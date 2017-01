Bënë simbolin e shqiponjës, Greqia dënon 60 ditë burg rekrutët shqiptarë

Autoritetet helenë kanë dënuar me 60 ditë burg 7 ushtarët me origjinë shqiptare të cilët u fotografuan duke bërë me duar simbolin e shqiponjës. Dënimi me 60 ditë është dhënë për secilin prej rekrutëve dhe është më i larti se ai maksimali që mund të jepet nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë.

Sipas Ekathimerinit, 50 ditë është dënimi maksimal disiplinor që ka vënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë, ndërsa dhjetë ditë të tjera i ka shtuar ministri i mbrojtjes, Panos Kammenos, i cili ka shfrytëzuar një të drejtë që ia jep ligji për Ministrinë e Mbrojtjes.

Më vonë, edhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ka nxjerrë një komunikatë për shtyp, ku thuhet se shefi i shtabit të përgjithshëm, lejtnant Alkiviadis Stefanis, ka dhënë për shtatë rekrutet dënimet disiplinore, në maksimumin e parashikuar nga juridiksioni i tij.

“Vendimi i shefi të shtabit iu përcoll ministrit të mbrojtjes, Panos Kammenos, që vendosi t’i shtojë dënimet në maksimumin e lejueshëm të kompetenecave të tij”, thuhet në komunikatën e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura greke.

/Oranews.tv/

