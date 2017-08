Biblioteka në lagje - Bashkia e Tiranës rikonstrukturon bibliotekën në Njësinë nr. 7

Bashkia e Tiranës po rikonstrukturon bibliotekën e njësisë nr 7 dhe kryebashkiaku Veliaj garanton lexuesit se do të vijojë me këto investime për të nxitur më tej kulturën e të lexuarit, pavarësisht sfidës së zhvillimit të teknologjisë. Veliaj ka ambicien se deri në fund te mandatit do të ketë përfunduar rikonstruksioni i të gjithë bibliotekave të lagjeve.

Bibliotekat në lagje janë një mënyrë se si promovohet kultura e të lexuarit ndër breza, sidomos tek fëmijët dhe të rinjtë.

Bashkia e Tiranës po vijon investimin në biblotekën e njësisë nr 7 e cila do të ketë rolin edhe të një qendre komunitare.

Kryebashkiaku Veliaj inspektoi investimin dhe tha se ndërhyrje të tilla janë një garanci për të ardhmen e qytetit.

Veliaj: Bashkia e Tiranës bën shumë investime të dobishme në infrastrukturë: rrugë, kanalizime, rrjet ujësjellësi, kënde lodrash për fëmijë, por unë besoj se investimi më i dobishëm është investimi në kulturë. Investimi që nisim sot në bibliotekën “Musine Kokalari”, është një investim inteligjent sepse e kthejmë këtë hapësirë në një qendër komunitare, jo vetëm për nga numri i titujve të librave, por edhe kushtet infrastrukturore.

Pavarësisht ritmit të teknologjisë, libri është ai që ndihmon në zhvillimin intelektual dhe kulturor të fëmijëve, duke nxitur më tej imagjinatën.

Veliaj: Sot jetojmë në kohën kur njerëzit bombardohen nga celularët, ipod-ët, interneti, por harrojmë që njerëzit bëhet qytetarë më të mirë falë librit, falë fokusit te kultura. Në Tiranë po ecim paralelisht me investime në infrastrukturë dhe investime në kulturë. Sa është e rëndësishme hapësira brenda pallateve, brenda lagjeve e rrugëve tona, aq e rëndësishme është edhe hapësira brenda mendjes tonë sepse kjo garanton që investimet e bashkisë nuk vandalizohen, që mbahen pastër, që nuk ndotin mjedisin.

Veliaj tha se këtë vit Bashkia do të rikonstruktojë edhe dy biblioteka të tjera, ndërsa deri në fund të mandatit do të përfundojë të gjitha bibliotekat e lagjeve, me qëllim që ato të shërbejnë jo vetëm si qendra leximi, por edhe si qendra komunitare, ku banorët mund të zhvillojnë aktivitete të ndryshme.

/Oranews.tv/

