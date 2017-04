Intervistë për Ora News - Boçi: Ne flasim për dinozaurët e krimit, Rama nxjerr Bibën e KQZ-së

Duke komentuar deklaratën e kreut të KQZ-së, Denar Biba sipas të cilit mund të shtyhej afati i regjistrimit të Partisë Demokratike, deputeti demokrat Luçiano Boçi i ftuar në studion e Ora News, thotë se shtyrja është absurde.

Ai deklaron se ndërkohë që opozita flet për dinozaurët e krimit dhe të drogës, Rama nxjerr Bibën e KQZ-së.

Boçi: Kjo zgjatja e dhënë nga kryetari duket pak absurde dhe i ngjan bombolës së oksigjenit që KQZ-ja ia vendosur Ramës me qëllim që Rama të zgjasë agoninë e karriges së tij. Kërkon ta shtyjë në limite opozitën. Ne Ramës i flasim për dinozaurët e krimit dhe drogës dhe Rama na tregon Bibën e KQZ-së. Këtu ka një zhbalancim sepse këtu është kryeministri që thotë unë nuk e shkel Kushtetutën dhe nxjerr KQZ-në, e cila shkel Kodin Zgjedhor që është Kushtetuta e zgjedhjeve. Afati i regjistrimit të partive politike është i përcaktuar shumë qartë dhe nuk mund t’i nxjerrë as Biba nga xhepi as Rama nga Facebook-u.

Ai tha se skadimi i datës së regjistrimit është mbarimi i afatit të Edi Ramës, duke shtyar se shtyrja e zgjedhjeve nuk është kërkesë e PD-së.

Boçi: Pa qeveri teknike nuk ka regjistrim as të Partisë Demokratike dhe as të aleatëve të saj për të vazhduar procesin zgjedhor. Ajo që kërkojmë ne është garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo është pjesë e betejës tonë, pa largimin e Ramës, pa qeveri teknike nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mbarimi i këtij afati për të mos u regjistruar, është mbarimi i afatit për Ramën. Urdhëron ushtarët e tij të shtyjnë të tilla data. Nuk është kërkesë e Partisë Demokratike shtyrja e datës së zgjedhjeve.

I pyetur në lidhje me ftesën e kryeministrit Rama për dialog, Boçi tha se edhe në një dasmë ka format të përcaktuar.

Boçi: Kjo puna e ftesës..pasi edhe kur ftohesh në dasmë ka një format zyrtar dhe gjuhë të përcaktuar mirë në ftesën e bërë, jo më të bëjë ftesë kryeministri për një problem delikat të ekzistencës së demokracisë siç janë zgjedhjet dhe ftesa të jetë e formuluar me stigmatizime, me gjuhë banale. Ndonjë çudi të madhe nuk ka pasi formati i kryeministrit ka qenë i tillë gjatë këtyre 4 viteve. Kontributi më i madh i tij është se ka pasuruar folklorin me basi-fonde, batuta. Mundohet ta ruaj këtë lloj trendi. Basha ka caktuar negociatorin dhe po pret për formatin.

