Seanca e fundit e Kuvendit - Blushi: U votuan ligje në dëm të interesit publik; Balla: Shko tek Luli

Kryetari i “LIBRA”, Ben Blushi, në seancën e fundit të parlamentit ka akuzuar deputetët e mazhorancës se kanë votuar ligje në dëm të interesit publik, vetëm për të siguruar një mandat deputeti. Duke bërë paralelizëm me situatën, ai u shpreh se sot 30 përqind e tyre panë që nuk janë më as në lista. Po ashtu Blushi ka theksuar se në këto katër vite nuk janë rrituar as rrogat e as pensionet. Në përgjigje të tij, Taulant Balla e cilësoi Blushin si mbështetës të PD-së.

Deputeti i LIBRA-s, Ben Blushi, në seancën e fundit për këtë legjislaturë ka bërë një analizë të reformave të votuara në katër vite të parlamentit.

Sipas tij, shumë nga deputetët e mazhorancës kanë votuar edhe pse kanë ditur se ligjet ishin në dëm të interesit publik, por këtë e kanë bërë për të siguruar dhe një mandat.

Blushi: Votime totalisht të padrejta, në kundërshtim me interesin publik që kanë varfëruar Shqipërinë, kanë rritur papunësinë, korrupsionin, polarizimin, kanë cënuar shkollat dhe shëndetësinë publike, prapë i keni votuar.

Duke risjellë në vemendje reformat e dështuara, Blushi akuzoi qeverinë se ka gënjyer shqiptarët me rritjen e rrogave.

Blushi: Më gjeni një njeri që më 1 mars apo 1 prill ka marrë rritje rroge. Asnjë. A ka shtet në botë që e premton dhe nuk e jep? Kë keni gënjyer ju, me paratë e kujt? Defiçiti dhe borxhi që i keni kësaj republike nuk do lahet dot me gjithë veprmitarinë politike edhe në 20 vitet e ardhshme.

Blushi nuk nguroi edhe të ironizonte me deputetët.

Blushi: Fushatë të mbarë për të gjithë ata që do bëjnë fushatë dhe suksese në jetë për ata që nuk do marrin pjesë.

Me Blushin replikoi deputeti i PS-së, Taulant Balla, i cili tha se qeveria në këto katër vite punoi për shtet ligjor, ndërsa 4 vitet e ardhshme do të punojë për mirëqenien e shqiptarëve.

Balla: Më vjen keq që deputeti i LIBRA-s dhe deputetja e LIBRA-s largohen, kur minimalisht duhet të ishit prezent ti votonit këto marrëveshje, megjithatë është zgjedhja e juaj. Vazhdoni shkoni te Republika e Re e Lulit. Shqiptarët kanë vlerësuar punën e PS për reformën në drejtësi. Bëmë shtetin në këto katër vite, në katër vitet e ardhshme do punojmë për më shumë mirëqenie, për më shumë punësim.

