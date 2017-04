Denoncimi - BOOM: AKU s’bëri analiza për fileton e pulës dhe mishin e viçit nga Brazili

Emisioni BOOM në RTV Ora News iu rikthyer sërish problemit të trajtuar prej tij më herët në lidhje me skandalin e mishit të kalbur të importuar nga Brazili.

Pas trasmetimit të kronikës së parë mbi këtë problematikë me 24 mars, AKU doli menjëherë me një deklaratë për mediat se parametrat e mishit të ardhur nga Brazili në vendin tonë janë brenda normave të lejuara.

Por pas interesimit të BOOM rezulton se AKU nuk kishte përmbyllur analizat e mishit kur nxitoi të qetësonte popullatën.

Përveç kësaj, rezulton se fileto e pulës dhe mishi i viçit nga Brazili nuk i është nështruar analizave fare.

Pas skandalit të publikuar se Brazili ka eskportuar mish të kalbur në BE, emisioni BOOM ka bërë një vëzhgim në tregun vendas.

Reagimi i AKU-së ka qenë i menjëhershëm duke premtuar se do të kryejë analizat e mishit të importuar brazilian dhe tre ditë pas këtij skandali ka qetësuar të gjithë qytetarët me anë të një njoftimi për shtyp.

“Në përgjigjet e analizave të ardhura nga laboratorët e AKU rezulton se parametrat e mishit që ka ardhur nga Brazili janë brenda normave të lejuara nga ligji”.

Por emisioni “BOOM” i ka kërkuar AKU-së ti vërë në dispozicion rezultatin e analizave të kryera dhe çuditërisht përgjigjia është kjo:

“Monstrat po analizohen për patogjenet Escherichia coli dhe Salmonella spp. Ju vëmë në dijeni se ndërkohë ka mbaruar analiza për Escherichia colin ku 15 njësi të analizuara kanë rezultuar brenda normave të lejuara, ndërsa janë në proçes analizimi për patogjenin Salmonella spp. Plotësimi i raportit të monstrës kryhet në përfundim të treguesve të kërkuar për këtë analizim”.

Përgjigjia se analizat e mishit nuk janë kryer plotësisht erdhi vetëm katër ditë pasi AKU njoftoi të gjitha mediat me një deklaratë shtypi se mishi brazilian që qarkullon në treg është brenda të gjithë parametrave.

Në përgjigjen e sjellë nga AKU mungon origjina e monstrës. Mund të dyshojmë se kampioni i mishit i dërguar në laborator mund të mos ketë qenë brazilian.

AKU ka bërë me dije për BOOM se në laboratorin mikrobiologjik të DRAKU-t në Tiranë janë pranuar tre monstra të ngrira, përkatësisht: Pulë, fileto gici dhe bërxollë gici.

Nga Brazili nuk importohen vetëm këto tre produkte por edhe fileto pule. Sipas një vëzhgimi të BOOM, ndaj këtij produkti nuk rezulton të jetë kryer asnjë analizë.

Gazetari: Jam i interesuar për fileto pule, mbani.

Shitësi: Po.

Gazetari: Doja me shumicë, fileto pule vendi janë apo të huaja?

Shitësi: Ti i do të ngrira?

Gazetari: Po. Fileto pule dmth, nuk ka problem si të jenë.

Shitësi: Me arka i do?

Gazetari: Po. Janë vendi?

Shitësi: Me koli ta mbash mend tani dhe kushdo që thotë, janë vetëm braziliane, se mos shkoj mendja.

Gazetari: Janë braziliane?

Shitësi: Historikisht. Arkat. Po deshe me kile tek unë i ke vendi, po deshe me arka i ke braziliane.Nuk prodhon dot Shqipëria me arka. Vetëm Brazili për gjithë botën. Emrat ndryshojnë, vjen Aurora, vjen Sara, vjen Sadia. Por lokalet të gjitha me këto furnizohen. Gjithë Shqipëria ka braziliane.

Por edhe mish brazilian i cili përdoret shumë nga restorantet nuk i është nënshtruar analizave, ndërkohë që ai tregtohet në të gjitha dyqanet.

Gazetari: Ky se paska pullën.

Shitësi: Vetëm që është pa pullë shitet për biftek.

Gazetari: Jam i interesuar për mish viçi për tasqebab, brazilian.

Shitësi: Po.

Gazetari: Mund ta shikoj pak si është? Nuk paska pullë. Ky është vendi apo brazilian?

Shitësi: Brazilian.

Gazetari: Sa është kg?

Shitësi: 6 mijë lekë kg.

Gazetari: Ky ka shumë shitje?

Shitësi: Shumë.

Gazetari: Po tasqebap është i mirë?

Shitësi: Po, tregoi pak mishin e tasqebapit.

Gazetari: Si kalove? Ky është mish viçi brazilian?

Shitësi: Se di, pyet aty.

Gazetari: Zotëri, brazilian është ky?

Shitësi: Brazilian është.

Gazetari: Po nuk ka ndonjë etiketë që ta lexojmë?

Shitësi: Jo.

Gazetari: Si e merrni ju?

Shitësi: E kemi marrë me kartona, por nuk rrimë me karton në dorë.

Gazetari: Puna është ta dimë se çfarë mishi është.

Shitësi: Pullë të japim, çfarë pulle të duash. Pullën e vet ta japim ne. Nesër hajde këtu të jap 30 pulla, aty e kam edhe pullën e vet po nuk kam kohë me u marrë me këto punë.

Gazetari: Isha i interesuar për mish viçi për tasqebap brazilian.

Shitësi: Po.

Gazetari: Mund ta shoh pak?

Shitësi: Brazilian është.

Gazetari: Për brazilianët doli dhe ky skandali.

Shitësi: Se di që në Shqipëri çudia tre ditë zgjat.

/Oranews.tv/

