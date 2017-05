Denoncimi - BOOM: Prej 4 vitesh pa ujë të pijshëm, banorët e mbushin me gomar

Problemet dhe hallet e shqiptarëve nuk kanë të mbaruar, aq më tepër kur bëhet fjalë për ujë dhe drita. Emisioni investigativ BOOM në RTV Ora News ka trajtuar problemin e 2500 banorëve të tre fshatrave në Mallakastër, të cilët prej 4 vitesh vuajnë mungesën e ujit të pijshëm.

Kamera e BOOM udhëtoi në Mallakastër, për të parë vështirësitë që këta banorë vuajnë për të mbushur ujë, disa kilometra larg fshatrave të tyre. Ata thonë se çdo ditë shkojnë me kalë ose gomar për të mbushur ujë me bidona.

Sipas banorëve në vitin 2012 u akordua një fond për ujësjellësin për tre fshatra, Labulec, Lofken dhe Grançie. Në 2013 punimet përfunduan, por ujësjellësi nuk është vënë ende në punë. Shkak për këtë është bërë pasi OSHEE nuk ka lidhur energjinë elektrike.

I kontaktuar nga gazetarja e BOOM, Domenika Bajraktari, Administratori i UKT Ballsh Erjon Zenelaj tha se ish-bashkia e Ballshit ka patur një debi tek OSHEE dhe për këtë aryse nuk është lidhur kontrata. Të njëjtën gjë konfirnoi edhe Zyra e Shërbimit të Klienitet të OSHEE dhe Bashkia e Mallakastrës.

Kryetari i bashkisë, Agron Kapllanaj tha se ka pasur kontakte me drejtues të OSHEE dhe premton në zgjidhjen e kësaj situate.

Banori 1: Në vitin 2012 u akordua një fond në komunën qendër Mallakastër për tre fshatrat për ujësjellësin, për fshatrat Labulec, Lofken dhe Grançie. U bënë punimet brenda 2012 dhe në maj të 2013 përfunduan punimet, u shtruan tubacionet, janë bërë edhe depozitat dhe ujë nuk ka.

Banori 2: Këtu nuk ka asnjë pikë ujë, po vuajmë. Ku të gjejmë ujë nëpër pellgje nëpër burime, ku të ketë. Presim nga zoti të na rrëzojë ndonjë pikë shi.

Banori 3: Fshati ka kohë që vuan mungesën e ujit, edhe në sistemin komunist. Është vend i varfër dhe thahen burimet.

Gazetarja: Edhe sa do mund të rezistoni?

Banori 4: Sa të mundemi, nuk ka ujë.

Gazetarja: Hapjen e puseve e keni parë si opsion?

Banori 4: Nuk ka mundësi, e kanë bërë shumë persona dhe nuk gjejnë ujë. Duhet mbi 150 metra thellësi, por kush ka aq lekë për ta bërë.

Gazetarja: Pus nuk ke hapur, gomarin e ke?

Banori 5: E vetmja zgjidhje ai është, për transportin e ujit.

Gazetarja: Sa km duhet të ecësh që të shkosh të mbushësh ujë?

Banori 5: 3 km, 5 km, varet nga burimi. Atë ujë e mbajmë me shumë kursim, e mbajmë si vaj, jo si ujë.

Gazetarja: Ky është ujë qe përdoret për larje-shpërlarje etj apo për të pirë?

Banori 5: Për të gjitha nevojat që ka një familje.

Gazetarja: Si ja bëni?

Banorja 1: Është shumë jetë e vështirë, ja shkojmë me kafshë me bidona që lajme dhe shpëlajmë, por nuk bëhet jeta kështu.

Gazetarja: Prej 4 vitesh është kjo situatë?

Banorja 1: Po prej 4 vitesh, u hodhën të gjitha ato shpenzime dhe nuk e sollën ujin. Na dhanë fjalën, por nuk na i dhanë ujin.

Banorja 2: Mbushim ujë me gomar se nuk kemi, ska kushte. U bë debua?! Ku e kanë ujin?

Gazetarja: Është e vështirë, ju i bie të rrini tek burimi?

Banorja 2: Te burimi rrime 2-3 orë.

Gazetarja: Mbushjen ja keni lënë detyrë bashkëshortëve?

Banorja 2: Kush të ketë mundësi

Gazetarja: Si laheni?

Banorja 3: Me kazan dhe lahemi në banjo.

Banori: Unë kam marrë gomarin dhe do shkoj për ujë se më erdhi radha. E kemi me orar dhe atje. Unë do shkoj të marr ujë. Nga këtu është 3 km larg. Me makinë nuk shkohet edhe gomari me vështirësi kalon.

Erjon Zenelaj, Administratori i UKT Ballsh

Erjon Zenelaj, Administratori i UKT Ballsh: Njësitë vendore që kanë qenë më përpara dhe bashkia e Ballshit kanë patur debi tek OSHEE dhe për këtë nuk lidhet kontrata, nuk merrte kontratë të re për pikë lidhje aty ku ishte pompa. Nuk është lidhur energjia elektrike, ato pompa punojnë me korent.

Gazetarja: Po kur do bëhet lidhja?

Erjon Zenelaj, Administratori i UKT Ballsh: Ne me atë po merremi. Na kanë premtuar që do të bëhet.

Gazetarja: Nga 2013 ky problem është?

Erjon Zenelaj, Administratori i UKT Ballsh: Ky problem është, nuk ka asnjë problem tjetër. Ne po shkojmë vazhdimisht tek OSHEE. Është bërë aplikimi atje nga bashkia dhe janë në procedurë.

Gazetarja: Ndërkohë ju keni marrë ndonjë masë si ti furnizoni këta banorë me ujë?

Erjon Zenelaj, Administratori i UKT Ballsh: Kosotja është e jashtëzakonshme është e pamundur që të thuash që do të furnizojmë me bote apo ku di unë.

Zyra e Shërbimit ndaj Klientit OSHEE

Gazetarja: Bëhet fjalë për 3 fshatra që janë bërë tubacionet etj, por që është bërë pengesë sipas bashkisë OSHEE..

OSHEE Ballsh: OSHEE e ka bërë aplikimin dhe e ka nisur, është nisur aplikimi. Këtu tek ne ka mbaruar dhe janë nisur në drejtori.

Gazetarja: Në Drejtorinë e Përgjithshme, në Tiranë?

OSHEE Ballsh: Në Drejtorinë e Rajonit, në rajon i kam nisur unë në Fier. Aplikimi mund të ketë përgjigje pozitive, mund të kete edhe negative

Gazetarja: Mund të ketë edhe përgjigje negative?

OSHEE Ballsh: Po patjetër sepse ata janë debitorë.

Gazetarja: Po përsa i përket gjyqeve që është OSHEE…

OSHEE Ballsh: Gjyqet deri në momentin që s’ka marrë një zgjidhje…

Gazetarja: Ata ngrenë pretendimin se ka një VKM për falje kundrejt të gjitha institucioneve…

OSHEE Ballsh: Nuk e kanë pranuar ata sepse të gjitha komunat, shumica e komunave u falën por ata nuk pranuan t’i firmosnin atëherë detyrimet dhe nuk u falën, bashkisë.

Gazetarja: Ju më thoni që aplikimi mund të ketë edhe përgjigje negative?

OSHEE Ballsh: Po patjetër, se ata (ish-Bashkia Ballsh) janë debitorë realisht.

Gazetarja: Janë debitorë realisht, për shkak se nuk kanë pranuar detyrimet në atë kohë në mënyrë që t’u falen?

OSHEE Ballsh: U bë shuarja e detyrimeve mos gaboj sepse është djali tjetër që merret me debitë e institucioneve. Dhe kush i pranoi me një VKM u fshinë. Pra kush nuk pranoi nuk firmosi vazhduan procese gjyqësore.

Agron Kapllanaj, kryetar i bashkisë Mallakastër

Agron Kapllanaj, kryetar i bashkisë Mallakastër: Më shumë më duket sikur ky është një ngërç sa teknik aq edhe politike. Kjo ka filluar që pas përfundimit të punimeve të këtij ujësjellësi, moslidhja e kontratës me OSHEE. Pra menjëherë pasi në pushtet ka ardhur qeveria e re, që është aktualisht. Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet institucionale, por edhe më tej duke kontaktuar personalisht me të gjithë drejtuesit e OSHEE, pra jo vetëm shkresore, por edhe duke folur me ta. Si përfundim problemi qëndronte se bashkia Ballsh, pa u bërë reforma territoriale kishte një debi ndaj OSHEE, diku te 3 mln lekë të reja. Administrata e bashkisë Ballsh nuk është se ka refuzuar borxhin, se përderisa këto ishin borxhe që do të fleshin pse duhet ta refuzonte?! Derisa kishte një VKM për tu falur nuk ishte problem shifra sa ishte. Nëse shprehet gjykata kundër ankimimit, kundër asaj ca ne i kërkojmë, sigurisht që ne do të paguajmë energjinë elektrike. Nëse do të na favorizojë të lidhim një kontratë ta paguajmë me këste do të jetë një avantazh për ne. Por edhe nëse jo do të lemë një muaj punonjësit pa rroga dhe do ta lidhim.

