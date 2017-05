Durrës - BMW-ja përplaset me Benzin, plagosen të miturat, prindërit dhe gjyshja

Përplasja e një automjeti tip BMW me targa italiane dhe një mjeti tip Benz, ka lënë pas pesë persona të plagosur, midis të cilëve edhe dy fëmijë të mitur.

Ngjarja ndodhi pasditen e sotme në Unazën Unazën Plepa-Shkozet në Durrës. Policia sqaron se persona që udhëtonin në mjetin tip Benz kanë mbetur të plagosur.

Policia sqaron se të plagosurit janë drejtuesi i mjetit shtetasi me iniciale A.S, 31-vjeç, bashkëshortja e tij, D.S. 26 vjeçe, 2 vajzat e mitura, shtetaset S.S. 1 vjeçe dhe V.S. 5 vjeçe dhe shtetësia H.D. 65 vjeçe, banuese në Mallakastër.

Vajzat e mitura dhe gjyshja e tyre, shtetasia H.D. aktualisht ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës nën kujdesin e mjekëve, ndërsa çifti i bashkëshortëve në Spitalin Ushtarak Tiranë.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

/Ora News.tv/

