Seanca - Berisha i jep Blushit leksion për xhelozinë në Kuvend

Pas tre muaj bojkot, ish-kryeministri Sali Berisha fjalimin e tij të parë nga foltorja e Kuvendit në seancën e jashtëzakonshme ia dedikoi Ben Blushit, nga ku i dha një leksion për xhelozinë.

Sali Berisha: Nuk do të komentoj marrëveshjen pasi ajo është një ‘win-win story’ dhe kam bindjen më të thellë për këtë. Jam mjek, dhe asgjë nuk më shqit nga ndjenjat dhe psikologjia. Duke të dëgjuar tu konstatoj një shpërthim xhelozie të papërmajtur. Si mjek do të shpjegoj, si psikolog, xhelozia është sentimenti që lind në dashuri dhe i cili prodhohet nga frika se personi i dashuruar preferon ta shtijë dikë tjetër. Këshilla ime, po njerëz jemi ne, me ndjenja, këshilla ime prapë medikale për ty është kjo.. Se më përmallove Blush kur citove Nolin, aty më përmallove. E kuptova që ka filluar me tu duk vetja dhe Fan Nol.Tani këshilla: Mos harro asnjëherë, është e vërtetë që dashuria lind xhelozinë, por xhelozia shkatërron dashurinë. Prandaj me karar se qëllimi yt është të kthehesh aty nga dole.

Blushi: Rilindja pasi mori banditë e kriminelë, i kishte mbetur Sali Berisha

