Droga në Vlorë - Basha: Të vihen para përgjegjësisë kokat politike të klanit ‘Habilaj’

Në një dalje për mediat jashtë selisë së PD, krydemokrati Lulzim Basha përgëzoi Prokurorinë e Krimeve të Rënda, SHISH dhe partnerët e huaj për finalizimin me sukses të operacionit antidrogë në Babicë.

Basha kërkoi nga organi i akuzës administrimin sa më të shpejtë të provave dhe vënien para përgjegjësisë të të gjithë anëtarëve të klanit mafioz.

“Të sekuestrojnë pasuritë e tyre dhe të veprojnë me vendosmëri për vënien para përgjegjësisë të kokave politike të këtij klani, duke nisur me Saimir Tahirin”nënvizoi Basha.

Basha: Dua ta nis me një përgëzim për Prokurorinë e Krimeve të Rënda, SHISH dhe partnerët e huaj që bënë të mundur kapjen e një sasie drogë rekord në Vlorë, pronë e klanit Habilaj-Tahiri-Rama. Ju bëj thirrje organeve të zbatimit të ligjit, organeve të drejtësisë, prokurorisë në mënyrë të veçantë të veprojnë pa vonesë për administrimin e këtyre provave dhe për vënien para përgjegjësisë të autorëve. Pas arrestimit të Moisi Habilaj në Itali, prokuroria dhe organet e drejtësisë duhet të veprojnë pa vonesë për të vënë prapa hekurave dhe para përgjegjësisë të gjithë anëtarët e këtij klani të rrezikshëm mafioz.Të sekuestrojnë pasuritë e tyre dhe të veprojnë me vendosmëri për vënien para përgjegjësisë të kokave politike të këtij klani, duke nisur me Saimir Tahirin. Ka 48 orë që fakte tronditëse të lidhjes së drejtëpërdrejtë dhe bashkëpunimit të Saimir Tahirit me këtë bandë kriminale janë bërë të njohura botërisht. Çdo vonesë në këtë drejtim është e pafalshme. Duke mirëkuptuar sekretin hetimor, i kërkoj prokurorisë të mirëkuptojë domosdoshmërinë e publikut për transparencë totale në këtë hetim me rëndësi jetike për të nesërmen e Shqipërisë.

Shkarkimet në Elbasan, Basha: Çako po tërheq vëmendjen nga “Habilajt”

Marrë shkas nga shkarkimet masive në policinë e Elbasanit, Basha akuzoi Çakon dhe kupolën e korruptuar të policisë se po tentojnë të tërheqin vëmendjen nga operacioni.

Basha: Dënoj përpjekjet e Haki Çakos dhe kupolës së korruptuar të policisë së shtetit për të tërhequr vëmendjen nga ky operacion i suksesshëm i cili u zhvillua me sukses pikërisht për shkak të izolimit të segmenteve të korruptuara të policisë deri në çastet e fundit kur ata nuk mund të paralajmëronin dhe të parandalonin këtë aksion të suksesshëm. Ka kaluar një muaj që kur unë dhe opozita kemi denoncuar me revoltë të madhe ngjarjen e tmerrshme të Elbasanit që tregoi me figurë sesi ky shtet i Edi Ramës është vënë përfund nga mafia. Veprimet e Çakos sot nuk janë thjesht të vonuara por janë pa vend. Haki Çako sot në mos duhet të ishte dorëhequr, duhet të ishte shkarkuar. Ai dhe kupola e policisë duhet të gjendeshin para drejtësisë.

Kjo nuk mund të ndodh sakohë Ministria e Brendshme vazhdon të drejtohet nga një njeri në konflikt interesi si Fatmir Xhafaj, vëllai i Agron Xhafaj, kreut të klanit tjetër mafioz në Vlorë që kërkohet për ekstradim nga Italia për shkak të dënimeve në Itali lidhur me trafikun e kokainës. Dhe kjo nuk mund të ndodhë sa kohë në krye të kupolës është Edi Rama. 4 tonëshi i kapur sot është maja e ajsbergut. 2.5 milion rrënjë të deklaruara nga policia e shtetit përkthehen në 10 mijë ton. 4 ton është 2.5% e sasisë së drogës që menaxhon sot kupola e korruptuar e policisë së shtetit për llogari të Saimir Tahirit, Agron Xhafaj dhe vëllait të tij Ministër i ri i Brendshëm, dhe natyrisht për llogari të Edi Ramës që është përfituesi i drejtëpërdrejtë i qindra milion eurove të kësaj droge të përdorur në zgjedhjet e 25 qershorit. Ka vetëm një rrugë, largimi i Edi Ramës dhe formimi i një qeverie antimafia me përfshirjen e të gjithë forcave politike.



/Oranews.tv/

