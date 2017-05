Vëllai publikon foton - Blerta Pepa e qeshur përpara se të futej në operacion (FOTO)

Vdekja në spital e adoleshentes Blerta Pepa ka prekur të gjithë opinionin, por familja e saj ndihet me e hidhëruar se kurrë.

Vëllai i Blertës, Rolandi ka publikuar një foto të motrës së tij përpara se të futej në operacion. Në këtë foto ajo duket e qeshur, ndërsa vëllai i saj shkruan:

“Foto e fundit qe te boni vllai ty ti ike duke qeshur zemra imee ti me premtove qe do vije prap … por ti nuk erdhe me na le vetem nje dit do takohemi edhe do jemi shum te lumtur atje lart”

Autopsia zbardh shkakun e vdekjes

