/Oranews.tv/ 

Blindohet gjykata, Durim Keçi në burg deri në ekstradimin drejt Italisë

Blindohet Gjykata e Durrësit. Forca të shumta të policisë dhe të RENEA kanë rrethuar gjykatën ku Durim Keçi shkoi për vlerësim të masës së sigurisë.

Prokurori kërkon të vlerësohet i ligjshëm arrestimi dhe kërkon të mbahet në masën e sigurisë “arrest me burg” me qëllim ekstradimin drejt Italisë.

Shtetasi Durim Keçi është shpallur në kërkim nga autoritetet italiane për trafik droge dhe prostitucion

Avokati Ilia Ilia deklaroi se shkresa e Interpolit nuk ka vulë të autoriteteve italiane dhe kërkon që të rrëzohet kërkesa.

Por Gjykata pasi dëgjoi palët vendosi ta lërë në masën e arrestit me burg deri në ekstradimin e tij drejt Italisë.

Durim Keçi u arrestua më 11 tetor në Durrës me qëllim ekstradimin drejt Italisë

“Keçi ëshë dënuar nga Gjykata e Genovës/ Itali me Vendimin Nr.SIEP 294/2013 dt.21.02.2014 me 9 vjet e 7 muaj e 22 ditë burg për veprat penale” Dhunë, kërcënim dhe nëpërkëmbje të autoriteteve gjyqësore”, ” Shkatërrim prone me pasoja të rënda”,

“Trafikim të lëndëve narkotike “,” Krime me armë kundër personit”, ” Pjesmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike” dhe” Shfrytëzim prostitucioni” parashikuar në nenet 338, 81, 342, 635/2 , 110, 73 dhe 416 të Kodit Penal Italian” beri me dije policia ne momentin e arrestimit

Durim Keçi u bë dhe objekt debati në Kuvend.

Në një artikull investigativ të revistës italiane “Lespresso” publikuar në janar të 2006, i sapo arestuari shqiptar Durim Keçi deri më vitin 2005 rezultonte në listën e bosave mafiozë më të rrezikshëm në Itali, ndaj të cilëve ushtrohej regjimi i burgimit special i quajtur “41 bis”.

