“Rama 2” - Berisha: Nesër shpallet tepsi-qeveria me ndrikulla dhe kumbarë

Ish-kryeministri Sali Berisha nuk ka pritur të dielën për të bërë komentet mbi Qeverinë “ Rama 2”, e cila pritet të prezantohet nga Kryeministri gjatë punimeve të Asamblesë së PS-së.

Përmes një postimi në fb, Berisha thotë se “Noriega neser shpall tepsi-qeverine”.

Berisha: “Te dashur miq, neser Noriega shpall para shqiptareve tepsi-qeverine. Pra neser shqiptaret do shohin nje pamje unike, nje grup ndrikullash dhe kumbaresh te ulur rreth nje tepsie te mbushur plote e perplot, dhe qe duke ngrene kendojne kengen popullore me refrenin tashme te njohur:

“rrofsh e qofsh o timonieri yne

qe na e mbushe plote tepsine!!

me hallva e bakllava

lum tepsia qe te ka!”

Të dielën më 27 gusht, Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë e Përgjithshme të saj, organin e dytë më të rëndësishëm vendimmarrëvse pas Kongresit.

Gjithashtu në këtë mbledhje do të marrë formë edhe qeveria e re e drejtuar nga Kryeministri Rama pas fitores i vetëm në zgjedhjet e 25 qershorit me 74 mandate.

Kabineti i ri qeveritar pritet të jetë shumë më i vogël nga sa është deri tani me 19 ministri dhe një zëvendës kryeministër, ku shumë prej këtyre dikastereve do të shkrihen apo do t’i bashkangjiten ministrive të tjera.

