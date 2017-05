Ja dokumenti - Biba tregon dorëheqjen: Ndryshim kuajsh ne mes te lumit

Një dorëheqje e detyruar nga rrethanat është ajo e kryetarit të KQZ-së Denar Biba.

Në dokumentin e publikuar në facebook mësohet se Biba ka dhënë dorëheqjen më 20 maj ndikuar nga situata politike.

Dokumentin Biba e shoqëron dhe me ketë koment

Sipas ligjit te Merfit, “nese dicka e keqe do te ndodhe, atehere ajo do te ndodhe ne momentin me te keq te mundshem”.



Ja keshtu edhe ky “ndryshim kuajsh ne mes te lumit”, i padeshirueshem nga kendveshtrimi i ngushte i stabilitetit te institucioneve, por i nevojshem per stabilitetin e vendit.



Personalisht e konsideroj nje aksident profesional pergjate nje karriere te konsoliduar, qe nuk ka asnje pasoje te pakthyeshme. Fundja, aksidentet shpesh kane qene shkak per evolucionin njerezor, dhe une e kam te provuar mese njehere kete.

/Oranews.tv/

