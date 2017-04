Denoncimi - BOOM: Kalvari në gjykata i inspektores se AKU. U shkarkua 3 herë

Emisioni “BOOM” në RTV Ora News ka trajtuar kalvarin e mundimeve që i duhet të kalojë një inspektore e AKU nga Tropoja e cila nga 2003 është pushuar nga puna tre herë edhe pse me statusin e nëpunësit civil.

Bëhet fjalë për Sose Buçpapaj ish-punonjëse e shërbimit civil në AKU e Kukësit. Ajo u pushua nga puna për herë të parë në 2003.

Pasi fiton betejën ligjore rikthehet në punë, në vitin 2014 por pushohet sërish me pretendimin se e kishin kapur në shkelje, zonjën Buçpapaj dhe dy kolëgë të saj. Por vec zonja u pushua ndersa dy koleget e saj te cilet u kapen me shkelje jo.

Pasi bën një ankesë të AKU Tiranë e rikthejnë në punë, por pas disa muajsh, e pushojnë për hertë të dytë brenda 2014 me pretendimin se ishin ankuar bizneset për punon jo të mirë të saj.

Çështja shkoi në Gjykatën e shkallës së Parë Tropojë dhe Prokuroria ngriti një padi për të gjithë punonjësit që bënë falsifikimet.

Prokuroria për të akuzuarit kërkoi 1 vit burg, por në 4 prill të 2017 u mor vendimi dhe të akuzuarit u shpallen të pafajshëm.

E kontaktuar nga BOOM Prokuroria informoi se ka vendosur te apeloje vendimin por ndërkohë Buçpapaj vijon kalvarin e gjyqeve për të kërkuar vendin e saj të punë.

Paralelisht me padinë penale që ka bërë prokuroria zonja Sose si palë e dëmtuar ka bërë edhe një padi civile. Prej tre vitesh zonja Sose vazhdon kalvarin e saj neper gjykata.

Sose Buçpapaj, denoncuese: I jam drejtuar emisionit tuaj për të treguar kalvarin e vuajtjeve të mia të një punonjëse me statusin e nëpunësit civil e cila duke punuar me ndërgjegje dhe në zbatim të ligjit jam larguar mbi bazën e falsifikimit të dokumentave zyrtare nga punonjësit dhe drejtori i AKU Kukës.

Kam filluar punë shtator 2002 me detyre veterinere në Tropojë.

Në maj 2003 jam pushuar nga puna mbi bazën e dokumentave të falsifikuar nga kolegët e mij dhe punëdhënësi.

I jam drejtuar gjykatës për rikthimin në vendin e punës dhe gjykata e Apelit Shkodër më ka rikthyer në vendin e punës duke më dëmshpërblyer të gjithë periudhën kur kam qenë pa punë.

Në vitin 2011 kam kaluar me detyrë inspektore ushqimi pranë drejtorisë AKU Kukës, ku kam punuar deri në datën 29.1.2014. Nga kjo datë jam larguar në mënyrë po të njëjtë duke përdorur dokumenta të falsifikuara në emrin tim.

Jam ankuar administrativisht në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU dhe jam rikthyer në detyrën e mëparshme.

Në datën 24.11.2014 jam larguar përsëri nga puna mbi bazën e falsifikimit të dokumentave nga kolegët e mi në bashkëpunim me drejtorin e Kukësit. Për këtë shkak kam bërë një kallëzim penal në Prokurorinë e Kukësit.

Prokuroria ka hetuar pretendimet e mia pjesërisht. Falsifikimi i dytë i dokumentave është provuar skencërisht nga policia shkencore.

Çështja kishte 18 muaj që zvarritej në Kukës. Pas kësaj zvarritje e transferuan pranë Prokurorisë së Tropojës.

Prokuroria e Tropojës në datën 7.9.2016 ka marrë si të pandehur për falsifikim të dokumentave zyrtarë 4 kolegët e mi. Me 6.9.2016 ata u derguan për gjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë Tropojë.

Duke patur të gjitha cilësitë e personit të dëmtuar nga vepra penale kam ngritur padi civile në procesin penal.

Artan Haradinaj, gjyqtari që u caktua për gjykimin e kësaj çështje, ishte në konflikt të drejtpërdrejtë interesi me dy të pandehurit.

Kërkova përjashtimin e gjyqtarit. Kerkesa nuk u mor parasysh por seanca vazhdoi me një vendim të ndërmjetëm, duke bërë veçimin e padisë civile nga çështja penale duke më mohuar të drejtën kushtetuese dhe ligjore të dëmshpërblimit nga vepra penale e kryer në bashkëpunim.

Në datën 1.11.2016 gjyqtari i kësaj gjykate Dritan Sejci mori në shqyrtim kërkesën time për përjashtimin e gjyqtarit. Ky gjyqtar nuk pranoi marrjen si prove te çertifikatës së personave në lidhje familjare me Artan Haradinaj.

I njëjti gjyqtar ka gjykyar padinë civile që kisha ngritur në procesin penal. Në datën 7.11.2016 shpalli moskompetencën duke transferuar padinë civile në Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative në Shkodër. Artan Haradinaj është transferuar nga kjo gjykatë dhe kjo dosje i ka kaluar gjyqtarit Erion Çelaj.

Ndërkohë unë jam ankuar sipas ligjit në Gjykatën e Lartë e cila po sipas ligjit duhet të shprehet brenda 30 ditëve për cilësitë e mia si person i dëmtuar nga vepra penale.

Edhe sot nuk është shprehur akoma, kanë kaluar 5 muaj. Prokurori i çështjes ka kërkuar deklarimin fajtor të 4 të pandehurve dhe dënimin e tyre me nga një vit burg duke pezulluar arrestimin dhe vuajtjen e dënimit me burg, por kalimin e tyre në shërbim prove për dy vjet dhe një vit përjashtim nga shërbimi civil. Gjykata në datën 4.4.2017 ka dhënë vendimin përfundimtar duke i deklaruar të 4 të pandehurit të pafajshëm.

Sose Buçpapaj: Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Tropojës duke i quajtur ata të pafajshëm nëse nuk do të ankimohet nga Prokurori i çështjes unë i humb të gjitha të drejtat që më takojnë.

Lidhje me telefon me Artan Shtrungza, prokurori i çështjes

Gazetarja: Interesohem në lidhje me një vendim të dhënë nga Gjykata e Tropojës në lidhje me 4 punonjës të AKU në datën 4 prill 2017. Nga pretenca mësova që ju keni kërkuar për këta 4 punonjës, në bazë të dokumentave të falsifikuara që ka nxjerrë edhe policia shkencore, keni kërkuar 1 vit burg ose shërbim prove dhe pastaj përjashtim nga shërbimi civil apo jo?

Artan Shtrungza, prokurori i çështjes: Po

Gazetarja: Ndërkohë më konfirmoni janë shpallur të pafajshëm nga Gjykata e Tropojës?

Artan Shtrungza, prokurori i çështjes: Atëherë, unë kam një zyrë shtypi informacioni që është në Prokurorinë e Përgjithshme. Kërkojani Prokurorisë së Përgjithshme me gjithë kënaqësi e përcjell dhe atij personit që keni aty kam komunikuar dhe të gjitha informacionet që i takojnë ja kam dhënë.

Gazetarja: Pra është e vërtetë që ju keni kërkuar një vit burg…

Artan Shtrungza, prokurori i çështjes: Po unë kam kërkuar masë dënimi, kam kërkuar 1 vit burg, pezullimin me kusht.

Gazetarja: Po ju do ta ankimoni si Prokuror?

Artan Shtrungza, prokurori i çështjes: Unë do të bëj punën time të jesh e sigurtë. I thoni dhe zonjës që keni aty po ta them dhe ty e bëj punën se është puna ime dhe e kam për detyrë që ta bëj.

Gazetarja e BOOM kontaktoi me Prokurorinë e Përgjithshme e cila i tha se Prokuroria duhet të bëjë apel për pafajësine e punonjesve të AKU

Kostaq Beluri, Prokuroria e Përgjithshme: Unë po flas me llogjikën e ligjit, ai për pafajësinë është i detyruar të bëjë apel.

Gazetarja: …Dhe rruga që duhet të ndjekë zonja është të ndjekë procesin në Apel?

Kostaq Beluri, Prokuroria e Përgjithshme: Po, zonja nuk është palë në atë proces, palë në proces është prokuroria dhe personat e akuzuar. Kështu që interesat e saj i mbron prokuroria.

Sose Buçpapaj, denoncuese: Në të njëjtën kohë paralelisht i jam drejtuar Gjykatës Administrative për rikthimin në punë me të gjitha të drejtat. Gjykata Administrative e Shkallë së Parë që është gjykuar nga gjyqtarja Elvana Çiçolli ka gjykuar çështjen dhe më ka rrëzuar kërkesë padinë. Elvana Çiçollit i kërkuam pezullimin e kësaj çështje kur kjo çështje ishte në procesin penal, ajo duhet ta pezullonte në bazë të ligjit gjykimin derisa të përfundonte procesi penal. Ajo jo vetëm që nuk e pezulloi por rrëzoi kërkesë padinë.

Kam bërë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit dhe u la përsëri në fuqi vendimi i shkallës së parë ku përsëri kjo gjykatë e shkelte ligjin duke mospezulluar çështjen deri në përfundimin e gjykimit dhe duke mos marrë parasysh as provat e policisë shkencore kur unë i kisha depozituar në Gjykatën Administrative të Apelit. Pra provat e policisë shkencore, falsifikimi i dokumentave që kishte nxjerrë Prokuroria. Gjykata e Apelit nuk i merr parasysh.

AKU shkarkon dy punonjës për shkak të problemit të zonjës Sose

Ish-punonjësja e AKU: Unë fillova punë në fund të majit aty, do të zëvendësoja dike aty protokollisten sepse ishte shtatzënë dhe një ditë më vjen zonja Sose, protokolloj një dokument.

Hyri lart me urdhër të sekretares, ngjitet tek unë ja protokolloj shkresën, por përpara së ta protokolloj duhet të pyesja që duhej protokolluar kështu sepse isha punonjëse e re. Ajo më thotë merre zonjën Sose dhe çoje tek Burimet Njerëzore sepse problemi i saj është atje. Shkoj aty dhe sa hap derën shikoj zonjën Sose me ulurasin: Pse e sjell ti këtë këtu? Zonja Sose vazhdonte sillte letra me postë, sepse dorazi nuk i pranoheshin. Shumë letra të zonjës Sose nuk donin që të protokolloheshin.

Gazetarja: Çfarë kërkonte në këto letra zonja Sose?

Ish-punonjësja e AKU: Kërkonte dosjen e saj. I bëmë gati dosjen. Brenda 5 ditëve zarfi duhet ti shkonin zonjës Sose. Ka këtë adresën që them unë në një dokument që kishte ardhur, lagjia “Partizani”. T’ia nis me këtë? Nuk jam dimë, çoja në Tropojë. Nuk mund tja çoj në Tropojë i thashë dhe i them me jep një adresë emaili të zonjës Sose ose numrin e telefonit që tia nis. Merre numrin më thanë dhe unë e marr në telefon. Zonja Sose-, i them unë- në adrsën tuaj duhet të nisen 5 zarfe, janë dokumentat që ju keni kërkuar, këtu ke lagjen “Partizani”, ti nis në këtë adresë? Jo-tha-çdua unë me lagjen “Partizani”.

Gazetarja: Po ju ku e gjetët lagjen “Partizani”

Ish-punonjësja e AKU: Kishte ardhur një letër ku aty flitej për një falsifikim të diplomës së një juristi të AKU së Kukësit.

Gazetarja: Zonja Sose denonconte për këtë juristin?

Ish-punonjësja e AKU: Po, numri ishte i zonjës Sose, kurse lagjia ishte “Partizani”, ama shikoj firmën e zonjës Sose që doli në një dokument tjetër, ishte tjetër për tjetër dhe dallohej që ishte e falsifikuar. Çdo kërkesë që ka ardhur nga zonja Sose është e protokolluar nga ana ime. Ka shkuar zonja Sose te protokolli dhe nuk i gjen, i gjen të fshira. Dhe unë e lidh me zonjën Sose, siç më hoqën mua kanë hequr edhe një polic të policisë private i ruajtjes së objektit dhe jo të marri në telefon sa hërë të kërkojnë njerëzit të hynë dhe dalin aty, u hoq dhe ai polici penalizim për zonjën Sose.

