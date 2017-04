Basha: Zgjedhje pa opozitën nuk do ketë. Iku koha e monizmit

Kreu i PD, Lulzim Basha ka përsëritur se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. Deklaratat e tij u bënë pas një takimi me ish-liderin e PD Sali Berisha të cilin e takoi pas takimit që pati me Presidentin Bujar Nishani.

Pyetje: Mos ka një përpjekje për ta ndryshuar kodin zgjedhor pa opozitën?

Basha: Ato i bëjnë analistët, qëndrimet tona i keni, është qëndrimi i djeshëm i opozitës, e keni të plotë, i djeshmi është dhe i sotmi dhe i nesërmi

Pyetje: Nëse shkojmë në zgjedhje të parakohshme zoti Basha, ka sinjale nga opozita që mund të digjen të gjitha raundet ?

Basha: Zgjedhje pa opozitën nuk ka për të patur më në Shqipëri, as sot, as këtë vit as pas 10 vitesh as pas 100 vitesh. Gjenerate e re e shqiptarëve nuk do të pranojë rivendosjen e monizmit as në Kavajë as në gjithë Shqipërinë.

Pyetje: Do ti bllokoni zgjedhjet?

Basha: Nuk do të ketë proces votimi monist në kryeqytetin e demokracisë që rrëzoi monizmin nuk do rivendoset monizmi i diktuar nga krimi dhe prej andej në gjithë Shqipërinë. Shqipëria do të çlirohet njëherë e mirë nga krimi. Nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën.

