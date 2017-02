Intervistë për Ora News - Bejtja: Pas 2020 shqiptarët do paguajnë më pak për energjinë

Në vitin 2020 shqiptarët do të fillojnë të paguajnë më lirë energjinë elektrike. Deklarata është bërë nga zv/ministri i Energjisë dhe Industrisë Ilir Bejtja në studion e lajmeve të Ora Neës.

A do të vijë një kohë kur shqiptarët do ta paguajnë energjinë më lirë se sot?

Bejtja: Patjetër, në momentin që ne do të kemi mundësi të blejmë energji më lirë, të kemi rritur kapacitetet tona të prodhimit, mos harroni që ne gjysmën e energjisë ne e marrim nga jashtë ose me çmim më të shtrenjtë nga hidrocentralet e vogla, të cilat përdorin burime pa rezervë, pra punojnë direkt në linjë. Mundësia është besoj pas 2020 patjetër ne do të kemi një ulje të tarifës në përgjithësi pastaj kush segement do ta ketë uljen më të madhe varet nga konsumi, kush konsumon më shumë.

Bejtja tha se janë 126 mijë abonentë që kanë përfituar nga reduktimi i kamatvonesave. Ai tha se nga këto 24600 janë pensionistë dhe familje në nevojë, 34 mijë janë në sekmën që paguajnë 2500-2800 lekë në muaj dhe priten që të përfitojnë edhe 68 mijë të tjerë.

Bejtja: Në total ne kemi bërë një bilanc në 2016 kemi deri sot 126 mijë abonente që kanë përfituar nga reduktimi i kamatvonesës në 2-3 formula dhe kjo ishte rregullueshmërinë e tyre si klientë, si konsumatorë të OSHEE pra për pagesat e energjisë elektrike. Fillimisht kemi synuar ti vijmë në ndihmë atyre në nevojë, pra atyre që paguajnë një kamatvonesë nga 1000-1200 lekë të reja në muaj që janë pensionistë dhe grupe vunerabël që janë nën nivelin mesatar të jetesës dhe pastaj ata që janë në formulën 2500-2800 lekë në muaj për debinë e prapambetur. Në total numri i këtyre familjeve është 24 mijë e 600 familje që janë pesionist dhe grupe në nevojë dhe 34 mijë famlje që janë nga 2500-2800 lekë në muaj. Janë në proces, pasi sic thashë kjo lidhet me një farë procesi edukimi të publikut për pagesë të energjisë elektrike, shikojmë një rregullueshmëri të kësaj pagesë nga 6-9 muaj nëse dalin nga afatet e pagesave dhe presim që në këtë total të futen edhe 68 mijë familje të tilla. Nga të gjitha aksionet tona në lidhje me zbutjen e detyrimeve të prapambetura kanë përfituar rreth 332 mijë familje ku përfshihen edhe ato famlje që ne në bazë të një vendimi të ERE të 2011 iu fshinë krejt detyrimet nga CEZ ndërkohë që janë 45 mijë të tilla. Ne bëmë një filtrim të rid he nxorëm në liste edhe 3 mijë të tjera.

Bejtja tha se gjatë 2016 janë paraqitur 44 mijë ankesa për 4 mln faturime, nga të cilat 50% ishin të drejta.

Bejtja: Gjatë 2016 kemi pasur 44 mijë ankesa për fatura, jo 44 mijë familje, por fatura të kontestuara për mbi faturim. Nga të cilat 50% janë të drejta. 44 mijë nga 4 mln faturime gjatë 2016 që i bie 1% të totalit.

