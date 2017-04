Denoncimi - BOOM: Bashkia i merr qytetarit 4 prona për rrugë, nuk e shpronëson

Emisioni BOOM në RTV Ora News trajtoi mbrëmjen e sotme denoncimin e një qytetari nga Vora.

Indrit Maloku rezulton pronar i katër pronave të cilat i janë konfiskuar në vite të ndryshme nga Bashkia Vorë për investime publike, rrugë, por ende nuk kanë bërë shpronësimin.

Pronat i ka të gjitha të hipotekuara, ndërsa për një nga trojet thotë se dosja flë në sirtaret e bashkisë prej 9 vitesh.

Indrit Maloku: Emisionit BOOM i jam drejtuar për problemet e mia që kam me bashkinë e Vorës për pronat e mia. Është bërë një investim me të ardhurat e bashkisë dhe kam 8-9 vite dhe bashkia akoma nuk ka punuar me dosjen time. Bashkia ka përdorur pronën time për investimet publike dhe nuk ka marrë asnjë masë për dëmshpërblimin e pronës që disponoj me letra të hipotekuara. Ka cënuar katër emra pasurie. Një numër pasurie është 506 metra katrorë që dosja është na bashki dhe fle prej 9 vitesh. Një pasuri ka tani 1 vit e gjysëm që është cënuar 250 metra katrorë. Është dhe një pasuri tjetër 400 metra katrorë tokë truall edhe kjo është cënuar nga bashkia. Është dhe një pasuri tjetër 170 metra katrorë që është marrë komplet nga bashkia dhe akoma nuk më japin asnjë lloj përgjigje dhe asnjë lloj llogarie për këto prona që zotëroj të hipotekuara në bazë të ligjit të shtetit shqiptar. Janë bërë investime publike, rrugë. Nuk po gjej rrugëzgjidhje me bashkinë.

BOOM u interesua pranë bashkisë Vorë për këtë problem nga ku mori këtë përgjigje.

