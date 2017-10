Goditja e policisë në Elbasan - Berisha: I arrestuari si shofer i “Audit” kokë turku për kapobandën Çela

Ish-kryeministri Sali Berisha i është rikthyer sërish ngjarjes së Elbasanit, duke e cilësuar të arrestuarin si drejtues i “Audit” që goditi policinë, ‘kokë turku’ të kapobandës Çela.

Sipas Berishës, policia duke mos guxuar të akuzojë Suel Çelën i cili do të dëshmonte gjithçka për lidhjet e perandorisë së krimit te Elbasanit me pushtetarë qeveritarët, ndërmori aksionin kundër Bektashit.

Arrestimi i këtij të fundit, shton Berisha, është bërë me mirëkuptim pasi zhduku dhe prishi provat e gjetura në makinë, që faktonin në mënyrë të pakundershtueshme se aty në timon ishte vetë Suel Çela dhe se Bektashi është thjesht nje ushtar i tij.

Bekteshi pranon: Unë shoferi i Audit por s’doja të godisja policinë

Një ditë më parë Gjykata e Krimeve të Rënda në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë dha “arrest me burg” për Enea Bekteshin dhe Aleks Pupulekun, kunatin e tij.

Enea Bekteshi ka pranuar se ka qenë shoferi i Audit i cili goditi policinë në Elbasan më 18 shtator, por se është justifikuar duke deklaruar: “ Nuk kam pasur qëllim te godisja policinë. Nëse do e beja do godisja furgonin nga para”

Ndërkohë makina Audi 8 e blinduar ishte ne pronesi te Petrit Çelës.

Ai ka deklaruar se ka qenë i dehur dhe nën efektin e drogës dhe se makina që kishte përplasur nuk ishte identifikuar si makinë e policisë

“Kam qënë unë në drejtim të mjetit Audi. Kam goditur një automjet që nuk ishte i policisë në mbarapokolpin e tij, nëse do të doja të ta bëja do të godisja fordin e policisë, pasi kishte shenja dalluese. Nuk i kam ndaluar policisë pasi u tremba nga të shtënat. Ndaj meje kanë qëlluar katër herë, dhe nëse nëse makina nuk do të ishte e blinduar ndoshta sot nuk do të isha i gjallë pasi automjeti më ka shpëtuar”, është shprehur Bekteshi.

Sa i takon sasisë së lëndës narkotike që u gjet në banesën e Pupulekut, Enea është përgjigjur: “Lënda narkotike e gjetur në shtëpinë e motrës më përket mua. Jam përdorues prej 12 vjetësh.”

