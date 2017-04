Protesta e PD - Berisha-Ramës:Do të flakim me mosbindje civile, s’do hysh as në Surrel

Ish-kryeministri Sali Berisha tha se me mosbindjen civile e cila filloi të hënën dhe që do të vazhdojë me tej do të rrëzojnë kryeministrin Rama.

Nga çadra e lirisë, Berisha i kujtoi Ramës një rast në vitin 1991, kur ai është avakuuar me autoblindë të ushtrisë.

Berisha: Filloi mosbindja civile e cila do të flakë Edi Ramën në koshin e plehrave të hsitorisë njëlloj si etrit e tij. Edi Rama do ti kujtoj një moment. Më 20 shkurt të 1991 është evakuuar me autoblindë të ushtrisë nga Ramiz Alia bashkë me njerëz të tjerë dhe është derguar në Zall-Herr. Tani Edi Rama nuk ka më Zall Herr më për ty, as në Surrel nuk mund të rrish. Të garantoj që kjo çadër do të krejë ty nga ajo zyrë, do të të japë ty vendin që meriton dhe mos mendo se do të çojë Mimi autoblindat se nuk do jetë as ajo aty ku është.

Sali Berisha kishte edhe një mesazh për të rinjtë që mund të tymosin ndonjë cigare hashash.

Berisha: Dua tu them me dashurinë, respektin dhe dhimbjen më të madhe: Asgjë nuk ju shkatërron ju të ardhmen, karakterin e njeriut sesa droga. Dhe kjo betejë që ne bëjmë, e bëjmë sepse ne besojmë tek ju, te e ardhmja e Shqipërisë në duart tuaja. Këtu karshi nesh është një përdorues droge, pervers. Karshi nesh është një njeri i papërgjegjshëm që e shndërroi Shqipërinë në narkorepublikë. Narkorepublika ka ezksituar vetëm një në botë, ishte Panamaja e Norigës, njeriun të cilin e ndihmuan për të bërë demokraci dhe shtet ligjor.

/Oranews.tv/

