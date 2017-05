Veliaj takim me maturantët - Bashkia Tiranë dhuron për maturantët libra të Dritëro Agollit

Në nder të kujtimit dhe krijimtarisë së shkrimtarit të madh Dritëro Agolli, Bashkia Tiranë ka vendosur të dhurojë për maturantët sete me veprat e tij. Në takimin që zhvilloi më nxënësit e disa prej gjimnazeve të kryeqytetit, Erion Veliaj tha se shpërndarja e librave është mënyra më e mirë për të përkujtuar gjeniun e letrave shqipe.

Krijimtarinë dhe kontributin e vyer të shkrimtarit, Dritëro Agollit, në letërsinë shqipe, Bashkia Tiranë ka zgjedhur ta përkujtojë duke shpërndarë veprën e tij te të rinjtë.

Kryetari, Erion Veliaj, në takimin me maturantët e kryeqytetit theksoi vlerën dhe rëndësinë që vepra e Agollit mbart, ndërsa shpërndau për këta të fundit sete me libra nga krijimtaria e shkrimtarit.

Veliaj: Do të bëj një udhëtim nëpër rreshta e vargje që jam i bindur që do t’ju bëj qytetarë më të mirë, tiranas më të dobishëm dhe profesionistë më të aftë nesër falë dijes që Dritëroi me kaq bujari dhe kaq talent shkroi vargjet.

Kur një njeri mbaron maturën, nuk është vetëm një nxënës i ri, por një qytetar i ri që i bashkohet qytetit, do të votojë për herë të parë, do të marrë vendime mbi mënyrën si do shkojë vendi ynë.

Do shkojë në universitet, nesër prapë do takohemi në bashki se do martoheni, do celebroheni e do merrni certifikatë bebesh. Po tani, është shumë herët që të shqetësoheni për këtë. Shqetësohuni që të dilni mirë në provimet e maturës.

Kryetari Erion Veliaj uroi suksese për maturantët jo vetëm në provimet që do të zhvillojnë së shpejti, por edhe në vendimmarjet e tyre më afatgjata.

