Bashkia e Tiranës koncert në sheshin “Nënë Tereza”

Në vigjilje të Krishtlindjes, Bashkia e Tiranës organizoi një koncert festiv në Sheshin “Nënë Tereza”.

Kryetari i bashkisë, Erion Veliaj në fjalën e tij përshëndetese, uroi besimtarët me rastin e Krishtlindjes, ndërsa apeloi që solidariteti i treguar në këtë periudhë festash të shtrihet përgjatë gjithë vitit 2017.

Veliaj: Siç kemi pasur një dhjetor fantastik solidariteti, të kemi gjithë vitin 2017 një vit pune, dashurie dhe solidariteti për njëri-tjetrin.

Në Skenë u ngjitën artistë të njohur si Kastriot Tusha, Marjana Leka, Armando Kllogjeri, formacioni Fatos Qerimaj, Banda e Tiranës por edhe kori i fëmijëve apo orkestra dhe kori i Liceut Artistik.

Ata sollën disa nga perlat e muzikës festive botërore si “New York – New York”, “You knoë I am no good” por edhe këngët shqiptare, si “Moj e bukura more” apo “Kur më vjen burri nga stani”

Tirana në prag të festave të fundvitit zbukurohet nga 520 mijë drita.

/Ora News/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter