 2009 nuk ka pretenduar fare për pronë dhe atëherë filloi me pretendimet. Në këto kushte unë nuk mund të shfrytëzoj shtëpinë dhe dyqanet.

Por, pronarët e rinj të rrugës kanë pretendimin e tyre duke dhënë sqarimin përkatës.

Hanke Tela: Erdhi e prishi dhe unë i nxora lejen nga Bashkia. I hapa gjyq dhe e fitova. Në Shkallë të Parë dhe në Shkallë të dytë. Rruga ka qenë kalimtare dhe jo rrugë kryesore. Ishin nja dy tre familje dhe kaloshin në këtë rrugë. Ka qenë një pallat i vjetër këtu mbrapa dhe kalonin kësaj rruge. U kthye privatizimi dhe unë e bleva rrugën dhe bëra shpinë se ata ikën.

