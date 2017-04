Zgjedhjet e 18 qershorit - Blushi: Lista e Rilindjes biznes dhe para, kjo është Shqipëria që ata duan

Deputeti i LIBRA, Ben Blushi ka reaguar pas listës së PS për kandidatët për deputet. Në një postim në FB, Blushi thotë se kjo listë nuk përfshin asnjë intelektual, por vetëm biznes dhe para.

“Kjo është Shqipëria që Duan dhe jo Shqipëria që Duam!”, shkruan Ben Blushi.

Reagimi i Ben Blushit.

LISTA E SHQIPËRISË QË NUK DUAM

Pashë listën e Rilindjes së plakur. Asnjeri nga artet, nga sporti, nga shkenca, nga universitetet, asnje student, asnjë mësues, asnjë mjek asnjë të varfër, asnjë emigrant, asnjë njeri që ëndërron.Vetëm biznes, biznes, biznes, para, para dhe administratë e kalbur dhe e lodhur. As punë, as djersë, as poezi, as muzikë, as shpirt, as mendim dhe as dhimbje nuk ka ajo listë. Kjo është Shqipëria që Duan dhe jo Shqipëria që Duam!

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter