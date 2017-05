I njeh meritën opozitës - Blushi: Çadra e PD theu traditën e aleancave. Tregon sa e ka pazarin e votës

Ndërsa opozita përmbylli sot ditën e 80-të të rezistencës, kreu i LIBRA-s,Ben Blushi, ia njeh një meritë çadrës së protestës: Theu traditën e aleancave.

Blushi: Një nga rezultatet më të mira ose pozitive që pati apo ka sot çadra e PD është se theu traditën e aleancave dhe duhet t’ia njohim këtë meritë. Kjo është arsyeja që nuk ka sot aleanca, as PS dhe LSI sot nuk janë aleatë. Kurdo qoftë që sistemi do të ndryshojë do të shkojmë në një sistem që do të pengojë aleancat dhe për shkak të presionit të gjithë të tjerëvce. Është e mirë që në zgjedhje gjithësecili të hyjë vetëm dhe pas zgjedhjeve nëse bien dakord për programet e tyre mund të bëjnë aleancën.

Në një bashkëbisedim me gazetarë, Blushi tha se LIBRA si parti e qëndrës është e hapur për të gjithë të zhgënjyerit nga PD e PS.

Blushi: Duam ti japim një mundësi jo vetëm atyre që janë të paangazhuar, zonës gri, por edhe të gjithë të zhgënjyerve, qofshin demokratë, qofshin socialist të zhgënjyer apo nga të gjitha partitë e tjera. Sot partia më e madhe në Shqipëri ëShtë partia e të pakënaqurve, 300 mijë njerëz.Ne e kemi deklaruar veten si parti qendre.

I pyetur nëse në partinë e tij kanë trokitur socialistët e vjetër që mbeten jashtë listave të deputetëve, si Dade apo Dokle, ai u përgjigj:

Blushi: Jo ata janë miqtë e mi, kam respekt. Janë njerëz që kam përshtypjen se do ta mbyllin karrierën e tyre politike si socialistë dhe kjo është në dinjitetin e tyre. LIBRA ka shumë socialistë të zhgënjyer dhe demokratë, është ndërtuar si bashkësi e të gjithë të zhgënjyerve nga partitë e tjera.

Blushi përjashton një aleancë me Ramën pas zgjedhjeve të 18 qershorit.

Blushi: Do ishte shumë e vështirë për LIBRA-n. LIBRA shkon me idenë që duhet bërë gjithçka për ta rrëzuar këtë qeveri, para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, në mënyrë kushtetuese dhe duke u futur në zgjedhje.

Pyetjes së një qytetari se sa e ka pazarin e votës, ai iu përgjigj:

Blushi: Jam shumë realist. Takoj të paktën 100 veta në ditë, eci nga 5-6 km në Tiranë. Shumë njerëz më thonë që ne e kemi shit votën. Njerëzit e pranojnë, thonë po zgjedhjet e kaluara ka ardhur filani më ka dhënë 50 mijë lekë dhe kam votuar. Është realitet i tmerrshëm.

/Oranews.tv/

