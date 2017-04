 /Oranews.tv/

Denoncimi - BOOM: Bursat në Klos, përfitues edhe jashtë kritereve

Emisioni investigativ “BOOM” në RTV Ora News trajtoi mbrëmjen e sotme problemin me shpërndarjen e bursave për studentët në bashkinë Klos, pas një denoncimi të mbërritur se ka pasur përfitues të tyre persona që nuk kanë plotësuar kriteret e parashikuar në ligj.

Për këtë vit, MAS ka akorduar 40 bursa për këtë bashki, nga këto 15 studentë përfituan bursë të plotë prej 9 mijë lekësh, 25 të tjerë gjysëm burse.

Për këtë problem ‘BOOM’ u interesua pranë DAR dhe këshillit bashkiak që bën miratimin. Ky i fundit thotë se numri i bursave ka qenë i barabartë me kërkesat dhe kanë përfituar dhe persona që nuk trajtohen me ndihmë ekonomike për të mos kthyer mbrapsht bursat.

Ndërkohë në këtë bashki, MAS ka nisur dhe 5 bursa shtesë në 2017, të cilat nuk janë kaluar nga Prefektura për një mosrakordim mes saj dhe bashkisë Klos.

‘BOOM’ udhëtoi drejt Bashkisë së Klosit. Në emisionin “BOOM” ka ardhur një denoncim në lidhje me dhënien e bursa në mënyrë të padrejtë në këtë bashki ndaj personave që nuk e meritojnë atë, që mund të kenë një aktivitet privat, që kanë një të punësuar në bashki, apo që në dosjen e tyre nuk kanë dorëzuar një vërtetim si persona në nevojë ekonomike. Për këtë arsye, ‘BOOM’ iu drejtua si fillim Zyrës Arsimore të kësaj bashkie për të pyetur si procedohet për këto raste.

Artur Elezi, Zyra Arsimore Klos: Këshilli i Ministrave ka nxjerrë një vendim numër 903, datë 21.12.2016 për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave. Kushti i parë për përfitimin e bursave nga studentët është kriteri ekonomik, pra nëse studenti trajtohet me ndihmë ekonomike. Jashtë kriterit ekonomik, studentët përfitojnë bursë nëse kanë fituar statusin e jetimit. Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë. Studentët që janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror. Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës. Ne si Zyrë e Arsimit pranë bashkisë Klos bëjmë pranimin e dokumentacionit të gjithë personave që studiojnë në të gjithë Shqipërinë për të gjitha degët, bëjmë dosjet, i hartojmë me një listë shumëemërore dhe kjo listë shqyrtohet në Këshillin e bashkisë Klos.

Materialet që mblidhen nga Zyra Arsimore në bashkinë Klos kalojnë në Këshillin bashkiak të po kësaj bashkie dhe aty miratohen ose jo.

Për këtë arsye ‘BOOM’ kërkoi të bisedojë me një nga anëtarët e Këshillit bashkiak për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me këtë dosje dhe pse u janë miratuar personave të cilëve nuk mund të plotësojnë një kriter nga ato të përcaktuara në udhëzimin përkatës.

Lulzim Muharremi, anëtar i Këshillit bashkiak Klos: Zyra Arsimore pasi sjell projektin në Këshillin e bashkisë, hapim dosjet, hapim dhe kriteret dhe bëjmë shpërndarjen e bursave me numër votash sipas kritereve që mendojmë se duhet të ketë përfituesi. Këshilli i bashkisë duke parë kërkesat që ishin për bursë dhe numrin e bursave që kishin ardhur për bashkinë Klos, përputhja ishte e njëjtë dhe tepronin disa bursa. Edhe nëse është përfshirë dikush aty që ndoshta nuk trajtohet me ndihmë ekonomike, ishte arsyeja që numri i bursave ishte dhe sipas kategorisë ka përfituar dhe ai, ndoshta pa ndihmë ekonomike. Në dijeninë time dhe ndërgjegjen time nuk ka mbetur njeri pa bursë, atij personi që është në nevojë dhe ta kemi lënë pa bursë. Sa kërkesa kanë qenë, kanë marrë bursa. Arsyeja pse mund të ketë përfituar dikush që nuk është me ndihmë ekonomike, këtu kushtet familjare po ti shohësh dhe vetë janë njësoj si ai që ka një punë, si ai që ka një ndihmë ekonomike.Të ardhurat janë shumë të vogla. Për të mos kthyer bursat mbrapsht kemi ndihmuar studentët.

Prefektura ka refuzuar së fundmi të miratojë 5 bursat e dyta të konfirmuara nga MAS. BOOM pyeti për këtë çështje dhe mori këtë përgjigje:

Mentor Murati, anëtar i këshillit të bashkisë Klos: Unë si anëtar këshilli nuk i kam kaluar në Prefekturë bursat shtesë për shkak të kësaj shkrese. Është kthyer pse nuk i rishqyrtove dhe njëherë është thënë. Nuk i kam rishqyrtuar dhe njëherë në Këshill për këto rreshta që lexoj tek shkresa e Prefektit ku thuhet:

Kjo do të thotë se nuk qenka dashur të çohen në Prefekturë këto bursat shtesë, por unë i çova prapë.

BOOM kontaktoi me telefon prefektin e qarkut të Dibrës, Halit Palamani.

Gazetarja: Refuzimin e 5 bursave të reja, 5 bursave të fundit për bashkinë e Klosit, ju përse e keni bërë?

Prefekti: Nuk e kishin atë dokumentacion siç e kishin ato të tjerat, 3 nuk kishin fare, 3 gjysëm burse, a e kupton? Kurse ato të tjerat veç kishin lënë dokumentacionin e parë, por tek dokumentacioni i parë ishin gjithë ato me gjysëm burse. Pse këto përshembull dhe jo ato të tjerët? Nuk e di a më kupton?

Gazetarja: E kuptoj. Por ndërkohë bashkia Klos çfarë ka thënë për këtë gjë?

Prefekti: E kuptoj pse nuk përgjigjen ata, sepse ky vendimi (VKM nr 903) e thotë qartë, e thotë pika 9, e drejta e shqyrtimit dhe e miratimit të bursave është e njësive të qeverisjes vendore.

Gazetarja: Prefekt ky është vendimi i ri, që do të thotë se deri në 2016, dhjetor të 2016 ju keni patur të drejtën që të miratoni ose jo një numër të caktuar bursash.

Prefekti: Po, me sa jam unë në dijeni po. Unë nuk e kam mbushur vitin, 9 muaj kam bërë këtu, nuk kam pasur akses. Vetëm kësaj rradhe më qëlluan këto bursat, hera e parë.

