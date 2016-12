Denoncimi i krimit - BOOM: Mjekët nuk shtrojnë të sëmurin mendor, ai kryen plagosje

Emisioni “BOOM” transmetoi sot një skandal, atë të një krimi që askush nuk e parandaloi edhe pse ishte paralajmëruar. Bëhet fjalë për një adoleshent me çrregullime në shëndetin mendor, të dhunshëm dhe që përbën një rrezik për familjen dhe komunitetin. Gazetarja e emisionit “BOOM”, Alketa Çeku, e ndoqi hap pas hapi adoleshentin dhe gjyshen e tij, dhe u përballen me mohimin e të drejtës së tij për tu shtruar në spitalin psikiatrik edhe pse adoleshenti kishte një fletë shtrimi urgjent nga qendra e shëndetit mendor nr 3 në kryeqytet, edhe pse ishte ashtu siç u kërkua nga strukturat shëndetësore, ishte i shoqëruar nga policia dhe ekipi mjekësor i ambulancës. Të hënë në mbrëmje ai kreu një krim, plagosi një person në lagjen ku banon dhe sot në vend që të ndodhet në spital, ai ndodhet në paraburgim. Kjo është kronika e një krimi të paralajmëruar që mund të ishte ndalur nëse spitali psikiatrik do ta kishte shtruar për kurim.

PJESA E PARË E BOOM/Emisioni investigativ “BOOM” në RTV Ora News, denoncoi mbrëmjen e sotme një skandal të indiferencës së institucioneve shtetërore sa i takon personave që vuajnë nga probleme të shëndetit mendor.

Prej vitesh familja 8 anëtarëshe e Suzana Balliut, banesa e të cilëve ndodhet në rrugën “Jordan Misja” në Tiranë, jetojnë në ankth dhe pasiguri.

Nipi i saj 14-vjeç, Bajram Gashi,që vuan nga probleme të shëndetit mendor dhunon gjyshen dhe familjarët e tjerë.

I mituri përbën rrezik serioz edhe për komunitetin e asaj lagjeje. Banorët tregojnë se nuk guxojnë të lënë fëmijët jashtë nga frika.

Gjyshja Suzana e cila e ka rritur vetë nipin, pasi nëna e tij është e sëmurë, tregon burokracitë e institucioneve të cilat bëjnë ping-pong me përgjegjësitë dhe nuk e shtrojnë në spital.

Mjekja e qendrës shëndetësore nr 3 jep i jep fletë shtrimi. Mjeku në psikiatrinë për fëmijë nuk ja shtron se thotë duhet ta sjellë policia dhe ambulanca.

Gjyshja njofton ambulancën dhe policinë dhe e dërgojnë në spital.

Mjeku nuk ja shtron se thote duhet te kete një leter shoqeruese nga punonjesi social, ndërkohë që ka flete shtrimi nga mjekja.

Sot ky fëmijë ndodhet në paraburgim pasi ka plagosur një person në lagje.

Suzana Balliu fajëson doktorët që nuk e shtruan në spital dhe nipi i saj në vend që të merrte mjekim ndodhet në burg.

Gjyshja e 14-vjeçarit tregon terrorin e përditshëm

Gjyshja: E çoj në spital, nuk ma mban njeri, thonë është agresiv.Kërkoj një detyrim të shtruar se s’bën që ai fëmijë të më shërohet, të më rregullohet. Të shtyn të hedh para makinës moj nënë, kush e di sa herë ka qenë duke më shtypur makina. Shitësi duke shitur dhe vajti e lau në gjak kot.

Vajza: Më ka gjuajtur dhe këtu tek hunda dhe tek këmba në grushta.Kur vjen ai, mua më dridhet trupi krejt, dal rri aty përjashta.

Gjyshja: Me atë ke frikë të flesh, flihet aty në një vend me atë? Rri gjithë natën kështu si kukuvajkat.E shoh keq dal thërras komshinjtë, thërras gjithë çunat e lagjes, po mos të kem ata nuk e përballoj dot. Ai më vret mua.

Gazetarja: Ku e ke vrarë dorën?

Bajram Gashi: Me kaçavidë.

Gazetarja: Po nënës pse i gjuan?

Bajram Gashi: Qesh ( nuk përgjigjet)

Banorët e lagjes: Shteti të marrë masa, kemi fëmijët në izolim

Komshija: Ky Bani, ka qenë çuni im 4-5 vjeç, ai ka marrë gurin dhe ja ka nxirë syrin.Nuk e nxjerr jashtë vetëm nga ai.

Komshija: Është shumë agresiv. Ndonjëherë të godet pas, kur ti se pret. I flet: Hë Bane si je, mirë? Sa shkon atje, ta fut ai me ça ti kapë dora.Kemi frikë për fëmijët, nuk i nxjerrim dot të lozin në oborr.I shqyen.Një fëmijë i vogël aty që e mbaja unë këtu në kujdestari, sa doli aty ja futi ai vap.Shteti të marrë masa, ne nuk guxojmë të lëmë kalamajtë këtu sepse ai i zhduk.

Komshija: Zihet me burrin tim, i rreh fëmijët. Mbrëmë ishim këtu tek dera duke ndenjur me familjen tonë, u zu dhe i gjujti. Fëmijët i gjuan, i rreh.

Komshija: Ashtu bën ai, është i sëmurë nuk ke ça i thua atij.

PJESA E DYTË E BOOM/Gazetarët e emisionit BOOM në Rtv Ora News ndoqën zinxhirin e institucioneve përkatëse ku askush nuk merr përgjegjësinë për shtrimin e djalit.

Adoleshenti ka qenë për 8 vite me radhë në trajtim mjekësor pranë Qendrës së Shëndetit Mendor nr.3 në Tiranë.

Kamera e Boom arriti të siguroje dëshminë e mjekut që trajton adoleshentin e sëmurë, i cili pranon se ai duhet të izolohet pasi përbën rrezik për komunitetin, për aq kohë sa mjekimi nuk po jep efektet e duhura.

Ndërkohë edhe përgjegjësja e Qendrës së Shëndetit Mendor nr 3 thotë se raste të tilla duhet të shtrohet urgjentisht dhe e pajis gjyshen me një fletë shtrimi urgjent për 14 vjeçarit.

Në dëshpërim e sipër, gjyshja lëshon një deklaratë tronditëse në raport me përgjigjen që ka marrë nga Policia e Shtetit. Pavarësisht u dërgua me ambulancë dhe me forca policie në spital, adoleshenti nuk u shtrua sërish, pasi mjekja thotë se rasti duhet vlerësuar nga punonjësi social i lagjes.

Bashkëbisedimi:

Gazetarja: Çështja që shtrohet është kjo. Ai është i dhunshëm në shtëpi, është i dhunshëm në lagje. Mund ta vrasë dikë në çdo moment, si mund të trajtohet ky rast?

Doktori: Katër miligram merr në ditë ai?

Gjyshja: Po!

Doktori: Është dozë maksimale në vend që ta mjekosh e vdes

Gazetarja: Po nuk ka ndonjë spital që ky fëmijë të marrë një trajtim?

Doktori: Ne këtu kishim gjithë ato institucione po iu vu kryqi, ne s’kemi as karroca me guzhineta.

Gjyshja: Ka ardhur edhe policia. Ma kanë çuar te Psikiatria, po nuk ma mban asnjë.

Doktori: Ai duhet izoluar.

Gazetarja: Ne kemi spitale që i izolojnë për këtë grupmoshë 13-vjeç?

Doktori: Nuk ka në Tiranë. S’ka! Ja ky është fëmijë që sa vjet kam që e ndjek unë?

Gjyshja: U bë 8 vjet mo doktor.

Doktori: 8 vjet, po nuk ka qenë kështu. Unë çuditem me 4 miligram?

Gjyshja: Silvanën e çau ai këtu me thikë.

Doktori: Po duhet izoluar ai.

Gjyshja: Të ëmën desh e vrau para rajonit.

Doktori: Atje kur e kishe në spital, ato nuk duhet ta kishin lënë.

Gjyshja: Se mbajmë dot këtu më thanë, ai është për psikiatri. Erdhi policia e gjeti me kaçavidë të ngulur. Jam t’u pa qamet mo doktor, ça bëhet kështu?

Doktori: Epo është nga rastet e epilepsisë që të vrasin ato.

Flet Valentina Asabella, përgjegjëse e Qendrës së Këshillimit dhe Shëndetit Mendor nr. 3.

Gazetarja: Doktoresha, çfarë mund të na thoni për rastin në fjalë?

Asabella: Në këto raste, ne i shtrojmë në Psikiatri. Marrim forcat e rendit, sepse nuk jemi të aftë të përgatitur t’i afrohemi një të sëmuri në atë gjendje aq të rënduar. Kërkojmë ndihmën e forcave të rendit dhe shërbimin e urgjencës.

Gjyshja: E kam çuar mbi 13 herë, të shoqëruar me 8 policë dhe mbrapa me doktorin e urgjencës dhe kur kam shkuar atje, njëra nga ato mjeke donte ta shtronte dhe doktoreshë Egla tha në asnjë mënyrë se ky i ka edhe depresive. Ia hapën derën çunit dhe ishte duke u vrarë para derës.

Asabella: Të sëmurës agresivë që vuajnë nga shëndeti mendor pa diskutim duhet të shtrohen në klinikën e Psikiatrisë deri në zbutjen e agresivitetit. Ne si Shërbim Ambulator nuk mund ta dominojmë agresivitetin sepse nuk kemi shtretër, nuk mund të bëjmë terapi urgjence, ne jemi vetëm për terapi ambulatore.

Gjyshja: Vajta e u ankova në rajon dhe u thashë si do t’ia bëjmë neve me këtë. O do të na vrasi o do ta vrasim. Po e vratë, hajde e dorëzohuni këtu, po vrau vijmë e marrim ne.

Gazetarja e BOOM ndjek sistemin e referencës.

Mjeku: Për këtë bëhet fjalë?

Gjyshja: Për Bajram Gashin.

Mjeku: Lajmërohet ambulanca e qendrës, e Tiranës tek Stadiumi Dinamo, i çohet kjo letër. Ata lajmërojnë policinë dhe e sjellin këtu tek ne. Ne nuk kemi të drejtë të vemi nëpër shtëpia.

Gjyshja: Kam qenë 100 herë dhe nuk ma ka mbajtur njeri.

Gazetarja e BOOM ndjek sistemin e referencës. Gjyshja telefonon 112-n.

Gjyshja: Përshëndetja. Kemi një të sëmurë mendor dhe kërkojmë ndihmë nga ju që ta shoqërojmë deri në Spitalin Psikiatrik.

Policia: Ku jeni?

Gjyshja: Rruga “Jordan Misja”.

Vjen policia.

Gjyshja: Gjuan, qëllon pa vetëdije.

Më pas vjen ambulanca dhe merr 14 vjeçarin.

Mjeku: Ke ndonjë shqetësim?

Djali: Jo!

Mjeku: Do të vish me ne?

Djali: Po!

Gazetarja: Mbaruat punë?

Gjyshja: Kush mbaron punë këtu!

Gazetarja: Pse?

Gjyshja: Jo ik sot e hajde nesër, ik nesër e hajde pasnesër. Këtu të mbarojnë punë mi?!

Gazetarja: Zonjës i kanë thënë se duhet të vijë me ambulancë.

Doktoresha: Ju kush jeni?

Gazetarja: Unë jam gazetare dhe zonja ka ardhur te ne se nuk ka marrë shërbimin si duhet. U kërkua që djali të merret me ambulancë dhe të trajtohet në psikiatri. U ndoq kjo procedura. Tani ku ngec situata?

Doktoresha: Unë nuk kam asnjë lloj detyrimit të flas me njeri. Aq më tepër që bëhet fjalë për shëndetin mendor. Zonja, gjyshja, bashkë me djalin do vijnë nesër të takojnë shefin e shërbimit për të vendosur se çfarë do bëhet. Kam komunikuar gjithë paraditen me shefin e shërbimit, dhe nesër do ta vendosim. Gjërat nuk janë aq të thjeshta, aq më tepër që në momentin e vlerësimit shfaqet i qetë. Agresiviteti mund të vijë për shkaqe nga më të ndryshme, jo domosdoshmërish i lidhur me sëmundje të shëndetit mendor. Ky duhet vlerësuar në lagje nga punonjësi social i qendrës komunitare të shëndetit mendor nga psikiatri për të parë situatën në të cilën ndodh agresioni, mund të ndodhi nga arsye nga më të ndryshme.

Gazetarja: Pse nuk u shtrua sot nipi juaj?

Gjyshja: Nuk shof ndonjë problem për t’u shtru, kaq urgjent sa ta ka dhënë mjeku.

Gazetarja: Përse?

Gjyshja: Kështu më duket mua thotë. Hajde e bisedo me shefin.

Gazetarja: Si u konstatua gjendja e djalit në momentin që u bë konsulta me mjekun?

Gjyshja: Djali le që duket se është i agjitumë. Ai nuk ka ku të vejë më keq. Ndërsa këta më sjellin vërdallë. Të ëmën e ka të sëmurë. Ka zarare tërë lagjja jo vetëm unë.

S’ka institucione për rehabilitimin e të sëmurëve mendorë



Arjana Rreli, psikiatre: Në këtë rast personi agresiv zakonisht referohet menjëherë nga familjarët e tij, ose në shërbim ambulator, ose në shërbimin e urgjencës së Tiranës e cila shpesh duke kordinuar veprimet e saj me forcat e rendit bën shtrimin me forcë në spital. Pra personat që vërtet janë të rrezikshëm për shoqërinë dhe që bëjnë ose i rekomandohet drejtimi i tyre dhe shtrimi me forcë në këtë institucion terciar, arrihet që të realizohet ky shtrim dhe të bëhet trajtimi.

Gazetarja: Kemi ndonjë institucion për rehabilimin e tyre?

Rreli: Jo. Në Shqipëri nuk ka të tillë institucion. Është një pjesë tranzitore e cila vërtet do ti shërbente shumë mirë reduktimit të numrit të rasteve që bëhen precedent për tu shtruar në spital. Por aktualisht të tillë funksion përpiqen ta marrin qendrat komunitare të shëndetit mendor, duke minimizuar kështu dëmet që do krijojë në funksion sëmundja e tyre. Megjithatë këto janë përpjekje.Në fakt institucione të tilla nuk ka.

14-vjeçari përfundon në burg pasi plagos komshiun

Gazetarja: Çfarë ka ndodhur, pse ke ardhur këtu sot?

Gjyshja: Më kanë marrë djalin 14 vjeç, e kam të sëmurë. Gjithmonë e kam pas çuar nëpër spitalet e psikiatrisë, mirëpo nuk ma shtronte njeri, më thoshin do të mbyllesh dhe ti brenda me një të dhunshëm.E kishin më të lehtë që të ma merrnin këtu në burg. Këtë më bëri doktor Arjeli dhe doktoresh Brikena, që unë sot djalin e kam në burg. Një njeri që është i papërgjegjshëm.

Gazetarja: Çfarë të thonë?

Gjyshja: Nuk ma marrin asnjëherë në spital, i bëj thirrje shtetit dhe gjithë doktoratës që duhet të marrin masa për këta njerëz që janë të sëmurë dhe janë të papërgjegjshëm, jo ti lënë kaq të hallakatur që të arrijnë prapa hekurave.

Gazetarja dhe gjyshja në polici

Gazetarja: Mund të dalë dikush për të na sqaruar për gjendjen, do rrijë tre ditë apo do të dalë më shpejt?

Efektivi i policisë: Do rrijë 72 orë.

Gazetarja: Është prerë flet arresti?

Efektivi i policisë: Deri sa ka ardhur këtu është prerë.Kur e ndaluan, mbrëmë?

Gazetarja: Mbrëmë.

Efektivi i policisë: Për çfarë e kanë ndaluar?

Gazetarja: Është i sëmurë mendor dhe ka ushtruar dhunë, në spital nuk e mbajnë.

Efektivi i policisë: Tre ditë do të rrijë këtu.

Gjyshja: Kur i bie të dalë në gjyq?

Efektivi i policisë: Pasnesër.

Gjyshja: Do e shtyjë deri pasnesër ashtu siç është ai?

Gazetarja dhe gjyshja flasin me mjekun

Gazetarja: Si është gjendja e djalit? A keni ilaçe?

Mjeku: Po ilaçet nuk mund ti planifikosh, ne marrim çfarë llogarisim vetë.

Gazetarja: Si i bëhet në këtë rast?

Mjeku: Ka një rregull që duhet ti sjellë familjari.

Gazetarja: Aktualisht i keni ilaçet?

Mjeku: Jo si kisha për atë.

Gazetarja: Ky ka një ditë të tërë pa ilaçe, si do ia bëjmë?

Mjeku: Po i solli kjo ilaçet në mengjes.

Gjyshja: Po nuk i mori njeri.

Gazetarja: Ka qenë një ditë të tërë pa ilaçe, kushedi sa i axhituar është tani?!

Mjeku: I qetë është, po është i mallëngjyer për këta.

Gazetarja: Mund ta takojë gjyshja?

Mjeku: Jo.

