Durrës - BMW-ja përplaset me karotrecin, vdes drejtuesi i mjetit

Një person ka gjetur vdekjen në një aksident rrugor që ndodhi pasditen e sotme (rreth orës18:10) në rrugën dytësore të Xhafzotajt në Durrës.

Shkak është bërë përplasja e një automjeti tip BMW me një karotrec. Për pasojë, drejtuesi i mjetit të vogël ka gjetur vdekjen, ndërsa drejtuesi i karotrecit ka mbetur i plagosur lehtë.

Policia lokale sqaroi se viktima është 34 vjeçari me iniciale R.H, banues në Durrës, ndërsa i plagosuri është shtetasi me iniciale A.M, i cili ka përfunduar në spitalin rajonal të Durrësit.

Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes ku ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave.

