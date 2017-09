Takimi me “partinë e vizave” - Bogdani për akuzat: Qeveria ta shohë problemin tek vetja, jo Holanda

Ish-deputeti demokrat, Gerti Bogdani, u është përgjigjur kritikave të ashpra nga rradhët e mazhorancës pas takimit të kryedemokratit Basha me një ekip të Fondacionit Eduardo Frei të Partisë Kristian Demokrate Holandeze (CDA) e pagëzuar si “partia e vizave”, pasi ishte iniciatorja e nismës për të rikthyer vizat me Shqipërinë.

Në intervistën e mbrëmjes në Ora News, Bogdani tha se qeveria duhet ta shohë problemin tek vetja dhe jo tek partnerët ndërkombëtarë.

Sipas Sekretarit për Marrëdhëniet me Jashtë në PD, kjo qeveria po shkatërron atë që me shumë mund e realizoi qeveria e djathtë nën drejtimin e Berishës.

Sa i takon qasjes së qeverisë në marrëdhëniet me jashtë, kryesisht mbrojtja e çështjes së Kosovës dhe Çamërisë nga Rama, Bogdani i sheh më shumë si shfaqe teatrale të inskenuar.

Bogdani: Në takim u diskutua situata aktuale në Shqipëri, ata vinin për të parë vetë gjendjen në terren dhe kanë takuar një sërë aktorësh dhe faktorësh në Shqipëri pa ndikimin e PD. U njoftova për një deklaratë nga PS, që bënte me faj PD dhe CDA pse po lind diskutimi i vizave. Problemin duhet ta shohim tek vetja në këtë rast.Nuk mund të fajësojmë shtetin holandez, në këtë rast nuk është CDA por është shteti holandez që prodhon raporte, është policia holandeze që ka prodhuar një raport shumë negativ për Shqipërinë dhe krimin e organizuar që vetëm në dy vitet e fundit është rritur në Holandë me 683%.Është në kulmet me veta në krahasim me çka qenë përpara.

Në vend që të shohim problemin pse këto gjëra po ndodhin sot, ne themi që holandezët po kërkojnë përsëri vendosjen e vizave.Në vend që të kujtohemi se holandezët ishin ndër të parët, duke ardhur në terren në 2009-2010 për të parë implementimin e të gjithë infrastrukturës të nevojshme për liberalizimin e vizave dhe në fund fare votuan për të liberalizuar vizat për shqiptarët, ne sot themi se e kanë ata fajin. Jo fajin e ka kjo qeveri.Është kjo qeveri përgjegjëse që sot shqiptarët ikin nga Shqipëria, që sot Shqipëria është e mbushur me kanabis dhe drogërat më të rënda, që lehtëson punën e kriminelëve. Kemi parë rastet e fundit në Elbasan, që mendoj se është vetëm maja e ajsbergut. Situata të tilla po ndodhin në kryqytetet e Europës. Ishte qeveria holandeze, Franca më pas.

Qeveria dhe përfaqësuesit e qeverisë duhet ta kërkojnë problemin tek vetja. Nëse PD punoi shumë fort për të liberalizuar vizat për qytetarët shqiptarë, këta nuk po bëjnë asgjë për të ndaluar procesin e kundërt. Përkundrazi po e ndihmojnë procesin e kundërt dhe do të ishte fatkeqësia më e madhe për popullin shqiptar, dëmi më i madh që mund ti bënte një qeveri popullit të vet.Të rivendoste dhe një herë gogolin e vizave, rradhët e gjatë të vizave. Nuk besoj që do të shkojë në këtë pikë, shpresoj që jo sepse miqtë e Shqipërisë janë të shumtë, miqtë e PD që ndihmuan për liberalizimin e vizave janë të shumtë dhe do të ndihmojnë që një gjë e tillë të mos kthehet por kjo qeveri duhet ti vërë gishtin kokës dhe duhet të fillojë të reflektojë në mënyrë që mos ti dëmtojë akoma më shumë shqiptarët.

Rrezik real apo presion politik?-Fatkeqësisht nuk besoj që është formë presioni politik. Shteti francez e filloi një diskutim të tillë sepse në muajt e verës numri i azilkërkuesve nga Shqipëria ishte më i lartë se i sirianëve dhe afganëve. Shqipëria presupozohet se është një vend që ecën drejt BE, një vend anëtar i NATO-s, një vend me stabilitet. Nga ana tjetër kemi mbi 20 mijë shqiptarë që shkojnë çdo muaj në Francë dhe kërkojnë azil.Është serioze, nuk është aspak çështje presioni. Kanë se kujt ti bëjnë presion shtetet e BE nëse duan.Raporti i policisë holandeze për rritjen e krimit të organizuar, rolin që sot kanë marrë shqiptarët në Holandë, apo rolin që sot ka marrë Shqipëria në hartën e krimit të organizuar nga një vend tranziti në një vend që e mban krimin e organizuar, e ushqen dhe e mbron, këto janë të gjitha probleme shqetësuese që e bëjnë një gjë të tillë këmbana alarmi të vërteta dhe jo presione.

Mbrojtja e Kosovës dhe Çamërisë nga Rama- Kushdo që mbron çështjen e Kosovës dhe Çamërisë bën shumë mirë sepse është një mision kombëtar. Problemi është sesi e bën dhe ku e bën.Konferencat për shtyp që ka bërë Rama me Vuçiç herë pas herë kanë qenë thjesht teatro të inskenuar dhe dakordësuar më përpara për të rritur popullaritetin në Beograd njërit, dhe në Tiranë apo Prishtinë tjetrit. Problemi është çfarë mbetet në fund të ditës. Shpesh këto politika dhe deklarata të papërgjegjshme të Ramës e dëmtojnë. E dëmtojnë dhe deklararat e Ministrit të Jashtëm kur Manastirin, vendin ku është themeluar alfabeti i gjuhës shqipe e quan Bitole në deklaratën zyrtare.

Mbledhjet e përbashkëta të qeverive- Praktikë pozitive që kanë ndaluar së bëri, kanë ngërçet e tyre. Problemi nuk është për PR, është shumë e mirë që të ulen të gjithë rreth një tryeze me një flamur të madh shqiptar në mes siç ka qenë takimi i parë që bëri Rama por në fund të ditës është me rëndësi çfarë sjell konkretisht bashkëpunimi. Deri sot fatkeqësiht nuk kanë sjellë asgjë. Kemi një Kryeminsitër që i bën fresk Kryeministrit serb i cili më pas tallet dhe e quan lider global.

