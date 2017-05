Emisioni investigativ - BOOM denoncon: 120 familje në Vlorë mbi 5 vjet pa ujë të pijshëm

Janë 120 familje në lagjen “24 Maji” në Vlorë që prej më shumë se 5 vitesh vuajnë mungesën e ujit të pijshëm.

Kamera e emisionit “BOOM” në RTV Ora News ka udhëtuar drejt qytetit të Vlorës, aty ku banorët kanë denoncuar shqetësimin e tyre.

Ata thonë se në banesat e tyre s’ka ujë të pijshëm. Banorët shprehen se kanë hapur puse që të kenë ujë por më shumë kanë dëmtuar veten sesa e kanë ndihmuar, pasi uji i pusit është i pisët dhe ka krijuar infesksione në lekurë tek banorët.

Ata kërkojnë ujë të pijshëm pasi ky problem i mbartur prej më shumë se 5 vitesh nuk mund të vazhdojë më.

Denoncimi i banorëve

Banor 1: Kemi vite, mbi 5 vjet që kjo lagje nuk ka patur as ujë as autobus, as kazanë për mbeturinat, Bashkia dhe Ujësjellësi nuk po mendon që të na furnizojë me ujë .

Banori 2: Ne kërkojmë ujë. As rrugë nuk kemi, as urban nuk kemi, ne sikur jemi të dënuar. Popull jemi dhe ne si gjithë të tjerët dhe madje votat më shumë nga ne i marrin.

Banori 3: Ka 10 vite që na është ndërprere uji fare. Leket i kemi paguar. Unë jam plak dhe shkoj andej marr ndonje bidon e mbush se s’ka ujë. Kemi hapur puse për të larë rrobat. Për të pirë vemi e blejmë.

Banori 4: Uji i pusit që marrim ne është dylli verdhe. Nuk bën. Lajmë enet fëmijet mbushen me puçurra nga dushi me atë ujë. Për vota vijnë me vrap.

Banori 5: Une s’kam as ujë as sahat. Kam pompën, kam bërë pus me pompë për larje shpëlarje. Për gatim dhe për pirje vëmë e mbushim ujë. 3 km larg vëmë e mbushim ujë.

BOOM vëzhgon disa familje të lagjes “24 Maji”

Në familjen e parë na tregojnë tubacionet e ujësjellesit që nuk janë të lidhura fare dhe sahati i ujit që nuk ka të shënuar numra pasi uji nuk ka kaluar aty. Shpëtimi i tyre është ai uji i pusit që për fatin e keq është i ndotur. Zonja e shtëpise na tregon edhe librezat e ujit duke treguar pagesat e bëra nga 2002-2013, kohë kjo kur ajo është furnizuar me ujë (janë zgjuar natën për të mbushur ujë) por që shton që në 2013 nuk ka patur ujë fare dhe s’ka paguar dhe megjithatë faturat kanë vazhduar dhe ajo sëfundmi në 2017 është detyruar të paguajë 265 mijë lekë për periudhën që megjithëse nuk furnizohej me ujë ajo faturohej.

Në familjen e dytë na tregojnë se mbushin ujë nga ujërat e tarracës për ta përdorur atë për tu larë. “Prej 5 vitesh nuk vjen asnjë pike ujë. Ne kemi makinën, po ata që s’kanë makinë?! Ne hipim në makinë dhe mbushim bidonat 30kg, 60 kg ja 100 kg ujë po çfarë të bej unë më parë t’ia hedh lavatriçes, të bëj ushqimin, të laj enët se uji i pusit nuk bën për asgjë”, shprehet banorja.

Në familjen e tretë , kryefamiljari na tregon se deri në shkurt të 2013 qe ka patur ujë, i ka paguar. Deri në 2011 furnizimi ka qenë i rregullet më pas me problem derisa u ndërpre në 2013. Ai thotë se nuk ka hapur pus sepse uji është i pisët dhe nuk ia vlen. “Çdo nevojë për ujë e mbuloj me krahë”, thotë banori,- 10 herë në ditë duhet të mbush ujë. Një person duhet vetëm për këtë punë”, shprehet banori.

BOOM ndoqi të gjithë rrugën që banorët bëjnë për të mbushur ujë. Ata mbushin karrocën me shishe të madhësive të ndryshme dhe shkojnë në pikën më të afërt që është 30 minuta në këmbë dhe aty mund të mbushin ujë qe nuk është i pijshëm. Por banorët na thonë që nga halli edhe e kanë pirë se nuk kanë mundësi të tjera të shkojnë në pikën tjetër të furnizimit që është 3-4 km larg dhe uji aty është me orare, një ore në mengjes dhe një orë në darke.

Gazetarja: Zonja Feride përsa e bëtë rrugën nga banesa deri këtu?

Banorja: Deri te ky burim na duhet gjysmë ore sepse kishim shishet bosh, 30 min do rri këtu se ka ujë pak dhe duhet të presim, rruga në kthim për në shtëpi na shkon rreth 1 orë, jemi ec e pusho gjithë rrugës.

Banor: Ky uji këtu është për të larë por për të pirë duhet të vesh të gëlqerja lart.

Banorja: Nga e keqja pimë se s’kemi njerëz si të shkojmë atje.

Banorja: Po bëjmë 6-7 vjet. Më vjen burri me karro që mbush ujë 5-6 herë në ditë. Këtu edhe uji nuk është i pastër që të pihet por ne jemi të detyruar që të pimë edhe nga ky se jemi hallexhi, nuk e blejmë dot bidonin me ujë atje të dyqani dhe semuremi pastaj.

I drejtohemi Ujësjellës kanalizimeve Vlorë dhe takojmë administratorin Dorian Xhelili i cili na thote :

Dorian Xhelili: Situata nuk është kaq dramatike saç ju e prezantoni,por problem ka patjetër sidomos në këtë moment për shkak edhe te investimit të ri në rr. Dhimetër Konomi, situata ka një përmirësim të ndjeshëm me furnizimin me ujë të pijshëm. Nga ana jonë është menduar për një ndërhyrje të pjesshme në këtë zonë.

Gazetarja: Zoti Xhelili nuk mund të thoni që në atë zonë ka ujë, sepse të gjithë pohojnë se aty nuk ka ujë?

Dorian Xhelili: Nuk është e vërtetë pasi unë këtë e kam të vërtetuar dhe konstatuar nga grupet e punës. Ka patur ankesa nga qytetarët për kaq kohë sa jam në drejtim të sh.a dhe ne i kemi vlerësuar maksimalisht. Ne do bëjmë një ndërhyrje për të stabilizuar pjesën fundore të kesaj lagjeje e cila ndien edhe me tepër furnizimin me uje. Problemin në atë lagje e ka vetëm pjesa fundore dhe ne do i japim një zgjidhje në ditët në vazhdim.

Boom kërkoi të marrë përgjigje edhe përsa i përket problemit të ngritur nga banorët për faturimin qe iu është bërë. Ashtu siç na drejtoi dhe adminstratori i Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë kamera e emisionit BOOM shkoi tek zyra e faturimit, por aty shefja e kesaj zyre nuk ishte. Tentativa për tu lidhur me telefon ishte e pamundur pasi telefoni i saj ishte i fikur. Na kërkuan që te kthehemi nesër në mengjes por sigurisht që përgjigjja jonë ishte jo sepse nuk mund të udhëtosh Tiranë-Vlorë dhe njëherë vetëm për të takuar shefen e zyres se faturimit.

Dorian Xhelili: Nuk jam në dijeni të këtij shqetësimi, por nëse ka raste të tilla ne do t’i trajtojmë pa asnjë problem. Por informacionin e saktë mund ta merrni tek zyra përkatës.

Gazetarja: Bëhet fjalë për faturime në njëkohë kur nuk kanë ujë…

Punonjësja: Po, pra duhet të vijë shefja dhe ta japë, nuk do ta japim ne punonjësit.

Gazetarja: Po mund t’i bëni një telefonatë shefes ta pyesni?

Punonjësja: Nuk e di të them të drejtën, në mëngjes e kam parë shefen, është në terren…ja po..

Gazetarja: Që ta di edhe unë sepse kam ardhur nga Tirana…

(Punonjësja tenton të telefonojë shefen)

Gazetarja: E ka të fikur telefonin? Ok faleminderit

Punonjësja: Nesër në mëngjes?

/Oranews.tv/

