Fushata në Gjirokastër - Basha thirrje qytetarëve: Hidhjuani në fytyrë teserën e LSI

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka sulmuar këtë herë edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nga Gjirokastra, Basha i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që në 25 qershor t’ia hedhin në fytyrë teserën e LSI dhe të bashkohen me PD.

Basha: Atje në Tiranë kemi një parti që ju e dini fare mirë që e ka kthyer tesëren e vetë në trisk buke për dhjetëra qindra qytetarë. Edi Ramën do ta mundim me votë, ai e përcaktoi vetë fatin e tij kur premtoi 300 mijë vende pune dhe mbolli mijëra palama dhe nuk hapi asnjë vend pune. Por është koha ti bëjmë thirrje cdo qytetari dhe qytetareje që janë skallaveruar me teserat e LSI dhe partive të tjera të pazarit të vjetër. Hidhjuani në fytyrë në 25 qershor nuk do të keni më nevojë. Në 25 qershor ata do të jenë njëherë e mirë jashtë pazarit, jashtë tepsisë. Republika e vjetër do shembet, hidhujani në fytyrë teserat, bëhni njerëz të lirë, bashkohuni me PD dhe Bashën.

Basha tha se askush në PD nuk e ka të ngjitur karrigen pas vetes, duke iu përgjigjur atyre qe e kritikojnë për listat.

Basha: Që ta mundim me votë në 25 qershor njerëzit duhet të kuptojnë se ne nuk jemi këtu për të bërë të njëjtën lojë që ka bërë Rama 4 vite. Ndaj ndryshimi duhet të fillonte dhe ka filluar brenda shtëpisë tonë. Askush në PD nuk e ka të ngjitur karriken pas vetes. Unë kam marrë vendimet e mia si kryetar i opozitës, si kryeministër i ardhshëm, kam krijuar ekipin tim fitues dhe ndonëse këto janë vendime të vështira, janë të duhura, të drejta në kohën e duhur ndaj ju kërkoj që me këtë ekip fitues të marrshojmë drejt fitores në 25 qershor.

Kreu i opozitës ka përsëritur edhe njëherë se opozita është bashkuar, ndërsa qeveria është e përçarë.

Basha: E bashkuar është opozita, e përçarë është qeveria. Qeveria e tepsisë siç i thonë vetë vetes së tyre, është e përçarë, petët e lakrorit kanë dalë në shesh. Ne jemi të bashkuar, ata janë të përçarë. Ne duam ndryshimin ata duan ta mbajnë kështu sic janë. Ne shkojmë të motivuar për të ndryshuar jetët e çdo shqiptari, ata shkojnë për të ruajtur pushtetet dhe privilegjet e tyre. Këtu janë themelet e këtyre zgjedhjeve, këto janë zgjedhjet që ju do të bëni në 25 qershor, por para se ta bëni këtë, para gjithë shqiptarëve duhet të bëjmë një bilanc ku ndodhet Gjirokastra dhe Shqipëria.

/Oranews.tv/

