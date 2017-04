Tonight Ilva Tare - Bogdani: PS e LSI po shkelin Kushtetutën me afatin e koalicionit

Deputeti i Partisë Demokratike, Gert Bogdani thotë në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, se Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po shkelin Kushtetutën e vendit për mos regjistrimin në afat të koalicioneve zgjedhore.

Pjesë nga biseda:

Bogdani: Këtu po shkelin Kushtetutën e vendit. Janë të gatshëm për ta shkelur Kushtetutën e vendit për afatin e regjistrimit të koalicionit. Në qoftë se janë të gatshëm për të bërë këtë dhe për të prishur të gjitha afatet, ku qëndron problemi i datës 18 qershor. Vettingu dhe problemet e vettingut kanë filluar që në shtator të vitit të shkuar dhe protesta ka nisur më 18 shkurt. Nuk ka lidhje në mënyrë absolute.

Është e vërtetë se sistemi këtu po bie. Sistemi i ri i drejtësisë do të jetë i fundit “check and balance” në Shqipëri. Në qoftë se edhe ky sistem kapet siç është tentativa e kryeministrit, atëherë nuk me më kontroll sistemesh në Shqipëri. Parlamenti praktikisht ka rënë në momentin që është mbushur me kriminel. Ajo që është guri i fundit për “check and balance” në Shqipëri është reforma në drejtësi.

/Ora News.tv/

