Berat, festa tradicionale e rrushit mbledh politikanë, artistë e diplomatë

E kthyer tashmë në një traditë në Berat, festa e vjeljes së rrushit ka mbledhur prodhues verash, ambasadorë, politikanë, artistë dhe qytetarë të ndryshëm.

Pjekja e rrushit konsiderohet pikërisht si festa e vjeljes, gjë që më pas do ti hap rrugën proçesit të prodhimit të verës. Festa e përvitshme e çdo shtatori ka nisur me vjeljen e rrushit dhe më pas në mënyrë simbolike me shtypjen e tij për verë.

Aktiviteti u përshëndet nga deputeti i qarkut dhe ministri i Turizmit, Blendi Klosi si dhe ambasdori japonez Makoto.

Blendi Klosi: “Është shumë e nevojshme që të gjejmë arsye jo vetëm për turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë për të shijuar kulinarinë shqiptare por për të gjetur shumë më tepër arsye dhe për vetë qytetarët shqiptarë për të pasur një rrjet festash si në veri ashtu edhe në jug, për të gjetur arsye për të shkuar në Shkodër apo në Korçë, për të shkuar në Valbonë apo për të ardhur në Berat.”

Makoto Ito: “Është një ceremoni vërtet mbresëlenëse. Organizatat e turzimit në Japoni e përzgjodhën Beratin si një nga destinacionet më të bukura në Europë dhe tashmë kemi mundësi të tërheqim shumë më tepër turistë japonezë të vijnë në Shqipëri, e mundësisht në këtë ceremoni mjaft interesante. Eshtë hera e parë që marr pjesë në një event të tillë dhe është vërtet bukur.”

Festa e Vjeljes së rrushit shërben si një aktivitet i veçante që kthen komunitetin në tradita të hershme.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter